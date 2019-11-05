 Администрация Трампа была сосредоточена на помощи Украине в борьбе с коррупцией, усилении оборонных возможностей и защите демократии, - Помпео

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью для радио KCMO.

"В отношении Украины мы были сосредоточены на нескольких вещах. Прежде всего это страна с глубокой историей коррупции. И наша миссия, миссия нашего посла, миссия господина Волкера была очень четкой - она заключалась в создании набора инструментов, чтобы новое руководство, Президент Зеленский и его команда могли достичь того, о чем они заявили во время кампании, а именно - уменьшение риска коррупции", - отметил госсекретарь США.

Кроме того, он упомянул российскую агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма.

"Тогда президент Обама отказался предоставить им системы вооружения, необходимые для защиты государства", - сказал Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Народ Украины должен знать, что США его поддерживают, - Помпео

По его словам, президент Трамп в этом вопросе занимал последовательную позицию: трижды утверждал предоставление Украине американского оружия.

"Мы также обеспечили украинскую сторону технической помощью, которую предыдущая администрация отказалась предоставлять. Мы настойчиво поддерживаем украинский народ", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Кроме того, подчеркнул Помпео, Вашингтон был сосредоточен на сохранении демократии и свободы в Украине, а также в масштабах Европы, - и в то же время на защите американцев.

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.

Временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа подтвердил, что американский президент лично приказал приостановить оказание Украине военной помощи.