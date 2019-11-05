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 Политика Украины, За рубежом
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 Администрация Трампа была сосредоточена на помощи Украине в борьбе с коррупцией, усилении оборонных возможностей и защите демократии, - Помпео

Администрация США во главе с Трампом всегда последовательно поддерживала Украину в борьбе с коррупцией, в усилении оборонных возможностей, защите демократии и свобод украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью для радио KCMO.

"В отношении Украины мы были сосредоточены на нескольких вещах. Прежде всего это страна с глубокой историей коррупции. И наша миссия, миссия нашего посла, миссия господина Волкера была очень четкой - она заключалась в создании набора инструментов, чтобы новое руководство, Президент Зеленский и его команда могли достичь того, о чем они заявили во время кампании, а именно - уменьшение риска коррупции", - отметил госсекретарь США.

Кроме того, он упомянул российскую агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма.

"Тогда президент Обама отказался предоставить им системы вооружения, необходимые для защиты государства", - сказал Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Народ Украины должен знать, что США его поддерживают, - Помпео

По его словам, президент Трамп в этом вопросе занимал последовательную позицию: трижды утверждал предоставление Украине американского оружия.

"Мы также обеспечили украинскую сторону технической помощью, которую предыдущая администрация отказалась предоставлять. Мы настойчиво поддерживаем украинский народ", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Кроме того, подчеркнул Помпео, Вашингтон был сосредоточен на сохранении демократии и свободы в Украине, а также в масштабах Европы, - и в то же время на защите американцев.

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.

Временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа подтвердил, что американский президент лично приказал приостановить оказание Украине военной помощи.

Источник: https://censor.net.ua/n3157785
 
   
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Через несколько недель Украина получит канадские винтовки, - только не надо нашей власти, приглашать депутатов российской Думы для ознакомления с моделью винтовок,ведь у нас не Гражданская война в Украине,а война с Московией,которая оккупировала наши земли
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Однабіда, вже майже два роки реальна військово-технічна допомога не поступає.
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Винтовки -это смешно в 21 веке. Армия нуждается в высокоточном дистанционном вооружении, которое реально преграждает наступление врага, уничтожает позиции и военную технику врага и защищает наших солдат, так как работает дистанционно. А снайперские перестрелки - это замораживание войны на долгие годы и ежедневные потери наших военных. Зеленский не собирается эту войну заканчивать, а все его потуги к уговорам ***** к миру провалятся. За Путиным стоит агрессивная кацапская клика и она не даст прекратить войну, даже если бы Путин очень хотел, а он и не хочет.
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Украину и сейчас грабят....,кто виноватый,что украинский народ ленивый, украинцы даже лениться управлять своим государством.
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мне кажется, что некоторые отдали это дело на откуп жулику Джулиани и его корешам,
в итоге луценка, клячко и барыга
неплохо общались с этой °°°°°братией,
педалику так понравилось, что он даже подумывал о пожизненном мэрстве
при поддержке крутых чуваков из США
только в США , хоть и с опозданием, но поняли,
что связались с жульём, которое прикрывалось боксёрскими титулами и
громкими слоганами,
а педалик всё пыжится , ждёт когда Джулианни
ему награду отдаст, обещанную ему в Вене педрой и фирташем,
боксёрчик до сих пор верит, что за его отказ от
президентства в пользу мародёра Джулиани и Трамп должны ему
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