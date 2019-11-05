 Трамп о Йованович: Я не знаю эту женщину... Зеленский тоже не был ее поклонником

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом он сообщил журналистам в Белом доме перед отъездом на предвыборный митинг в Лексингтоне (штат Кентукки).
"Я, действительно, не знаю ее", - сказал Трамп.
Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, согласно опубликованной стенограмме Белого дома июльского звонка между ними, также не был доволен ей.
"Если вы посмотрите на стенограммы, президент Украины тоже не был ее поклонником. Я уверен, что она очень хорошая женщина, просто я мало о ней знаю", - заявил президент США.
Согласно опубликованной стенограмме июльского звонка, Зеленский заявлял, что отношение Йованович к нему "было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне".
"Она не приняла бы меня как нового президента достаточно хорошо", - сказал Зеленский Трампу.
Американский лидер также в очередной раз заявил, что в жалобе разоблачителя было много ложной информации.
"Я думаю, что этот разоблачитель дал много ложной информации, и вы должны увидеть, кто этот разоблачитель", - отметил он.
Ранее демократы палаты представителей США опубликовали в понедельник первые стенограммы показаний, данных в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Причиной стали публикации СМИ, в которых со ссылками на информатора говорилось, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, добиваясь начала расследования в отношении деятельности в Украине одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.
В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.
але бидлу треба розваги.. от тут ґебельси з лахти і крутять шоу для тупорилих...
Осталось **** в Гаагу отправить 😁
він не знав Іванович настільки, що навіть особисто обговорював її з нашим ЗЕ.
-Вова, а що там у вас за послиця від нас не в курсі?
-Та я хз, Дональд Фредович?! Але вона некисло так допомогла в мочилові бориги, то мабуть файна тьотка!
ох чувствую придётся Зеле долго мотать срок скоро в американской тюрьме..
Байден признался, как Обама поручил ему заниматься Украиной
Бывший вице-президент США Джо Байден рассказал, как проводил жесткие переговоры с украинской властью для борьбы с коррупцией.
Об этом он заявил в комментарии "Голосу Америки", посоветовав чиновникам администрации действующего президента США Дональда Трампа внимательно фиксировать, что говорят украинцы, а также проверять, как они выполняют свои обещания.
"Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам один конкретный пример. Мне дали задание относительно Украины. Поэтому я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они предпримут шаги в отношении генерального прокурора (на то время Генеральную прокуратуру возглавлял Виктор Шокин - прим.ред.), но они этого не сделали", - вспомнил Байден.
После этого, отметил экс-вице-президент США, он сообщил на пресс-конференции, что Украина не получит миллиард долларов кредита.
"Они мне говорят: Вы не имеете таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал: я уезжаю через 6 часов, если ваш генпрокурор не уволен к тому времени, вы не получаете денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли", - подчеркнул он. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/bayden-rasskazal-kak-dobilsya-uvolneniya-sukinogo-syna-shokina-s-dolzhnosti-glavy-gpu-1094015.html
Трампыч может его заменить
Я никогда больше не буду голосовать за демократов. Мои друзья покинули Демократическую партию из-за темных судов за закрытой дверью. Та же самая партия, которая институционально ответственна за обнародование рабства и сегрегации, теперь хочет сделать моих демократических друзей рабами из-за тумана лжи, которую мы все выдыхаем тысячи раз в день. Вы потеряли наш «коллективный» голос из-за вашего тайного подглядывания, подслушивания, слежки за нами. Удачи в снижении результатов. Свобода является неотъемлемой частью того, чтобы быть настоящим демократом, а не рабом.
Так что нифига не аргумент.