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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (3547) США (15708) Трамп (2601) Йованович (197)

 Трамп о Йованович: Я не знаю эту женщину... Зеленский тоже не был ее поклонником

Президент США Дональд Трамп сказал, что он не знает бывшего посла США в Украине Мэри Йованович, которая заявила во время слушаний в Конгрессе, что была снята со своего поста, потому что президент потерял доверие к ней.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом он сообщил журналистам в Белом доме перед отъездом на предвыборный митинг в Лексингтоне (штат Кентукки).

"Я, действительно, не знаю ее", - сказал Трамп. 

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, согласно опубликованной стенограмме Белого дома июльского звонка между ними, также не был доволен ей.

"Если вы посмотрите на стенограммы, президент Украины тоже не был ее поклонником. Я уверен, что она очень хорошая женщина, просто я мало о ней знаю", - заявил президент США.

Согласно опубликованной стенограмме июльского звонка, Зеленский заявлял, что отношение Йованович к нему "было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне".

"Она не приняла бы меня как нового президента достаточно хорошо", - сказал Зеленский Трампу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Йованович заявила, что была шокирована словами Трампа о ней, как о "плохом после"

Американский лидер также в очередной раз заявил, что в жалобе разоблачителя было много ложной информации.

"Я думаю, что этот разоблачитель дал много ложной информации, и вы должны увидеть, кто этот разоблачитель", - отметил он.

Ранее демократы палаты представителей США опубликовали в понедельник первые стенограммы показаний, данных в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Бывший посол США, женщина, была катастрофой", - Трамп Зеленскому о экс-после США в Украине Йованович

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Причиной стали публикации СМИ, в которых со ссылками на информатора говорилось, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, добиваясь начала расследования в отношении деятельности в Украине одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3157784
 
 
 Топ комментарии
 
Якє ж воно іпануте ... Такє враження що рудий конкретно хворий на голову
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Он её не знал, "очень хорошую женщину"... Но, она была "плохим послом". Это он знал. Утро начинается удачно...
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Ой, Ксюш, та там така розмова була.
-Вова, а що там у вас за послиця від нас не в курсі?
-Та я хз, Дональд Фредович?! Але вона некисло так допомогла в мочилові бориги, то мабуть файна тьотка!
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Якє ж воно іпануте ... Такє враження що рудий конкретно хворий на голову
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Аваков, це ти???
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УКРАЇНЦІ не матюкаються москальськими матюками... але по-суті ти правий... Трамп про Йованович: Я не знаю цю жінку ... Зеленський теж не був її прихильником - Цензор.НЕТ 6573
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матюкаються ще як!) Я навіть сам чув одного разу ) Укр. мова немає своіх матюків але іноді дуже ж потрібно гостро конкретно висловити свое відношення до якойсь подіі чи меседжа
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свого посла він не знає, а хто подобається Моніці знає...гарно.
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Зато Марьяна Иванович знает Донни, работала в Украине и может очень много рассказать Трамп про Йованович: Я не знаю цю жінку ... Зеленський теж не був її прихильником - Цензор.НЕТ 2277
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І ЩО ЦІКАВО!!! дуркуваті висловлення та особисті вади державних діячив ЛЮДЕЙ не цікавлять і в демократичних країнах НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА РІШЕННЯ АДМІНІСТРАЦІЙ..
але бидлу треба розваги.. от тут ґебельси з лахти і крутять шоу для тупорилих... Трамп про Йованович: Я не знаю цю жінку ... Зеленський теж не був її прихильником - Цензор.НЕТ 8373
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Он её не знал, "очень хорошую женщину"... Но, она была "плохим послом". Это он знал. Утро начинается удачно...
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У Трампа мания величия зашкаливает, в этом его проблема.
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Привет,ребята! Трамп о Йованович: Я не знаю эту женщину... Зеленский тоже не был ее поклонником - Цензор.НЕТ 5692 Не могу удержаться! Наберите Публика.мд и посмотрите видеоклип "Привет Андрей!" про "Вашего" косоротого друга,который голосовал против Вас в ПАСЕ,и который умудрился ПРОСРАТЬ мэрию Кишинева соССиалистам! Они сделали мое утро! Трамп о Йованович: Я не знаю эту женщину... Зеленский тоже не был ее поклонником - Цензор.НЕТ 4743Посмотрите,не пожалеете! Трамп о Йованович: Я не знаю эту женщину... Зеленский тоже не был ее поклонником - Цензор.НЕТ 3240
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Давай ссылку, с удовольствием посмотрим Андрея.
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У 95 квартала- мировое турне.: Нотр Дам сгорел, в импичменте поучаствовали.
Осталось **** в Гаагу отправить 😁
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цікаво Трамп прибріхує..
він не знав Іванович настільки, що навіть особисто обговорював її з нашим ЗЕ. Трамп про Йованович: Я не знаю цю жінку ... Зеленський теж не був її прихильником - Цензор.НЕТ 3374
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Ой, Ксюш, та там така розмова була.
-Вова, а що там у вас за послиця від нас не в курсі?
-Та я хз, Дональд Фредович?! Але вона некисло так допомогла в мочилові бориги, то мабуть файна тьотка!
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Зато марьйовановну хорошо знали антикокоррупционеры- противборыжники. Они за ней сильнл скучают и просят ещё какой-либо "правдивой" инфы про Ирак и Кольчуги.
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А Зеленский знает, что он непоклонникЙованович ?
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У ***** спросите он с этой иванович в школе кгб пересекался.
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Трамп ссылается на Зеленского как на старшего авторитета
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Ну так Воха - Найвеличніший лідер **********, фулє?
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Почему Трамп постоянно переводит стрелки на Зеленского..?
ох чувствую придётся Зеле долго мотать срок скоро в американской тюрьме..
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Какая то закономерность вырисовывается.При Обаме Пэцин генпрокурор Шокин был сукиным сыном.При Трампе ***** уже стал Луценко,уже Пэцин кум.

Байден признался, как Обама поручил ему заниматься Украиной
Бывший вице-президент США Джо Байден рассказал, как проводил жесткие переговоры с украинской властью для борьбы с коррупцией.
Об этом он заявил в комментарии "Голосу Америки", посоветовав чиновникам администрации действующего президента США Дональда Трампа внимательно фиксировать, что говорят украинцы, а также проверять, как они выполняют свои обещания.
"Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам один конкретный пример. Мне дали задание относительно Украины. Поэтому я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они предпримут шаги в отношении генерального прокурора (на то время Генеральную прокуратуру возглавлял Виктор Шокин - прим.ред.), но они этого не сделали", - вспомнил Байден.
После этого, отметил экс-вице-президент США, он сообщил на пресс-конференции, что Украина не получит миллиард долларов кредита.
"Они мне говорят: Вы не имеете таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал: я уезжаю через 6 часов, если ваш генпрокурор не уволен к тому времени, вы не получаете денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли", - подчеркнул он. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/bayden-rasskazal-kak-dobilsya-uvolneniya-sukinogo-syna-shokina-s-dolzhnosti-glavy-gpu-1094015.html
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зебіл, ти, видать, зовсім забрехався... Луценко особисто з Джуліані порішав проблеми (якщо навіть вони в нього особисто були).
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У зебилов трудный день впереди. Очередной.
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у мацкалей Жирик скоро дуба врежет
Трампыч может его заменить
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I will never again vote for the Democrats. My friends left the Democratic Party because of the dark courts behind the closed door. The same party, which is institutionally responsible for the promulgation of slavery and segregation, now wants to make my Democratic friends slaves because of the fog of lies that we all exhale thousands of times a day. You have lost our "collective" voice due to your secret peeping, eavesdropping, spying on us. Good luck with decreasing results. Freedom is an integral part of being a real democrat, not a slave.
Я никогда больше не буду голосовать за демократов. Мои друзья покинули Демократическую партию из-за темных судов за закрытой дверью. Та же самая партия, которая институционально ответственна за обнародование рабства и сегрегации, теперь хочет сделать моих демократических друзей рабами из-за тумана лжи, которую мы все выдыхаем тысячи раз в день. Вы потеряли наш «коллективный» голос из-за вашего тайного подглядывания, подслушивания, слежки за нами. Удачи в снижении результатов. Свобода является неотъемлемой частью того, чтобы быть настоящим демократом, а не рабом.
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Начнем с того, что Моника Зеленски вобще мало что знает, кроме ЦУ от бабушки Бени и сценариев Богдана.

Так что нифига не аргумент.
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А по суті чувак Трамп визнав їхню разом з Монікою Зелінскі любовну інтрижку .... Ай да Моніка, ай да "мастерица" 😁
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