EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Секс-скандал с Яременко Коррупционный скандал в Слуге народа Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  845  39
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8390) Донбасс (19835) операция Объединенных сил (1754)

 Враг за сутки 20 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 122-мм артиллерию, минометы и вооружение БМП. Потерь нет, - штаб ОС

4 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 10 обстрелов:

- четыре раза неподалеку от Водяного - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- два раза вблизи Марьинки - из РПГ и стрелкового оружия;
- возле Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Пищевика - из ручных противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Старогнатовки - из стрелкового оружия;
- в районе Гнутово - из минометов калибра 82 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское 7 ноября при отсутствии обстрелов, - командующий ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано 10 вражеских обстрелов:

- на окраине Новотошковского - из всего спектра вооружения, начиная от стрелкового оружия до минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм;
- трижды неподалеку от Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых и автоматических гранатометов;
- вблизи Хутора Вильного - из СПГ;
- в районе Крымского - из крупнокалиберных пулеметов;
- дважды возле Троицкого - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и СПГ;
- неподалеку от Зализного - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Новгородского - из автоматических гранатометов.

"Вчера, 4 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.

Враг за сутки 20 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 122-мм артиллерию, минометы и вооружение БМП. Потерь нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157783
 
 
 Топ комментарии
 
Черговий рапорт про втрат немє.
Але чи правда це ?
 показать весь комментарий
 
"чтобы вражеские снаряды не долетали"

Вы для справки поинтересуйтесь, какова дальность полета 122-ых снарядов. Тогда поймете, что с односторонним разводом, отводить может придется вплоть и до вашего дома.
 показать весь комментарий
 
Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-хуйло!!!! Складається враження, що рогаті тренуються перед новим загостренням.... особливо цікаво, що то було біля Новотошкового, бій мабуть ,бо шмаляли виродки расіянські з усього...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Черговий рапорт про втрат немє.
Але чи правда це ?
 показать весь комментарий
 
 
Конечно правда. После развода войск по всей линии фронта вообще потерь не будет. Даже боевых травм.
 показать весь комментарий
 
А що буде ?
росіски зайди повернуться за порєбрік ?
 показать весь комментарий
 
Нет, не уйдут пока не будут выполнены все их условия.
 показать весь комментарий
 
Что случилось с доменной печью на Новолипецком металлургическом комбинате? Она вошла в нештатный режим и сгорела. Пресс-служба комбината хранит гробовое молчание по поводу инцидента. - https://twitter.com/i/status/1191514277024292865
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Петяботы вы должны сказать сваим сепарам четкое нет штанмаера !Прийти в Донецк и сказать нет капитуляции!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Переживаешь за сваих хасапов пуйло?))
 показать весь комментарий
 
А тряпка была смочена боярышником Ворог за добу 20 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 122-мм артилерію, міномети та озброєння БМП. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8790
 показать весь комментарий
 
Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!! Складається враження, що рогаті тренуються перед новим загостренням.... особливо цікаво, що то було біля Новотошкового, бій мабуть ,бо шмаляли виродки расіянські з усього...
 показать весь комментарий
 
 
Вот поэтому разведение нужно ускорить чтобы вражеские снаряды не долетали до наших позиций
 показать весь комментарий
 
"чтобы вражеские снаряды не долетали"

Вы для справки поинтересуйтесь, какова дальность полета 122-ых снарядов. Тогда поймете, что с односторонним разводом, отводить может придется вплоть и до вашего дома.
 показать весь комментарий
 
 
надо ещё километров на 50 видимо отойти...
 показать весь комментарий
 
ага, до Киева отходить будем или до Львова??? Украине нужно не отходить, а наступать до тех пор, пока не выйдем на границу, а если так это двигать туда, сюда, обратно, то это никогда не закончится!
 показать весь комментарий
 
 
Украине нужны свои ЧВК для решения задач отдельно от армии! Нужны силы специального назначения!
 показать весь комментарий
 
 
Украине можно создать ЧВК и набирать туда даже не Украинцев, а иностранцев, чтобы не терять своих людей! И пусть они за бабки выполняют специальные задачи! Нужно создать даже 3 в 1 - это Французский Легион, ЧВК, и Моссад в одному! Это будет пушка!
 показать весь комментарий
 
 
если сепарня хочет, что бы Украина отвела то значит нужно.
 показать весь комментарий
 
не правда. тут не цензоре сообщали, что по данным разведки за месяц боевые потери в той стороны более 30 чел. стреляют взаимно.
 показать весь комментарий
 
Магдалена зурбієна, вона ж доцент моріарті, воно ж карл пью. Яке твоє свиняче діло до України? І той .. ай-пі поправ)))
 показать весь комментарий
 
 
ты шваль и свыня кацапска дуй отсюда да русвесну, а то укр айпи приклеил и думаешь тебя никто не раскусит.
 показать весь комментарий
 
то троль.
він так гроші заробляє... на проблемах та нещастях українців.
 показать весь комментарий
 
 
ты ещё меня смеешь тролём называть, прахоботина платная? я идейный бескорыстный антитроль, против такой мрази, как ты, вот именно ты и зарабатываешь на проблемах и несчастьях украинцев.
 показать весь комментарий
 
і які в тебе ідеї ?
тролити патріотичних дописувачів ?
ти нікчема.
 показать весь комментарий
 
 
я тролю только упоротых ботов за Пе, или за Зе. И те и другие никчемы, а не я.
 показать весь комментарий
 
При этом Порох был куда меньшее зло, чем это позорище на весь мир. Теперь Украину за страну дураков держат, хотя оно так и есть.
 показать весь комментарий
 
Та я в курсі. Воно просто настільки тупе, що саме себе тролить) її коронна фішка- "ето нє аба мнє, а ти сам а сібє напісал, ето не я, а ти і т.д.". Скільки вже це опудало банять, а воно знов лізе)
 показать весь комментарий
 
 
тебя, дегенерата, минимальный троллинг в виде "не я, а ты" выводит. напрягаться не надо. поэтому не я, а ты тупэ опудало.
 показать весь комментарий
 
твоя копролалия победила. сдаюсь. пойду сделаю что-то полезное. а вы тут строчите и надрачивайте друг-другу лайки.
 показать весь комментарий
 
********* какулі? Ну, це особиста справа... Мені про це знати необов'язково.
 показать весь комментарий
 
Зашибись развели...
Ну шо, зебобики, здобули?

 показать весь комментарий
 
Перемирие, х@ли, Зеля сказал что обстрелов нет, он из своего пентхауса на Печерске все утро с балкона в бинокль смотрел - и никаких обстрелов не увидел на Донбассе, добровольцы и военные все врут, щоб човен розхитати.
 показать весь комментарий
 
Нужно срочно отводить войска, км на 35, чтобы 122 не достала, потом до Киева и дальше до Тернополя и тогда будет мир с Россией, правда потом прийдется до Варшавы отводить, но это будет делать уже не Зеленский, он к тому времени у себя в Московской квартире будет каву пить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх