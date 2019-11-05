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 Политика Украины
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Все про:Крым (22028) Чубаров (786)

 Надо перейти к кардинальным действиям, - Чубаров пояснил, как заставить РФ освободить Крым и убраться со всех украинских земель

Для того, чтобы вернуть Крым, Украине нужно разработать очень четкую стратегию.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Апострофу" заявил бывший народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, для того, чтобы восстановить государственный суверенитет Украины над Крымским полуостровом, деоккупировать Крым, Украина должна иметь очень четкую стратегию.

"Мы должны пошагово сделать все, что уже обсуждалось и было одобрено. Должны максимально мобилизовать международных партнеров. Я присоединяюсь к тем, кто говорит, что военного пути по освобождению Крыма пока нет. Но для того, чтобы заставить Россию освободить полуостров и вообще убраться со всех украинских земель, надо прийти к кардинальным действиям, относительно давления на Россию, чтобы заставить ее вернуться в рамки международного права. Для этого украинское государство должно максимально мобилизоваться внутри общества и мобилизовать своих международных партнеров. С этим у нас сейчас большие проблемы", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крым все больше превращается в территорию, похожую на СССР, - Чубаров

Напомним, ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что новая власть не спешит с рассмотрением трех законопроектов, касающихся статуса Крыма и крымских татар.

Источник: https://censor.net.ua/n3157782
 
   
 Топ комментарии
 
не дразнять фуйла лише його спільники.
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А ты с окопа обдроченцев Лугандона малявы чиркаешь? путин - хуйло?
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Так покажи пример, мобилизуй своих татар на хоть какие действия в Крыму, там не то что партизан там даже протестов для картинки в мировых СМИ нет.
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Там только колониальные войска Московии Потрібно перейти до кардинальних дій, - Чубаров пояснив, як змусити РФ звільнити Крим і забратися з усіх українських земель - Цензор.НЕТ 8023
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Крым можно освободить только военным путем, остальное болтология. Но ни кто за него воевать не собирается, даже крымские татары.
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бла бла бла, бла бла, бла бла- чубаров и К*
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"Для этого украинское государство должно максимально мобилизоваться внутри общества и мобилизовать своих международных партнеров"

Это "четкая" стратегия? "Желаю, чтобы все!" - как говаривал Шариков. Чубаров просто мычит, в голове у него нет никаких идей, которые можно изложить нормальным человеческим языком, но нужно придуриваться гос. деятелем, вот и придуривается.
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Чтобы заставить РФ убраться со всех украинских земель, нужно освободить те земли от тех кто ходил на референдумы, иначе они снова пойдут на референдум после соответствующей психологической обработки со стороны РФ и война не закончится никогда.
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Социопат и мизантроп ? Мьі пойдем другим путем , цивилизованньім...
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"Коллаборационисты, боевики и пожилые люди": Тука рассказал, кто остался жить в ОРДЛО

Надо цивилизовано создать условия коллаборационистам и боевикам чтобы они сами свалили в РФ, они туда очень хотели.
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Як можна мобілізквати всередині суспільства, як правляча партія є злиттям регіоналів, медведчуковців та інших українофобів. Правда там приліпилося до них десяток необізнаних патріотів. Саме головне, що вони роблять - це хоронять справи по Майдану. Якщо хтось не вірить, то почитайте сказане Трубою, що слідчих немає і справа поки буде лежати. А навіщо знищили той відділ прокуратури? Могли до закінчення справ дати їх якийсь статус, у Верховній раді ж більшість? А далі буде переслідування патріотів. Я надіюсь, що випустили із вязниць тих 20 тисяч патріотів, яких "засадив" Порох? Чи то була брехня?
Вже немає торгівлі на крові, спокійно купують російське вугілля і електроенергію. Заборонили поліцаїв, які вбивали українців називати сепаратистами і т.п.
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преЗЕдент вже перейшов - відступає по всіїх напрямках!
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Зе тобі мобілізується Потрібно перейти до кардинальних дій, - Чубаров пояснив, як змусити РФ звільнити Крим і забратися з усіх українських земель - Цензор.НЕТ 4410 Знову повєстку в унітаз змиє ))
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alex 8659a5c0 Да он все время палиться , самый лучший ему вопрос , какая в москве погода Потрібно перейти до кардинальних дій, - Чубаров пояснив, як змусити РФ звільнити Крим і забратися з усіх українських земель - Цензор.НЕТ 9093
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Очень важна первая встреча президента Украиньі в Нормандском формате. Для того , чтобьі показать всем , что мьі не забьіваем о Крьіме , стоило бьі включить в состав делегации того же Джемилева , или Чубарова.
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я сомневаюсь в их дипломатической компетентности. Увы. Если и брат - то лишь для картинки.
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Не забьівайте , что Путин лично встречался с Джемилевьім в 2014г , надеясь "перетащить" того и Меджлис на свою сторону. Не погнушался даже шантажировать Мустафу его сьіном , но , обломался.
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это хорошо, но для ловкой дипломатии для протоводействия Пуйлу совершенно недостаточно. Я сомневаюсь в его креативности и способности быстро и умно реагировать на ситуацию. Да и приверженность Порохлу вызывает вопросы.
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Так ху&ло придет на встречу только для подписания капитуляции Украины. Больше ни по какой причине.
Новая хотелка. Признать провокацмей захват укркатеров. Это значит признание Крыма росийским уже де-юре! Признание териториальных вод рос. = признанию территории росийской!
Зебобики это хоть понимают?
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Алекс , прекратите озвучивать "хотелки" челяди Путина , єто просто спам. Важно лишь то , что Пуйло сказал лично , ну , еще Лавров , на єтом все.
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Ну с обменом моряков Зе выполнил хотелку ху&ла - снял его/РФ с морских санкций? Говорили,что так нельзя! И что теперь? Ты хоть понимаеш последствия?!
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Все знают что нужно делать, но никто ничего не делает!
Украина не "Страна советов"! Нехрен всем советовать - бери и делай.
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Потрібно перейти до кардинальних дій, - Чубаров пояснив, як змусити РФ звільнити Крим і забратися з усіх українських земель - Цензор.НЕТ 7444Alex123QAlex123 Я извиняюсь , Вас носом тыкнуть в коррупцию Потрібно перейти до кардинальних дій, - Чубаров пояснив, як змусити РФ звільнити Крим і забратися з усіх українських земель - Цензор.НЕТ 9502 Это то что на поверхности , сколько лет в Днепре мост реконструировали , и сколько ушло денег , железная дорога , ну то что лично знаю , сплошные откаты , и вишенка , Брильянтовые прокуроры уже сидят Гонторева , которая помогала с рефинансированием банков , курс доллара , и конверт центры Потрібно перейти до кардинальних дій, - Чубаров пояснив, як змусити РФ звільнити Крим і забратися з усіх українських земель - Цензор.НЕТ 9502 Это по быстрому , а если копать , то там целая библиотека Потрібно перейти до кардинальних дій, - Чубаров пояснив, як змусити РФ звільнити Крим і забратися з усіх українських земель - Цензор.НЕТ 9502
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Встреча должна проходить в Будапештском формате , но для этого нужны яйца и любовь к Украине Потрібно перейти до кардинальних дій, - Чубаров пояснив, як змусити РФ звільнити Крим і забратися з усіх українських земель - Цензор.НЕТ 2998 А по Нормадскому формату , получаеться Украина сама на себя напала Потрібно перейти до кардинальних дій, - Чубаров пояснив, як змусити РФ звільнити Крим і забратися з усіх українських земель - Цензор.НЕТ 2998
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Чувак проснулся.... "Нужна....,стратегия....,чёткая...." А до этого времени подумать о четкой стратегии времени не хватало?
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Сколько не слушал его, но сори пока кроме надо-надо, пусто
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А заводи Фірташа в Криму ( які виробляють продукцію для російського обронпрому) і далі отримують сировину та електроенергію з України? При Петі-баризі отримували аж гай шумів. Чогось мені видається, що отримують і далі.
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Росєяне саме так і говорять. Щоб не бути звинуваченими у контрабанді сировини. А енергія в них є. Води немає - поцікався Армянском.
І зе не можна давати змогу їм щось дати. Перший крок зроблено - купівля е/е з РФ,коли свої потужності простоюють. Навіщо?
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Пан Чубаров, для начала попросите Эрдогана не принимать депутатов госдумы раши от Крыма.
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Чубаров, что то ты при парашенко молчал и не пыхтел..активных действий захотел..вперед..
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"Мы должны..., четкая стратегия..., кардинальные действия..., международное сообщество..." Чубаров лепит обычный набор штампов, что характеризует его как пустого сотрясателя воздуха.
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Чубаров простий громадянин. Має право говорити загальними фразами. А ось Клоуни тобіш Холопи народу - отримують зарплату з наших податків. І говорити пустопорожні фрази що вони роблять вже півроку ніхто їм права не давав. Погані слуги. Давно їх не пороли на конюшні. Треба повторити.
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По перше треба нарешті прийняти закон про кримсько-татарську автономну республіку! Де кримські татари повинні як корінний етнос поруч з іншим корінним етносом - українцями мати право вето, квоти (бажано більше 50 %) і інші права корінного етносу.
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Партизанская война всегда была действенным методом борьбы. Где партизанские отряды из крымских татар, сражающиеся против оккупантов ? Пускающие поезда под откос, взрывающие электростанции и т.д.
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