 Надо перейти к кардинальным действиям, - Чубаров пояснил, как заставить РФ освободить Крым и убраться со всех украинских земель

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Апострофу" заявил бывший народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
По его словам, для того, чтобы восстановить государственный суверенитет Украины над Крымским полуостровом, деоккупировать Крым, Украина должна иметь очень четкую стратегию.
"Мы должны пошагово сделать все, что уже обсуждалось и было одобрено. Должны максимально мобилизовать международных партнеров. Я присоединяюсь к тем, кто говорит, что военного пути по освобождению Крыма пока нет. Но для того, чтобы заставить Россию освободить полуостров и вообще убраться со всех украинских земель, надо прийти к кардинальным действиям, относительно давления на Россию, чтобы заставить ее вернуться в рамки международного права. Для этого украинское государство должно максимально мобилизоваться внутри общества и мобилизовать своих международных партнеров. С этим у нас сейчас большие проблемы", - сообщил он.
Напомним, ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что новая власть не спешит с рассмотрением трех законопроектов, касающихся статуса Крыма и крымских татар.
Это "четкая" стратегия? "Желаю, чтобы все!" - как говаривал Шариков. Чубаров просто мычит, в голове у него нет никаких идей, которые можно изложить нормальным человеческим языком, но нужно придуриваться гос. деятелем, вот и придуривается.
Надо цивилизовано создать условия коллаборационистам и боевикам чтобы они сами свалили в РФ, они туда очень хотели.
Вже немає торгівлі на крові, спокійно купують російське вугілля і електроенергію. Заборонили поліцаїв, які вбивали українців називати сепаратистами і т.п.
Новая хотелка. Признать провокацмей захват укркатеров. Это значит признание Крыма росийским уже де-юре! Признание териториальных вод рос. = признанию территории росийской!
Зебобики это хоть понимают?
Украина не "Страна советов"! Нехрен всем советовать - бери и делай.
І зе не можна давати змогу їм щось дати. Перший крок зроблено - купівля е/е з РФ,коли свої потужності простоюють. Навіщо?