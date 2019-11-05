 Надо перейти к кардинальным действиям, - Чубаров пояснил, как заставить РФ освободить Крым и убраться со всех украинских земель

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Апострофу" заявил бывший народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.



По его словам, для того, чтобы восстановить государственный суверенитет Украины над Крымским полуостровом, деоккупировать Крым, Украина должна иметь очень четкую стратегию.

"Мы должны пошагово сделать все, что уже обсуждалось и было одобрено. Должны максимально мобилизовать международных партнеров. Я присоединяюсь к тем, кто говорит, что военного пути по освобождению Крыма пока нет. Но для того, чтобы заставить Россию освободить полуостров и вообще убраться со всех украинских земель, надо прийти к кардинальным действиям, относительно давления на Россию, чтобы заставить ее вернуться в рамки международного права. Для этого украинское государство должно максимально мобилизоваться внутри общества и мобилизовать своих международных партнеров. С этим у нас сейчас большие проблемы", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крым все больше превращается в территорию, похожую на СССР, - Чубаров

Напомним, ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что новая власть не спешит с рассмотрением трех законопроектов, касающихся статуса Крыма и крымских татар.