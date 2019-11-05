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Все про:ГПУ (9450) пытки (458) пытки в милиции (250)

 Департамент ГПУ, занимающийся расследованием пыток в правоохранительных органах, откроет первое производство через 2 недели, - глава департамента Белоусов

Вновь созданный департамент Генеральной прокуратуры Украины, который будет расследовать пытки и других серьезные нарушения со стороны правоохранительных органов планирует открыть первое производство в течение двух недель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью hromadske сообщил глава департамента Юрий Белоусов.

"Дел пока никаких нет. Мы пока находимся на этапе формирования. Этого подразделения не существовало. Сейчас идет набор людей, формирование процесса делопроизводства, разработка всех нормативных документов для этого. Чтобы это подразделение начало работать. Мы стараемся делать это максимально быстро. Мы бы хотели на следующей неделе, максимум через неделю уже начать первые производства", - заявил Белоусов.

Он также пояснил, что вновь созданный департамент будет сотрудничать с ГБР.

"Наша задача, в том числе, направлять следователей ГБР на сбор качественных доказательств, которые будут подтверждать или опровергать причастность конкретных правоохранителей к пыткам. Именно наши прокуроры будут выступать в судах, они будут участвовать в избрании меры пресечения в случае необходимости, объявлении подозрения лицам и затем на судебном заседании полностью доказывать состав соответствующего преступления", - отметил Белоусов.

Напомним, 17 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в ГПУ департамента по пыток и других серьезных нарушений со стороны правоохранительных органов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157781
 
 
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Звичайно, що тортури силових структур це ганебне явище. Звідки береться бажання знущатися над людьми? Тоді піднімаємо коментарі прихильників нової влади і читаємо їхні заклики до репресій за інші переконання.
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То ЗЕбилы выбрали себе ЗЕкловуна шоб было так же как при Порошенко??
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Запитай у нього про місце, де він народився🤗
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