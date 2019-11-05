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 СБУ не должна отрицать свою ответственность в бездействии при раскрытии убийства Гандзюк, - адвокат Закревская

Служба безопасности Украины не имеет права отрицать свою ответственность по расследованию убийства советника городского головы Херсона, активистки Екатерины Гандзюк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske заявила адвокат отца погибшей Евгения Закревская.

"Через несколько дней после нападения, 3 августа, было открыто производство и в СБУ также ... Все это время, три месяца до смерти Кати они имели возможность, конечно, ограниченную, не такую как полиция, так Нацполиция не передала производства. Но СБУ и не пыталась получить эти материалы ", - заявила адвокат.

По ее словам, дело Гандзюк год назад были переданы в СБУ.

"Ровно год дело уже в СБУ со всеми материалами, которые в первую очередь собирались Национальной полицией в Херсоне. Была существенно усилена следственная группа. Следствие вышло на новый уровень. До этого момента, все шло к тому, что исполнители, даже без формулировки "заказное преступление", просто пойдут в суд и никто выше НЕ будет привлечен ", - объяснила Закревская.

В то же время, юрист подчеркнула, что после объявления подозрения Владиславу Мангеру в феврале 2019 года, положительных сдвигов в деле не было.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

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28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

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15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3157779
 
 
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Адвокат Євгенія Закревська поки робить заяви, які не підкріплює фактами. Чому вона не говорить про Авакова, чия чия частина у розслідуванні значно більша?
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