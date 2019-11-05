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 Экономика, Общество
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Все про:шахта (846) Алексей Оржель (17)

 Объединять государственные шахты в рамках одного холдинга - нецелесообразно, - глава Минэнерго Оржель

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель считает нецелесообразным объединять государственные угольные активы в рамках одного холдинга.

"Мы не поддержали логику создания "Национальной угольной компании". Скажем откровенно, когда мы объединяем что-то прибыльное с чем-то убыточным - оно становится более неэффективным и там тяжело разобраться, что необходимо построить, модернизировать или ликвидировать", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером,передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Оржель отметил, что новое руководство министерства понимает проблему злоупотреблений и непрозрачности в закупках госшахтами, что приводит к их убыточности и завышению себестоимости добычи угля.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №1019-р от 6 декабря 2017 года создал государственное предприятие "Национальная угольная компания", которое должно было объединить большинство государственных активов отрасли.

В Кабмине Владимира Гройсмана отмечали, что образование нового ГП позволит оптимизировать структуру угледобывающих предприятий путем создания единого юридического лица, сконцентрировать трудовые и материальные ресурсы, достигнув их высокой эффективности и обеспечив публичность и прозрачность работы угледобывающих предприятий.

Кроме того, принятие распоряжения должно начать процесс проведения реформирования угольной отрасли путем оптимизации непрофильных активов угледобывающих предприятий, повысить их инвестиционную привлекательность, ускорить темпы подготовки шахт к приватизации и привести цены на угольную продукцию до экономически обоснованного уровня. В то же время ГП так и не начало полноценно функционировать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет готова подписать договоры на транспортировку газа до 17 декабря, - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/n3157778
 
 
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Цьому Оржелю не дадуть нормально працювати, тому йому краще їхати за кордон до родичів.
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