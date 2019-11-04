 Сокращение чиновников и внедрение IТ-инструментов, - Гончарук назвал источники бюджетной экономии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы предусматриваем, что в следующем году уменьшим на 10% - а то и больше - количество государственных служащих. Количество функций уменьшится на еще больший процент. Но главную экономию мы предусматриваем благодаря IТ-инструментам: современным базам данных, которые позволят экономить время и иметь более точную информацию", - рассказал премьер.
По его словам, сейчас государство оперирует чрезвычайно неточными данными.
"Уровень погрешности ужасный. Мы иногда принимаем решения как государство просто вслепую. В следующем году должна появиться единая централизованная база данных. Мы будем видеть, какие социальные категории коррелируют между собой и каким образом, чтобы планировать государственную политику, делать вменяемые нормальные расчеты", - отметил Гончарук.
Он также анонсировал перепись населения, в бюджете на нее уже заложены средства.
"Мы посмотрели на разную практику в мире, как делается перепись. Мы хотим его сделать максимально за счет онлайн-инструментов. То есть стимулировать людей самостоятельно заполнять информацию о себе. Мы ожидаем, что этот год - инвентаризация и кадровое обновление, а следующий год - подготовка к экономическому скачку. Должна запуститься экономика", - подчеркнул глава Кабмина.
Расценки на создание IT проектов - дорогое удовольствие и в Украине, и в Европе и США.
Поэтому поэкономить на этом не удастся...
К чему ты клонишь Абу Али? Себя предложить собираешься?
Може досить. 90 відсоткам українців інтернет дав вже за два місяці роботи.
А папаша мають МАГАЗИН...
в Украине 226 тысяч чиновников на 40 млн население
в Японии 9 тысяч чиновников на 129 млн население
Как может развиваться экономика если в стране сколько дармоедов?😝
Количество населения 1,340 млрд
На 1 чиновника приходится 19 граждан
Общее количество чиновников 70 млн
Латвия
Количество населения 2,3 млн
На 1 чиновника приходится 26 граждан
Общее количество чиновников 88300
Германия
Количество населения 83,2 млн
На 1 чиновника приходится 163 граждан
Общее количество чиновников 507520
Россия
Количество населения 141,9 млн
На 1 чиновника приходится 140 граждан
Общее количество чиновников 996596
США
Количество населения 309 млн
На 1 чиновника приходится 147 граждан
Общее количество чиновников 2101200
Украина
Количество населения 46 млн
На 1 чиновника приходится 170 граждан
Общее количество чиновников 283400
Франция
Количество населения 61 млн
На 1 чиновника приходится 190 граждан
Общее количество чиновников 320000