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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4393) перепись населения (60) Гончарук_Алексей (234)

 Сокращение чиновников и внедрение IТ-инструментов, - Гончарук назвал источники бюджетной экономии

Внедрение IТ-инструментов и сокращение чиновников поможет сэкономить бюджетные расходы, убежден глава Кабмина Алексей Гончарук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы предусматриваем, что в следующем году уменьшим на 10% - а то и больше - количество государственных служащих. Количество функций уменьшится на еще больший процент. Но главную экономию мы предусматриваем благодаря IТ-инструментам: современным базам данных, которые позволят экономить время и иметь более точную информацию", - рассказал премьер.

По его словам, сейчас государство оперирует чрезвычайно неточными данными.

Читайте: Зеленский поручил сократить на 10% расходы на чиновников в бюджете-2020

"Уровень погрешности ужасный. Мы иногда принимаем решения как государство просто вслепую. В следующем году должна появиться единая централизованная база данных. Мы будем видеть, какие социальные категории коррелируют между собой и каким образом, чтобы планировать государственную политику, делать вменяемые нормальные расчеты", - отметил Гончарук.

Он также анонсировал перепись населения, в бюджете на нее уже заложены средства.

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"Мы посмотрели на разную практику в мире, как делается перепись. Мы хотим его сделать максимально за счет онлайн-инструментов. То есть стимулировать людей самостоятельно заполнять информацию о себе. Мы ожидаем, что этот год - инвентаризация и кадровое обновление, а следующий год - подготовка к экономическому скачку. Должна запуститься экономика", - подчеркнул глава Кабмина.

Источник: https://censor.net.ua/n3157777
 
 
 Топ комментарии
 
Та видели мы ваши IT- технологии. И бондаренко продемонстрировал, и коля-ресторатор. Сегодня нефёдов на растаможке показал масстер-аласс.
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Дебилушка.. Гончарук, - это вешалка для жилетки.. Носить костюм у него получается, но как откроет рот, так становится похожим на своего зеленого преЗЕдента..

Скорочення чиновників і впровадження IТ-інструментів, - Гончарук назвав джерела бюджетної економії - Цензор.НЕТ 4312
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IT программы стоят не просто дорого, а очень дорого.
Расценки на создание IT проектов - дорогое удовольствие и в Украине, и в Европе и США.
Поэтому поэкономить на этом не удастся...
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А ще для того треба мати кваліфікованих спеціалістів, які повинні добре володіти комп'ютером, знати українську мову і спеціальність. Таких в Україні мало, а освічена молодь не хоче з ними працювати. Тому Гончарук не розуміє сам про що говорить.
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треба мати кваліфікованих спеціалістів, які повинні добре володіти комп'ютером, знати українську мову

К чему ты клонишь Абу Али? Себя предложить собираешься?
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Я маю роботу і я вже пенсіонер та дід. А за образу тебе у спам. Розмова закінчена.
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Я назвал тебя именем великого человека, а ты обиделся. Читай книги иногда,развивайся, а не только на цензоре сиди. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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Мы ожидаем, что этот год - инвентаризация и кадровое обновление, а следующий год - подготовка к экономическому скачку. Должна запуститься экономика", - подчеркнул глава Кабмина.

Може досить. 90 відсоткам українців інтернет дав вже за два місяці роботи. Сокращение чиновников и внедрение IТ-инструментов, - Гончарук назвал источники бюджетной экономии - Цензор.НЕТ 5522
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Дебилушка.. Гончарук, - это вешалка для жилетки.. Носить костюм у него получается, но как откроет рот, так становится похожим на своего зеленого преЗЕдента..

Скорочення чиновників і впровадження IТ-інструментів, - Гончарук назвав джерела бюджетної економії - Цензор.НЕТ 4312
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Моя мама серце добре має,
А папаша мають МАГАЗИН...
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Жилётка. Тоже хитрая штука. Не тот цвет и уже проиграл. Симпатии нету. Ну, не тот парад на лице.
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Та видели мы ваши IT- технологии. И бондаренко продемонстрировал, и коля-ресторатор. Сегодня нефёдов на растаможке показал масстер-аласс.
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Ггг) економический скачок откладывается. Будем год готовиться чтоб не убиться в прыжке
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Ну ось, будь ласка. Слабода слова ще не закінчилась, а новина про це вже тут. Чому про Слабоду минулого понеділка ні слова? А патаму шо там була Юлька-вароффка.
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Для сравнения:
в Украине 226 тысяч чиновников на 40 млн население
в Японии 9 тысяч чиновников на 129 млн население
Как может развиваться экономика если в стране сколько дармоедов?😝
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Китай
Количество населения 1,340 млрд
На 1 чиновника приходится 19 граждан
Общее количество чиновников 70 млн
Латвия
Количество населения 2,3 млн
На 1 чиновника приходится 26 граждан
Общее количество чиновников 88300
Германия
Количество населения 83,2 млн
На 1 чиновника приходится 163 граждан
Общее количество чиновников 507520
Россия
Количество населения 141,9 млн
На 1 чиновника приходится 140 граждан
Общее количество чиновников 996596
США
Количество населения 309 млн
На 1 чиновника приходится 147 граждан
Общее количество чиновников 2101200
Украина
Количество населения 46 млн
На 1 чиновника приходится 170 граждан
Общее количество чиновников 283400
Франция
Количество населения 61 млн
На 1 чиновника приходится 190 граждан
Общее количество чиновников 320000
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46 вже давно нема - зараз і 35 млн навряд чи буде !
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А ще є дуже цікава особливість: при звільнені чиновників першими підуть ті, які вміють працювати. Родичів та осіб наближених до 95 кварталу залишать.
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Нужны конкурсы и профотбор а не премьер министры с дипломами не государственного образца,т.е нарисованный на коленях
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Спочатку треба мати таку роботу, яка зацікавить спеціалістів. На сьогодній день ми маємо чиновників, що призначені не по конкурсу та кваліфікації. Маємо Сивохо та інших з 95 кварталу, тому нормальні люди до них не підуть.
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А про розгон ФОПів, під жОПУ, з сльозогінним газом, нічого не повідомив??? І цензор про це нічого не знає???
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Чудеса просто. Про аварії, про обіжену Йованович новини є а про силовий розгон пікетів сльзогоном чомусь нема
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