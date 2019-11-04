 Йованович заявила, что была шокирована словами Трампа о ней, как о "плохом после"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом свидетельствует протокол ее показаний, опубликованный 4 ноября на сайте комитета.



Судя по стенограмме июльского разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, американский лидер говорил украинскому коллеге, что от Йванович "нельзя было ожидать ничего хорошего", а люди, "с которыми она имела дело в Украине, такие же плохие".



"Я была в шоке. Я была удивлена, что президент Трамп говорил с иностранным коллегой обо мне или любом после в таком тоне", – сказала она.



Йованович отметила, что не знает, что могли означать слова Трампа о том, она "должна пройти все это".



"Я была очень обеспокоена", – добавила экс-посол, отметив, что это чувство ее не покинуло. Дипломат утвердительно ответила, когда конгрессмены спросили, чувствовала ли она, что ей может что-то угрожать.

Также читайте: В Конгрессе опубликовали стенограмму показаний экс-посла США в Украине Йованович по делу импичмента Трампа