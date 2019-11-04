 Йованович заявила, что была шокирована словами Трампа о ней, как о "плохом после"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом свидетельствует протокол ее показаний, опубликованный 4 ноября на сайте комитета.
Судя по стенограмме июльского разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, американский лидер говорил украинскому коллеге, что от Йванович "нельзя было ожидать ничего хорошего", а люди, "с которыми она имела дело в Украине, такие же плохие".
"Я была в шоке. Я была удивлена, что президент Трамп говорил с иностранным коллегой обо мне или любом после в таком тоне", – сказала она.
Йованович отметила, что не знает, что могли означать слова Трампа о том, она "должна пройти все это".
"Я была очень обеспокоена", – добавила экс-посол, отметив, что это чувство ее не покинуло. Дипломат утвердительно ответила, когда конгрессмены спросили, чувствовала ли она, что ей может что-то угрожать.
Также читайте: В Конгрессе опубликовали стенограмму показаний экс-посла США в Украине Йованович по делу импичмента Трампа
https://consortiumnews.com/2019/10/14/dcs-atlantic-council-raked-in-funding-from-hunter-bidens-corruption-stained-ukrainian-employer-while-courting-his-vp-father/
***
Крім того, він попросив американського президента поділитися додатковою інформацією про експосла США в Києві Марі Йованович, що, за його словами, "було би дуже корисно для розслідування".
"Чудово, що ви першим сказали мені, що вона поганий посол, тому що я погоджуюся з вами на 100%. Її ставлення до мене було далеко не найкращим, оскільки вона захоплювалася попереднім президентом і була на його боці. Вона не сприйматиме мене достатньо добре як нового президента", - додав Зеленський.