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Все про:США (15708) Трамп (2601) Йованович (197)

 Йованович заявила, что была шокирована словами Трампа о ней, как о "плохом после"

Бывший посол США в Украине Мари Йованович заявила во время слушаний в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, который ведет расследование в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, что была шокирована словами Трампа о том, что она "плохой посол".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом свидетельствует протокол ее показаний, опубликованный 4 ноября на сайте комитета.

Судя по стенограмме июльского разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, американский лидер говорил украинскому коллеге, что от Йванович "нельзя было ожидать ничего хорошего", а люди, "с которыми она имела дело в Украине, такие же плохие".

"Я была в шоке. Я была удивлена, что президент Трамп говорил с иностранным коллегой обо мне или любом после в таком тоне", – сказала она.

Йованович отметила, что не знает, что могли означать слова Трампа о том, она "должна пройти все это".

"Я была очень обеспокоена", – добавила экс-посол, отметив, что это чувство ее не покинуло. Дипломат утвердительно ответила, когда конгрессмены спросили, чувствовала ли она, что ей может что-то угрожать.

Также читайте: В Конгрессе опубликовали стенограмму показаний экс-посла США в Украине Йованович по делу импичмента Трампа

Источник: https://censor.net.ua/n3157776
 
   
 Топ комментарии
 
Это Зеленский Виноват! Уси на Майдан!
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Курт Волкер совладелец лобистской компании, куда обращался и платил деньги Порошенко. Это конфликт интересов или попросту взятка.
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Йованович, не переживай. Зараз соєва братва за три секунди докаже, що у всьому винен "зєля" і "коломойша".
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А где американская военная помощь Украине? Зачем Украина отдала своё ядерное оружие?
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Тётя мотя, и шо ж ви трете, между ног, когда идёте?
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Посол и Курт Волкер, звенья одной цепи. Именно этих двоих внезапно отстранили от обязанностей перед позорным анонсом сдачи Золотогo. Петух с дохлой белкой на голове и Клоун заранее это обсудили и доложили путину о проделанной работе
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Курт Волкер совладелец лобистской компании, куда обращался и платил деньги Порошенко. Это конфликт интересов или попросту взятка.
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Как забавно слушать ложь, когда знаешь правду. Это кстати ваша поговорка, кацап рогатый
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Ну да, очень смешно, правда зависит от точки зрения и каждый верит в то, во что хочет, а не в то, что есть на самом деле, так что продолжай верить в свою "правду".
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Почему я "кацап", можешь объяснить, путиносрань? Только потому что тебе не нравится правда про Петю?
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Курт Волкер работал на Atlantic Council, который финансировался Бурисмой. Ничего личного, просто вопиющий конфликт интересов.

https://consortiumnews.com/2019/10/14/dcs-atlantic-council-raked-in-funding-from-hunter-bidens-corruption-stained-ukrainian-employer-while-courting-his-vp-father/
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Это Зеленский Виноват! Уси на Майдан!
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так це ж не тільки не трамп казав...ЗєлєЧМОніка жалілася Трампу, що посол його, бубочку, нє любіт...Що вона з повагою ставилася до Пороха....Яке воно жалюгідне чмо, це кварталівське бидло, йому потрібно "обожаніє" від оточуючих...хто його любить(або робить вигляд),- той "хороший"...це навіть не дитячий садок...це якась недорозвиненість, затримка в розвитку, неадекватність...
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не всі знаходяться там, де ти, сердешний...заспокойся
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цитата з розмови трампа і зєлєЧМОніки:
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Крім того, він попросив американського президента поділитися додатковою інформацією про експосла США в Києві Марі Йованович, що, за його словами, "було би дуже корисно для розслідування".
"Чудово, що ви першим сказали мені, що вона поганий посол, тому що я погоджуюся з вами на 100%. Її ставлення до мене було далеко не найкращим, оскільки вона захоплювалася попереднім президентом і була на його боці. Вона не сприйматиме мене достатньо добре як нового президента", - додав Зеленський.
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Йованович, не переживай. Зараз соєва братва за три секунди докаже, що у всьому винен "зєля" і "коломойша".
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От Трампа усльішать "плохой посол"-єто комплимент,а "очень хорошая и умная девочка"-дочь должника ,отдавшаяся кредитору за списание долга.
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ідійот...шо тут скажеш...вище почитай, затурканець...якщо саме не в змозі знайти ...
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А что она ожидала от президента-клоуна? Наш клоун и то умнее чем Трамп и не такой громкий.
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