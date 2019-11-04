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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1917) учитель (307) Гончарук_Алексей (234)

 Повышение зарплат учителям будет, но не такое, как хотелось бы, - Гончарук. ВИДЕО

Кабинет Министров пока не может значительно повысить расходы на заработную плату украинских учителей.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы естественно пытались найти максимальные средства на повышение зарплат учителям. Повышение зарплат естественно будет, но далеко не такое, как нам хотелось бы. Для того, чтобы обеспечить достаточное повышение, то есть настолько высокие зарплаты, насколько заслуживают наши учителя, нам нужно больше экономического роста. Нужно, чтобы экономика давала больше ресурсов, налогов, и тогда у нас будет больше возможностей", - заявил премьер.

Читайте: Минобразования ищет возможность повышения зарплаты учителям и воспитателям детсадов, - Новосад

Напомним, во время своей предвыборной кампании команда Владимира Зеленского обещала поднять зарплату учителям до $4000.

Источник: https://censor.net.ua/n3157775
 
 
 Топ комментарии
 
4000 долларов, - молодой зеленой специалист Бабак все просчтиал!
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Клятий Порошенко зупинись!
Зебіли знають, що бубочка нічого не обіцяв!
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Там это, твой кловун недавно просил всех возвращаца в Украину...ты как готов вернуца? Или пока в Польше погорбатишься??? Не хочешь помочь молодой ЗЕкоманде поднимать экономику?? Илим ты пока только на форуме посрёшь?
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Вот молодцы!! Теперь осталось только тарифы снизить и заживем!!!
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Зараз Зе за все заплатить з пенсій і субсидій.Підвищення зарплат вчителям буде, але не таке, як хотілося б, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5477
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Соєві боти ще розкручують свою байку про зарплату вчителів у 4000 євро? Чи нову придумують?)))
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Байку про конец эпохи бедности раскручивали по Г+Г. А теперь ты свободен ЗЕбил..на помойку.
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ЗЕбил расскажи когда там конец эпохи бедности?? А заодно расскажи когда конец эпохи олигархата и кумовства. Підвищення зарплат вчителям буде, але не таке, як хотілося б, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1788
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Зато в охвисе преЗЕдента зарплаты себе сразу подняли, не успев в кабинеты заехать.
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Моряков уже давно освободили (хотя прахоботы визжали и возмущались) . Все остальное лень читать, скорее всего такая же протухшая брехня. Совет - чаще меняй свои стецьковые методички. Бо сильно палишься.
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