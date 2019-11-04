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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (1230) экономика (3530) государство (63) Милованов Тимофей (51)

 Если государство научится оставлять бизнес в покое, то экономика начнет расти, - Милованов

Государство должно быть арбитром между разными интересами бизнеса, общества, находить и предлагать компромиссные решения.

Об этом министр экономики Тимофей Милованов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я пытаюсь трансформировать министерство. Сейчас оно является игроком на рынке. Например, есть Агрофонд, который активно действует на рынке агро - торгует, финансирует. Более того, ведут политическую работу и лоббируют изменения в законодательстве, которые им выгодны. Такого не должно быть. Государство не должно своими действиями подменять бизнес, конкурировать с ним, вытеснять его, продвигать правила игры, которые выгодны госкомпаниям, но вредят частному бизнесу. Вместо этого, государство должно быть арбитром между разными интересами бизнеса, общества, находить и предлагать компромиссные решения. Другими словами, государство должно разрабатывать и следить за выполнением правил игры в экономике, а не влезать в экономику, как медведь в посудную лавку. Если государство научится оставлять бизнес в покое, то экономика начнет расти. Вот я и хочу превратить министерство в такое, которое является арбитром", - сообщил министр.

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По словам Милованова, из этой логики следуют основные реформы, которые должны дать толчок экономике - приватизация, детенизация рынка земли, передача государственной земли в регионы на места.

"А функции министерства нужно разделить, где-то надо переформатировать, где-то построить, научиться считать и делать аналитику очень хорошо, еще лучше, чем сейчас. Мы сейчас регламент меняем. При рассмотрении каждого документа, мы отвечаем на 6 показателей: влияние на ВВП, влияние на инвестиции, инфляция, рост безработицы, рост занятости", - указал глава ведомства.

Читайте полное интервью министра экономики Тимофея Милованова.

Источник: https://censor.net.ua/n3157774
 
 
 Топ комментарии
 
И послал же Бог Украине министров-дураков.
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Проблема в том что вы говорите одно, делаете другое, думаете третье и еще всторону Ростова коситесь краем глаза
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Починаю вже погоджуватись з Бєнєю. Если государство научится оставлять бизнес в покое, то экономика начнет расти, - Милованов - Цензор.НЕТ 4064
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ха, государство РеФе єму оставіт... хвост да копита
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Починаю вже погоджуватись з Бєнєю. Если государство научится оставлять бизнес в покое, то экономика начнет расти, - Милованов - Цензор.НЕТ 4064
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Бгг) Арселор с БТ вы уже "оставили в покое"
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И послал же Бог Украине министров-дураков.
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Проблема в том что вы говорите одно, делаете другое, думаете третье и еще всторону Ростова коситесь краем глаза
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Государство это кучка олигархов(кукловодов), они не оставят бизнес в покое Если государство научится оставлять бизнес в покое, то экономика начнет расти, - Милованов - Цензор.НЕТ 3630
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Зрозумійте, дебіли не про "малий бізнес" говорять. Для них це не бізнесмени і не люди навіть. Мова йде про олігархат. Комусь дуже хочеться відновити кучмократію із розподілом країни на олігархічні царства, щоби держава не заважала їм висмоктувати останні соки із суспіьства. Економіка тоді однозначно виросте - їхня економіка, та їхніх дітей і онуків.
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....ооооо, какая гениальная мысль однако!...барыги настоящие только и ждут, чтобы их в покое оставили, тогда не 20 млрд. дефицита будет, в все 200..)))...и по миру пойдем, кто ходить еще сможет...
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Бугагага, і саме тому вони почали давити ФОПи, тютюнову галузь і металургію???
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Приберіть це напівграмітне чмо. Бо воно дотриндиться.
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Тільки найнатхненніші ідіоти можуть вважати, що економіка здатна проіснувати без політики та політиків, а "бізнес" можна якось відділити від "опчєства"... Якщо держава навчиться залишати бізнес у спокої, то економіка почне зростати, - Милованов - Цензор.НЕТ 3622
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