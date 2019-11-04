 Если государство научится оставлять бизнес в покое, то экономика начнет расти, - Милованов

Об этом министр экономики Тимофей Милованов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я пытаюсь трансформировать министерство. Сейчас оно является игроком на рынке. Например, есть Агрофонд, который активно действует на рынке агро - торгует, финансирует. Более того, ведут политическую работу и лоббируют изменения в законодательстве, которые им выгодны. Такого не должно быть. Государство не должно своими действиями подменять бизнес, конкурировать с ним, вытеснять его, продвигать правила игры, которые выгодны госкомпаниям, но вредят частному бизнесу. Вместо этого, государство должно быть арбитром между разными интересами бизнеса, общества, находить и предлагать компромиссные решения. Другими словами, государство должно разрабатывать и следить за выполнением правил игры в экономике, а не влезать в экономику, как медведь в посудную лавку. Если государство научится оставлять бизнес в покое, то экономика начнет расти. Вот я и хочу превратить министерство в такое, которое является арбитром", - сообщил министр.

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По словам Милованова, из этой логики следуют основные реформы, которые должны дать толчок экономике - приватизация, детенизация рынка земли, передача государственной земли в регионы на места.

"А функции министерства нужно разделить, где-то надо переформатировать, где-то построить, научиться считать и делать аналитику очень хорошо, еще лучше, чем сейчас. Мы сейчас регламент меняем. При рассмотрении каждого документа, мы отвечаем на 6 показателей: влияние на ВВП, влияние на инвестиции, инфляция, рост безработицы, рост занятости", - указал глава ведомства.

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