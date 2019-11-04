 Все заказчики будут найдены и наказаны, - Зеленский об убийстве Гандзюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в говорится в Фейсбуке президента Украины Владимира Зеленского.
В сообщении отмечается: "Год без Катерины Гандзюк. Все заказчики будет найдены и наказаны. Обещаю".
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.
28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.
15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.
3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.
31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.
24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.
ХРОНИКА ОДНОГО ПРЕЗИДЕНТА ...
04.11.2019 г.
После того, как СБУ предложило своего полиграфиста, весь этот вопрос так как то тихо ушел в никуда. И тут интересный вопрос. Президент Зеленский распорядился чтобы через полиграф прошли все члены его фракции в комитете. И распоряжение президента - не выполнено. Исходя из этого и других подобных случаев ( например распоряжение о 7 днях тишины перед разведением) и внутри страны и за рубежом все более утверждаются во мнении что Зеленский - пустое трепло. И как относится к президенту слова не держащего народу и соседним государствам?
Далее. Комитет Гетманцева повторно единогласно голосует проект закона, который до этого единогласно отказались голосовать. И что это значит? Проект не изменился ни на йоту. Следовательно пойманные за ... "руку" коррупционеры просто заметают следы. Вывод - закрывающие и замалчивающие это дело покрывают коррупцию в среде правящей президентской партии. А для отвлечения внимания то бородатого клоуна вытаскивают с бл..ми, то фотошоп Богдана без зубов. И чего это молчит наша оппозиция?
Идет отчетно-выборное собрание членов профсоюза Организации. Члены профсоюза возмущаются - Председатель ворюга, ворует талоны на молоко, путевки в санатории не дают. Геть его! Тут вскакивает молодой и энергичный - Геть! Геть! Я талоны на молоко не буду красть. Я еще выбью у администрации талоны на повидло для всех членов профсоюза! Проголосовали за молодого не 73%, а все 100!
Передает дела старый Пред новому в кабинете. Ну, там папки, тесемки, туда-сюда. А новый увидел сейф и спрашивает - А что в сейфе? Старый ему - там самое главное. Три письма. Когда будет очень плохо, вскроешь первое письмо. Когда будет совсем невмоготу, вскроешь второе письмо. А когда будет полный капец и начнут выгонять, вскрывай третье письмо.
Как водится, талоны на молоко по прежнему воруют, талонов на повидло и в глаза никто не видел. Перед администрацией никто на заступается. Члены профсоюза возмущаются. Новый Пред вскрывает первое письмо. А там написано: "Вали все на меня!" Валит с упоением.
Не помогает. Воруют еще больше, гнобят членов профсоюза еще больше. Возмущения нарастают. Вскрывает второе письмо. А там написано: "Всем все обещай!"
Не помогает. Члены уже инициируют досрочное отчетно-выборное собрание. Вомущение достигает апогея. Вскрывает Пред третье письмо. А там: "ПИШИ ТРИ ПИСЬМА".
Владимир Александрович, пиши три письма!
Гетьмана, Чорновола, Гонгадзе, Шеремета, Гандзюк, майдановцев, Кирпы, Кравченко, Семенюк-Самсоненко, Щербаня, Кушнарёва, Брагина, Курочкина, Климентьева, Чечетова, Мельника, Пеклушенко, Шубы, Калашникова и так далее. Кто-то из них был положительным персонажем, кто-то негативным, но у всех них есть право на правосудие (даже у негативных).
В стране есть много важных вопросов : война, экология, состояние образования и медицины.
И всё же, поставленный мной вопрос крайне важен. Потому что это не только вопрос безопасности, но и вопрос справедливости. А без них страна никогда не станет для граждан матерью, а не мачехой. Основа любого здания / проекта / страны / общества / отношений всегда должна быть здоровой. Иначе всё закончится плохо. То есть, уже закончилось плохо. И теперь надо, харкая кровью, исправлять это положение вещей.
Только исправлять надо не с какой-то последней важной ситуации (типа Гандзюк), а с самого начала : Гетьман, Чорновол, Гонгадзе . . .
Только это тяжело - ещё больше предателей появится, которые под путина побегут ложиться, если им индульгенцию дадут от старых грехов . . .