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 Все заказчики будут найдены и наказаны, - Зеленский об убийстве Гандзюк

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обнародовать заказчиков убийства Катерины Гандзюк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в говорится в Фейсбуке президента Украины Владимира Зеленского.

В сообщении отмечается: "Год без Катерины Гандзюк. Все заказчики будет найдены и наказаны. Обещаю".

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

Также читайте: Родным подозреваемых по делу Гандзюк за молчание передавались деньги от Левина, - СБУ

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

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15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3157773
 
   
 Топ комментарии
 
Ага, верим. Дауны зеленые
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Он уже это обещал ,ещё пол года назад
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Всі замовники вбивства Гандзюк будуть знайдені і ліквідовані незалежно від того що обіцяє пан Зеленський.
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Той хто обіцяє знайти і не знаходить - співучасник. Має бути покараний!
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ДАВАЙТЕ УЖЕ СЛОВО БУДУТ менять на слово Есть
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Он уже это обещал ,ещё пол года назад
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Випускайте порохоботів)))
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ставлю 10 к 1 что твой коммент пометят как спам))) Тут можно только порохоботам выносить оценочные суждения, путем испражнения "зеленым"))
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А шо вы хотели. Эпоха бедности закончилась и наступило время зе.
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Баба Жюля вообще потерялась..Не видно и не слышно. Видать папа Беня крепко держит компроматом..
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Баба Вона, деньги выкинутые на выборы, отрабатывает. Теперь она зовётся Алина, у Яременко спросите)
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Трубі нема коли. Він завдання Портнова виконуєВсе заказчики будут найдены и наказаны, - Зеленский об убийстве Гандзюк - Цензор.НЕТ 698
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Не хотят расследовать, потому что сами убивали.
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Новая методичка от ЗЕбилов... как известно за 7 месяцев ЗЕкоманда даже не завела уголовного дела на Порошенко. Теперь ЗЕбилы получили новую методичку -- в том шо ЗЕкловуны не садят Порошенко в тюрьму виновата судебная рехворма от Порошенко! То есть в том шо ЗЕбилы не могут посадить Порошенко - виноват сам Порошенко!! *****....Гебельс ТВ с кремлёвскими пропагандонами просто завидуют!!
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Василий Петрович Голобородько тоже обещал....
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ЗЕБІЛи - ві Падаждіте - ваш зеля усьо пАрешает ! Нужно только немножко пАдаждать !
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Так они уже ждут конца эпохи бедности, ждут снижения тарифов..И шо надо ещё подождать???
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Нечего ждать. Эпоха бедности закончилась. Тарифы- социальноориентированные.
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Вовазє - порожнє місце... Їм грає оточення, користуючись слабкістю розуму й хворобливим самолюбством...

ХРОНИКА ОДНОГО ПРЕЗИДЕНТА ...
04.11.2019 г.
После того, как СБУ предложило своего полиграфиста, весь этот вопрос так как то тихо ушел в никуда. И тут интересный вопрос. Президент Зеленский распорядился чтобы через полиграф прошли все члены его фракции в комитете. И распоряжение президента - не выполнено. Исходя из этого и других подобных случаев ( например распоряжение о 7 днях тишины перед разведением) и внутри страны и за рубежом все более утверждаются во мнении что Зеленский - пустое трепло. И как относится к президенту слова не держащего народу и соседним государствам?

Далее. Комитет Гетманцева повторно единогласно голосует проект закона, который до этого единогласно отказались голосовать. И что это значит? Проект не изменился ни на йоту. Следовательно пойманные за ... "руку" коррупционеры просто заметают следы. Вывод - закрывающие и замалчивающие это дело покрывают коррупцию в среде правящей президентской партии. А для отвлечения внимания то бородатого клоуна вытаскивают с бл..ми, то фотошоп Богдана без зубов. И чего это молчит наша оппозиция?
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Ленчик, ты опять промахнулся. Тут про Катю, а не про Гетманцева. Будь внимательнее !
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Тут не про Катю, а про вовузє, який знову робить гучні заяви, а згодом про них забуває... І зє дятли теж не пам'ятають...
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А это обычный тролльский приём, когда нечего сказать по теме - засри ветку )
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Был уже один на морде чешуя , как от яух , который считал делом чести раскрыть убийство Гонгадзе !!!
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Людишки Поросенка в убийстве Кати замешаны, а у Зеленского все там не при деле. Так что найдут и покарают, нет базара.
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Чим більше ви несете свою ахінею, тим міцніше стає відчуття того, що "в убійствє замєшани" саме ви.
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Вчітеля з з/п 4000$ тобі вірять вовчік янелох.
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Старый анекдот:
Идет отчетно-выборное собрание членов профсоюза Организации. Члены профсоюза возмущаются - Председатель ворюга, ворует талоны на молоко, путевки в санатории не дают. Геть его! Тут вскакивает молодой и энергичный - Геть! Геть! Я талоны на молоко не буду красть. Я еще выбью у администрации талоны на повидло для всех членов профсоюза! Проголосовали за молодого не 73%, а все 100!
Передает дела старый Пред новому в кабинете. Ну, там папки, тесемки, туда-сюда. А новый увидел сейф и спрашивает - А что в сейфе? Старый ему - там самое главное. Три письма. Когда будет очень плохо, вскроешь первое письмо. Когда будет совсем невмоготу, вскроешь второе письмо. А когда будет полный капец и начнут выгонять, вскрывай третье письмо.
Как водится, талоны на молоко по прежнему воруют, талонов на повидло и в глаза никто не видел. Перед администрацией никто на заступается. Члены профсоюза возмущаются. Новый Пред вскрывает первое письмо. А там написано: "Вали все на меня!" Валит с упоением.
Не помогает. Воруют еще больше, гнобят членов профсоюза еще больше. Возмущения нарастают. Вскрывает второе письмо. А там написано: "Всем все обещай!"
Не помогает. Члены уже инициируют досрочное отчетно-выборное собрание. Вомущение достигает апогея. Вскрывает Пред третье письмо. А там: "ПИШИ ТРИ ПИСЬМА".
Владимир Александрович, пиши три письма!
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Катя не любила иудейскую банду Зеленского. Поэтому левины ее и убили. Убивали под выборы. А Аваков прикрывал убийц со стороны полиции.
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А иудейскую банду Вальцмана Катя любила ?
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у вас глибока психічна травма - нетримання сечі від згадки про Порошенко так само, як і в деяких персонажів від згадки про Бандеру, якого вже як 60 років нема.
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Никакое здание на плохом фундаменте стоять не будет. Начать надо с самого начала, а это значит найти и наказать убийц :

Гетьмана, Чорновола, Гонгадзе, Шеремета, Гандзюк, майдановцев, Кирпы, Кравченко, Семенюк-Самсоненко, Щербаня, Кушнарёва, Брагина, Курочкина, Климентьева, Чечетова, Мельника, Пеклушенко, Шубы, Калашникова и так далее. Кто-то из них был положительным персонажем, кто-то негативным, но у всех них есть право на правосудие (даже у негативных).

В стране есть много важных вопросов : война, экология, состояние образования и медицины.
И всё же, поставленный мной вопрос крайне важен. Потому что это не только вопрос безопасности, но и вопрос справедливости. А без них страна никогда не станет для граждан матерью, а не мачехой. Основа любого здания / проекта / страны / общества / отношений всегда должна быть здоровой. Иначе всё закончится плохо. То есть, уже закончилось плохо. И теперь надо, харкая кровью, исправлять это положение вещей.
Только исправлять надо не с какой-то последней важной ситуации (типа Гандзюк), а с самого начала : Гетьман, Чорновол, Гонгадзе . . .
Только это тяжело - ещё больше предателей появится, которые под путина побегут ложиться, если им индульгенцию дадут от старых грехов . . .
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