 Предпринимателям нужно объединяться в ассоциации и постоянно вести работу по своей защите, - Милованов

Об этом рассказал министр экономики Тимофей Милованов в интервью Цензор.НЕТ.
"Представителям ФЛП нужно объединяться в ассоциации и постоянно вести работу по своей защите. Для того, чтобы эти вещи не выскакивали, надо на них реагировать не после того, как они появились, а до того.
Потому что большие промышленные группы или западные компании системно ведут свою информационную работу. И через западные СМИ, и через украинские СМИ, и через постоянные встречи. Так же должны себя вести и малые предприниматели: собираться в ассоциации, сбрасываться по 10 гривен в месяц, вести лоббистскую работу", - пояснил глава ведомства.
Он также привел пример для подражания: "Ко мне от аграриев ходят постоянно 8 человек – представителей ассоциаций. Что, больше в стране никого нет? Я со всеми уже познакомился за три недели. Месяц назад я никого не знал, а теперь я знаю всех аграриев, как оказалось. Это показывает, что они более профессионально подготовлены к политическому процессу".
В то же время Милованов выразил уверенность, что очень много будет зависеть от внедрения законов.
Напомним, 20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты.
Указанные законы остро критикуют предприниматели. В частности, некоторые крупные розничные сети угрожают, что вступление в силу этих законов приведет к закрытию их бизнеса. В налоговой и правительстве эти заявления отвергают, отмечая, что на честный бизнес реализация этих законов никак материально не повлияет.
17 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года.
Читайте полное интервью министра экономики Тимофея Милованова.
Теперь вот Зеленский пришел - новый шанс, но ты и тут недоволен.
Мысль правильную сказал. Молодец. Осталось сесть в сторонку и пораскинуть мозгами,
прежде чем писать свою обычную бессмылицу, как во многих других местах.
Но тем, кто не может больше одного нравится.
ах как прёт из петебота,
лайном изливаецца,
ужом извиваецца -
хочет как-то оскорбить,
душу подлую излить.
Что кацапы, что порохоботы с окацапленной подлотой внутри - одного ордынского древа плоды.
Вот и приходится волонтёрить из ЮКей - помогать Украине избавляться от гнидок.
за Пецын мильончик,
что он в Украине украл...
Лучше вооружиться для своей защиты.
выгодно бысро и удобно )))
до последнего были номенклатурщики - а этот просто миллионер - им что 4000 что 40 = одинаково мелочь ))) - а пецюнчик просто видимо родился сразу с мешком сахара и ворованой фабрикой курлы мурлы )))
що скажете - ЗЕБІЛИ !!
и им можно такое за что меня бы уже сгноили в бане
и для пециков будут отдельные сковородки в аду гавнашакаладные
под девизом - вор, изЫг, малина ))
не надо передергивать
твой любимый вор брехун и наследственный криминальник - ему сидеть давно пора - как и его папе - тоже вору