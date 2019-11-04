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 Политика Украины, Экономика
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Все про:закон (2672) предприниматели (993) упрощенка (31) Милованов Тимофей (51)

 Предпринимателям нужно объединяться в ассоциации и постоянно вести работу по своей защите, - Милованов

Новые правила для ФЛП ударят по многим людям, но, возможно, помогут решить проблемы контрабанды и ухода от налогов.

Об этом рассказал министр экономики Тимофей Милованов в интервью Цензор.НЕТ.

"Представителям ФЛП нужно объединяться в ассоциации и постоянно вести работу по своей защите. Для того, чтобы эти вещи не выскакивали, надо на них реагировать не после того, как они появились, а до того.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кассовые аппараты для ФЛП нужны, но я первый поддержу предпринимателей, если будет дополнительная фискальная нагрузка, - Нефьодов

Потому что большие промышленные группы или западные компании системно ведут свою информационную работу. И через западные СМИ, и через украинские СМИ, и через постоянные встречи. Так же должны себя вести и малые предприниматели: собираться в ассоциации, сбрасываться по 10 гривен в месяц, вести лоббистскую работу", - пояснил глава ведомства.

Он также привел пример для подражания: "Ко мне от аграриев ходят постоянно 8 человек – представителей ассоциаций. Что, больше в стране никого нет? Я со всеми уже познакомился за три недели. Месяц назад я никого не знал, а теперь я знаю всех аграриев, как оказалось. Это показывает, что они более профессионально подготовлены к политическому процессу".

В то же время Милованов выразил уверенность, что очень много будет зависеть от внедрения законов.

Напомним, 20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты.

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Указанные законы остро критикуют предприниматели. В частности, некоторые крупные розничные сети угрожают, что вступление в силу этих законов приведет к закрытию их бизнеса. В налоговой и правительстве эти заявления отвергают, отмечая, что на честный бизнес реализация этих законов никак материально не повлияет.

17 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года.

Читайте полное интервью министра экономики Тимофея Милованова.

Источник: https://censor.net.ua/n3157772
 
 
 Топ комментарии
 
Ассоциация будет называться - Йолка. Главное кое-кому билеты на Ростов прикупить
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Ааааа))) избили, прыснули в морду газом, а теперь собирайтесь в ассоциации... На вас не насцали сегодня, а насрали, зебанутые
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Олигархам не нужен средний и малый бизнес, поэтому их во все временя и давил олигархат. Олигархат всегда делает ставку на люмпенов.
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Ассоциация будет называться - Йолка. Главное кое-кому билеты на Ростов прикупить
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ударят? однозначно! Помогут решить проблемы? возможно! в этом весь Милованов-ДЕБИЛ!
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Ааааа))) избили, прыснули в морду газом, а теперь собирайтесь в ассоциации... На вас не насцали сегодня, а насрали, зебанутые
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Олигархам не нужен средний и малый бизнес, поэтому их во все временя и давил олигархат. Олигархат всегда делает ставку на люмпенов.
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По-этому Тимошенко всегда была лучше альтернативой, а ты её топил.
Теперь вот Зеленский пришел - новый шанс, но ты и тут недоволен.
Мысль правильную сказал. Молодец. Осталось сесть в сторонку и пораскинуть мозгами,
прежде чем писать свою обычную бессмылицу, как во многих других местах.
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Тимоха очень богатая женщина,так что не сравнивай.
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"богатая женщина" и олигарх, дерибанящий Украину - разные категории. Надо отличать.
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- по версии рыго-манафортовских методическ, оприходованных порохоботами.
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Угу. Расскажи нам шо Беня - не олигарх, и шо Моника от него ну совсем никак не зависит. Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 1963
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знал, что не сдержижь порохоботского шококала. Вот и весь сказ.
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зебобик, ты, кроме извержения дерьма из пасти, на шо-то способен? Сколько лет тебе, мальчик? Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 3464
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ты себя зебобиком назвал, или снова орёшь на вшонку на мошонке?
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Да тут две ассоциации - по изучению английского и китайского языков, и третья - по изучению автомата Калашникова.
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Согласен. Только вместо калашоидов следует учиться пользоваться АР-15
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Тебе, русский, - только дубина. На большее тебе умишка не хватит.
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Про розум він вище сказав, що мозок треба "порозкінуть". Тепер він розпорошив мозок по всьому Світу, а розуму не набрався.
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вот же порохоботное, больше трех постов без оскорбляки не могёт.
Но тем, кто не может больше одного нравится.
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Він родом з якого російського міста? Я вважаю, що смердить москвою.
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шоколадная истота
ах как прёт из петебота,
лайном изливаецца,
ужом извиваецца -
хочет как-то оскорбить,
душу подлую излить.


Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 5951

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Ему ссы в глаза, а он - божья роса!

Что кацапы, что порохоботы с окацапленной подлотой внутри - одного ордынского древа плоды.

Вот и приходится волонтёрить из ЮКей - помогать Украине избавляться от гнидок.


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Волонтерить з ЮК🤣 Ти вже достатньо сам про себе написав. Твоє волонтерство є путінським.
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Воно про себе нiчого не каже. Воно Штирлиц. Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 6092
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В Америке каждый работающий гражданин считается малым предпринимателем,а в конце года заполняет ежегодную декларацию о доходах, а у нас работающие граждане считаются обычными ГОЯМИ
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Зебіли усіх країн, народів та зовсім маленьких хуторів до купи!
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Топи фейкомётчик
за Пецын мильончик,
что он в Украине украл...
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Зато не пєця говорить британський зебіл, який народився на росії та ненавидить Україну.
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враньё и оскорблнения - главное оружие порохобота. Очередное ч.т.д.
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У чому тут брехня? Ти народився на росії та не маєш жодного стосунку до України. Українську мову ти теж не знаєш. Скажи паляниця, русскій.
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Забрехался ты уже, порохоботе. Аргументов нет, факты палёные - приходится оскорблять и нахраписто брехать по образу и подобию кацапской подлоты.
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У тебе багато років уся лексіка та будова речення російська. Українською мовою ти не написав жодного коментаря, тому ти маєш вигля кацапа, смердиш як кацап, чухаєш свої кацапські роги, та човгаєш своїми лаптями. Тому ти кацап.
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ibidem "Аргументов нет, факты палёные - приходится оскорблять и нахраписто брехать по образу и подобию кацапской подлоты." q.e.d.
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Ти сам дав факти, бо навіть лайка у тебе московська.
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Це буде всегалактичне об'єднання зефанів. Предпринимателям нужно объединяться в ассоциации и постоянно вести работу по своей защите, - Милованов - Цензор.НЕТ 9282
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"Предпринимателям нужно объединяться в ассоциации и постоянно вести работу по своей защите",- Милованов.
Лучше вооружиться для своей защиты.
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это вернее - понтиция нада только чтоб петиков оберегала
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вот выбрали а теперь вести роботу по защите от этих избранников!
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Ну ещё бы работать им не надо создать условия нужно такие шоб они постоянно боролись . Фух ну и ДЕБИЛЫ жесть
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Со времен Маркса это невидано: не давить клопов, а размножать их.Чем еще зеля нас порадует?
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Тут дохтор Хаус ин Хатаб не поможет,московская эпидемия накрыла Украину на 10 лет Предпринимателям нужно объединяться в ассоциации и постоянно вести работу по своей защите, - Милованов - Цензор.НЕТ 6201
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самая лучшая защита бизнеса - это нерегистрация
выгодно бысро и удобно )))
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А вони періодично об"єднуються, тільки тоді дехто починає тікати або в Карлові Вари або до Ростову.
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ну вобщем да - и так пока не останутся пенсы понты прокуворы и депутаны ))
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ну как привыкли при пе великом гонять всех - не важно добровольцев или ещё каво Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 9057 Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 9057 Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 9057 Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 9057
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просто у нас кто сел в кресло - он живет гдето в неведомой реальности
до последнего были номенклатурщики - а этот просто миллионер - им что 4000 что 40 = одинаково мелочь ))) - а пецюнчик просто видимо родился сразу с мешком сахара и ворованой фабрикой курлы мурлы )))
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Славік сусік - закрий своє КАЦАПСЬКУЕ ПРОПЛАЧЕНЕ піддувало !! Тема про підпріемців при кловану !!
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А чо його насяльник прем'єр розпатякував, що для всіх новий бюджет буде гарним, і податків не збільшуватиме?
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НЮ - Ню !! ЗЕБІЛИ а чому ж ваш клован - той що ви вибрали , не АТАКУЄ і Не обкладає податками ОЛІГАРХІВ , а на малий бізнес руку простягнув ?? ГА - ЗЕБІЛИ ??? Он коломойському вже електроенергію з московії будуть постатчати ! А вас раком ставлять !!
що скажете - ЗЕБІЛИ !!
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Значно зеля проехался по своему основному лохторату...😂 раз головой не хотели думать во время выборов, теперь собирайте шмотки и на заработки....
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Зе виконує відоме прислів'я - бей своих, что бьі чужие боялись.
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просто не ценззор а фабрика пеботов Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 8360 Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 8360 Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 8360
и им можно такое за что меня бы уже сгноили в бане Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 8867
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Тебе і в баню? Тебе в лазню не пустять, бо там миються люди.
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я уже в баньке - а тебе только в гавнорошен))) Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 4551 Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 4551 Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 4551 Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 4551
и для пециков будут отдельные сковородки в аду гавнашакаладные
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Можливо це та банька, де люди не миються.
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сошдасен - то для вас - пецьреотов и сектантов гавнаращена
под девизом - вор, изЫг, малина ))
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Тобто ти насміхаєшся з української мови та українців.
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я насмехаюсь над петеботофермой и свинами - а ты именно из секты 8% любителей вора
не надо передергивать Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 7810
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Якраз ти і пересмикуєш відомі слова. Тому слідкуй за собою.
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слышь свинобот - не надо нам тут отмывать гавнорошен
твой любимый вор брехун и наследственный криминальник - ему сидеть давно пора - как и его папе - тоже вору Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 55 Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 55 Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 55 Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 55
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Продовжую викривати свою кацапську суть.
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Ну теперь точно конец оффшорным схемам и засилию олигархата!!! Молодец президент!!! Так их, сколько можно людей грабить!!!
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Кращий спосіб захисту це напад. Той хто лише захищається постійно отримує та тримає удари. Врешті знесилений і побитий падає. І навіть гине. Бізнесменам замість розпорошення на десятки "ассоціацій з захисту" (мрія зегенератів) створити одну атакуючу керівництво держави партію (кошмар зегенератів).
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а кроме мечт петеворов - надо создавать партию - смерть шакаладному вору и свиноферме
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да кстати живущий по новому с помершей бпп ********* укатил в солнечный израиль как эмигрант - он уже живет по новому - а ты свин? Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 2794 Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 2794
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Петя уже давно "сбитый летчик" и постоянное упоминание о прошлом уже даже раздражает - "сдох Максим ну и фуй с ним!" Сменили полукровку на чистокровного а я по прежнему во внутренней эмиграции. Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов - Цензор.НЕТ 3365
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