 В 2020 году Украина получит еще 10 французских вертолетов - МВД

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на твиттер МВД, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"В Оксфорде с вице-президентом Airbus Helicopters Оливье Мишелоном обсудили поставку вертолетов для Авиации МВД на 2020 год и запуск нового сервисного центра. Нацполиция, Госпогранслужба, ДСНС и Нацгвардия получат еще 10 вертолетов Н225, Н145, Н125", - сказал Аваков.
По его словам, в планах - открытие представительства Airbus в Украине.
Или купит?
Ох уж этот совок....
Источник контента: https://naukatehnika.com/motor-sich-vertolyot-msb-8.html
naukatehnika.com
запросто гукнем - слава Україні , яка настільки багата , що може дозволити купувати гелікоптери у Франції ...
Будет сАваков с кентами на охоту летать
если не превратились в робинсонов = членовозов
во времена ссср полиции не было - кто не в курсе - а Украина была окупирована
Вопрос, зачем полиции столько авиации?