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 Общество
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Все про:вертолет (592) МВД (7980)

 В 2020 году Украина получит еще 10 французских вертолетов - МВД

В 2020 году Украина получит 10 французски вертолетов, согласно подписанного контракта.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на твиттер МВД, об этом  сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В Оксфорде с вице-президентом Airbus Helicopters Оливье Мишелоном обсудили поставку вертолетов для Авиации МВД на 2020 год и запуск нового сервисного центра. Нацполиция, Госпогранслужба, ДСНС и Нацгвардия получат еще 10 вертолетов Н225, Н145, Н125", - сказал Аваков.

По его словам, в планах - открытие представительства Airbus в Украине.

Смотрите также: Четвертый вертолет Н-225 SuperPuma уже на дежурстве, - Аваков. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3157771
 
   
 Топ комментарии
 
тикать на вертольотах от бандеровцев гораздо способнее, чем на камазах. теорема януковича.
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Ник Никович f300b2e0 Во времена СССР вертолеты не покупали, а строили.
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Че бесплатно получит?
Или купит?
Ох уж этот совок....
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Че бесплатно получит?
Или купит?
Ох уж этот совок....
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Ник Никович f300b2e0 Во времена СССР вертолеты не покупали, а строили.
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Гелікоптери H225 мають вади конструкції, через що вони розвалюються в повітрі і гинуть! Через постійні аварії Н225 їх польоти заборонені в ЄС! А дурень Аваков купив вживані старі Н225 для України! Ідіот і корупціонер! За це потрібно віддавати під суд! Під час війни потрібно купляти виключно гелікоптери МСБ-8 (Мі-8) та МСБ-2 (Мі-2) на українському виробництві Мотор-Січ, щоб мати можливість використовувати їх в бойових діях на фронті! Не можна плодити різні парки машин під час війни - це злочин!
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А когда это МоторСич научились делать Ми 8??? (я кстати считал что права на эту марку - у РФ) Или они старые модернизируют?
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Мотор Сич собирала Ми-8 из российских деталей и лишь в 2020 году планируется собирать полностью украинские вертолеты из украинских деталей
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Это Ми-2МСБ, разработка "Мотор-Сич" 2011 года!
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Мотор-Січ розробила новий двигун і новий редуктор і новий гелікоптер отримав нову назву МСБ-8, і тепер всі права належать заводу Мотор-Січ.
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Напомним, что его военная версия Ми-8МТВ-МСБ-1 была принята на вооружение Вооруженных Сил Украины приказом МОУ №419 от 21.08.2018 г., после чего один такой вертолет с бортовым номером 638 уже потерпел катастрофу 29 мая 2019 г. Вероятно, что ранее он имел название Ми-8МСБ-В вариант 03.

Источник контента: https://naukatehnika.com/motor-sich-vertolyot-msb-8.html
naukatehnika.com
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Все, что от Макрона, давно попахивает кацапской гнилью.
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якби то Україна собі хоч зробила ті вертьольоти, то можна було би порадіти, а так - чергове депресивне повідомлення- купимо, скоріше всього - б/у вертольоти, на якому будуть літати генерали МВД та катати молодих коханок. То може тут гукнемо щось патріотичне?
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То може тут гукнемо щось патріотичне?

запросто гукнем - слава Україні , яка настільки багата , що може дозволити купувати гелікоптери у Франції ... У 2020 році Україна отримає ще 10 французьких гвинтокрилів - МВС - Цензор.НЕТ 1856
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Авакову не выгодно производство в своей стране, с французов бонус получить вот это дело!
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производство украинских вертолетов ,полностью из украинских деталей планируется лишь в 2020 году на Мотор Сич
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тикать на вертольотах от бандеровцев гораздо способнее, чем на камазах. теорема януковича.
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ждём доказательства от Oлексеича, а то у теоремы уже есть два контрпримера от Кононенко и того, жирного, что из Харькова в Израиль на аэроплане утёк.
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не катят такие "контрпримеры" - "нi камазов, нi вiртальотав". а теорему ,по "идеям" януковича, будут доказывать "молодые зе-регионалы".
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В РФ назвали условие возвращения Украине кораблей, захваченных в Керченском проливе .... Наверно кацапы попросят Днепровскую воду в Крым,а за второй катер попросят признать Крым за Московией, а освобождённые из плена украинские моряки уже получили от Президента новые квартиры. Какая то фуйня правда? Советские сейчас у власти в Украине,посмотрим как они поведутся на просьбы Москвы
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Это очень поможет раскрыть убийство Гандзюк
Будет сАваков с кентами на охоту летать
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10млн долярів за одну цяцьку з кишені платників податків...всього більше півмілярда долярів ..нарід дуже хотів цього
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Что значит еще десять? А первая десятка где?
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гдето летает - не знамо где
если не превратились в робинсонов = членовозов
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неплохо но мало
во времена ссср полиции не было - кто не в курсе - а Украина была окупирована
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Была и во времена СССР в западных областях. А с 1941 по 1944 и в остальных бывала.
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А тут бабло косят по полной а вокруг тишина не мешайте
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Україна купить, а получить сАбакофф
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Аваков покупает вертолеты, самолёты.

Вопрос, зачем полиции столько авиации?
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Навіщо країні, яка веде війну (хай хоч би й "гібридну") стільки непридатної для її ведення дорогої техніки? У 2020 році Україна отримає ще 10 французьких гвинтокрилів - МВС - Цензор.НЕТ 270
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