 В Конгрессе опубликовали стенограмму показаний экс-посла США в Украине Йованович по делу импичмента Трампа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Ранее в СМИ попадали только вступительные слова людей, которые свидетельствовали перед Конгрессом, зато их ответы на вопросы оставались в тени.

Бывшая посол США в Украине рассказала, что узнала о попытке личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани дискредитировать ее в конце 2018 года - от неназванных "украинских чиновников". Она вспомнила лишь одно имя - министра внутренних дел Арсена Авакова, который говорил ей о своей обеспокоенности возможным вовлечением Украины в американскую политику.

Йованович также рассказала о попытке Джулиани обойти запрет в выдаче американской визы бывшему генеральному прокурору Украины Виктору Шокину. А посол США в Европейском Союзе Гордон Сондланд, к которому дипломат обратилась за советом, сказал ей писать больше положительных твитов о Трампе.

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Маккинли заявил об обеспокоенности участием американских дипломатических представительств в сборе "негативной политической информации во внутриполитических целях". После обнародования стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского 25 сентября Маккинли неоднократно призывал государственного секретаря США Майка Помпео публично поддержать Йованович, но тот не реагировал на его обращение.

По словам главы Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Адама Шифа, во вторник ожидается обнародование стенограмм показаний бывшего спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Европейском Союзе Гордона Сондланда.

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Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.

Временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа подтвердил, что американский президент лично приказал приостановить оказание Украине военной помощи.