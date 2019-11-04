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 Политика Украины
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Все про:Госдума (984) МИД (5185) Золотое (134) Журавлев Алексей (1)

 МИД Украины выразил протест в связи с незаконным визитом депутата Госдумы РФ Журавлева на оккупированную Луганщину

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным визитом депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева в Золотое-5 на оккупированную часть Луганской области.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Считаем эту поездку, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной "визиты" российских чиновников на временно оккупированные территории Украины в Донецкой и Луганской областях, а также в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявили в МИД.

Также отмечается, что решением СНБО от 2018 года к Журавлеву уже применена ограничительная мера в виде бессрочного запрета въезда на территорию Украины.

Министерство иностранных дел совместно с правоохранительными органами Украины проверяет информацию, не находился ли Журавлев на участке разведения сил и средств в районе н.п. Золотое Луганской области.

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Украинская сторона уже обратилась к России за разъяснениями относительно цели пребывания депутата Госдумы Федерального собрания РФ на временно неподконтрольной правительству Украины территории.

"МИД Украины призывает российскую сторону прекратить нарушать украинское законодательство и напоминает, что поездки официальных лиц РФ на территорию Украины могут осуществляться с согласия украинской стороны и через открытые пункты пропуска на российско-украинской государственной границе", - говорится в сообщении.

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Напомним, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев 1-2 ноября посетил бывшие позиции террористов "ЛНР" в районе Золотого Луганской области, где "проинспектировал" ход разведения сил.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что поездка депутата Государственной думы в Золотое является нарушением всех норм и вскоре будет официальная реакция украинской стороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3157768
 
 
 Топ комментарии
 
В ответ нужно послать Богдана в Чечню
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а вызвать посла или консула и кинуть ноту - слабо не лохам
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В ответ нужно послать Богдана в Чечню
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В Твиттере надо дать гневный видосик.

Но этого мало !!!

Ещё в Фейсбуке и Инстаграмме !!!

Шоб неповадно было надалее.
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а вызвать посла или консула и кинуть ноту - слабо не лохам
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Если обидятся , то на колени и просить прощения, ему не впервой
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А вот еще




Страшный БЕНДЕРовец

@Realuran

Треба більше нот! А коли скінчаться "ноти" можно почати направляти мокшам скріпічні ключі, пюпітри та дирижерські палички!

DW українською



@dw_ukrainian

Росія проігнорувала сім вимог України повернути три військові кораблі, захоплені торік біля Керченської протоки, заявила заступниця глави МЗС Олена Зеркаль.
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Уже семь "китайских" последних предупреждений было России от Украины. Украина уже готовит восьмое.
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громко пукнули? молодцы! а теперь еще раз на "раз-два...пли!" чтоб все боялись...
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Журавльов срав на цей «протєст».
Завтра на гандон шоу Скабєєвих він продемонструє це.
100%.
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замість того, щоб підраховувати, наскільки прийдеться підвищувати податки, якщо військам не відступати, вони якісь там галімі ноти строчуть
розпустив їх зюзя
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Запаребріком тих нот вже повний мішок.
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Где там следующее отступление? Готовьте ноту сразу и по Петровскому, чтоб два раза не вставать.
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Нет никакого Зеленского, есть спецоперация ФСБ "Клоун"
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Є мутрий наріт який вже втретє наступає на ті самі граблі
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Він не наступає, він танцює на них.
В новітній історії Ющенко і Порошенко, зробили спробу забрати у нього ці граблі.
Чим дуже розлютили наріт.
(Памятаймо, Україна батьківщина Захєр (це точне ім'я!) Мазоха. Того самого.
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...той самий мід який шантажував наріт мовляв як не хочете миру будете платити дода тково на армію 10процентів. Той самий мід який пропихує аапітуляцію по формулі швайнмаєра-шлімазла. І це той самий мід який скулить на приїзд дупутата держдупи. А все тому що опускати мутрий наріт і опускати кацапа ета две бальшие разніцьі як кажуть в одесі. Тут порох потрібен з яйцями а не бидловато-хамоваті кловуни
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Той самий мід. Наблатиканих, з «Діпломамі нєгосударствєнного образца».


Нагадаємо, що Порошенко, закінчив з ВІДЗНАКОЮ («червоний диплом») факультет Міжнародної економіки Київського Державного УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т.Г. Шевченка і Аспірантуру.

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У украинских журналистов в Золотое не пускают. Зеля велел не пускать. Вопрос почему?
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Осматривает новые владения,душевно подаренные ему прилошенным временщиком.
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Министерство иностранных дел совместно с правоохранительными органами Украины проверяет информацию, не находился ли Журавлев на участке разведения сил и средств в районе н.п. Золотое Луганской области. То есть, полиция и нацгвардия уже не контролируют этот район, все ушли.: https://censor.net.ua/n3157768
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Хто прийде в Украину з мечем, від меча і загине.
Нас ворогові не подолати, за нами славетна історія українців.
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В определённом смысле нам выгоден такой демарш депутата гос-дуры. Но найдутся ли в нашем МИДе новопоявившиеся что смогут карту эту разыграть?
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А что разыгрывать, он же не в Украину приехал.
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Ківа вздрочьньот на аквафреш?
А шо, прікольно.

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