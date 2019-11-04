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 Политика Украины, Экономика
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Все про:популизм (76) Милованов Тимофей (51) Богдан Андрей (211) Гончарук_Алексей (234)

 Богдан и Гончарук - не популисты, они борются искренне, - Милованов

Премьер-министр Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Богдан борются за развитие экономики для всех.

Об этом рассказал министр экономики Тимофей Милованов в интервью Цензор.НЕТ.

В частности, это касается вопроса рынка земли. "Гончарук – внутри я это вижу – борется, как лев. Что может делать, он делает. Это видно даже по рынку земли. Он упирается. Он не согласен с тем, чтобы были ограничения на рынок земли. Ограничения на размер. Он борется за правильные вещи. Это очень непопулистическое правительство. Я был удивлен", - отметил глава экономического ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Много инвестиций Украина потеряла в последние годы из-за нерасторопности, - Милованов

Также он уверен, что нет популистов в Офисе президента.

"Кстати, если говорить об Офисе президента, они тоже не популисты. Даже те люди, которые многих пугают, их не понимают. Я считаю, что Богдан (Андрей Богдан - глава Офиса президент, бывший юрист Игоря Коломойского. - Ред.) - не популист. Я считаю, что Богдан борется искренне – то, что я видел. И борется за хорошее, за развитие экономики, для всех", - отметил Милованов.

Он аргументировал это мнение тем, что видел позицию Богдана по ряду вопросов.

"Например, когда мы возвращали под контроль правительства ГП "Конярство Украины". Пока у меня появились телефоны, кому звонить, а правоохранители рассказывали мне, что будет силовой конфликт, нардепы опломбировали и чуть ли не силой не дали уничтожить документы аренды на землю. И это работа Офиса президента.

Я видел, когда люди говорили, что вот смотри, у меня такая проблема, у меня справочка по людям, тут Андрей Богдан берет и вычеркивает фамилию человека, которого предлагали. И говорит: "Я тебе не предлагаю этого человека, вот у тебя есть проблемное предприятие - проверь, реши, разберись. Вот у меня есть такая информация, я тебе ее передаю. Я тебя не прошу назначить никого".

Также читайте: Если президентом Украины станет кто-то из популистов, то это приведет к разрушению экономики, - экс-посол США Хербст

У меня конкретно это было. И переписка в телефоне есть об этом", - отметил министр.

Читайте полное интервью министра экономики Тимофея Милованова.

Источник: https://censor.net.ua/n3157767
 
 
 Топ комментарии
 
два бомжа с 8 классами образования искренне хотят доказать теорему Ферма
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У Зелі Свинарчуки ще гірщі ніж у Поці))
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Для того чтобы опровергнуть сплетни о драке с Бакановым
- Богдану пришлось показать свои зубы...)

Богдан і Гончарук - не популісти, вони борються щиро, - Милованов - Цензор.НЕТ 6445
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Прав был Беня про милованова... дебил...
Ваще-то такие заявления оскорбляют не только мой интеллект, но и невежество... просто унизительно иметь своими слугами от такое недоразумение во главе с ничтожеством... тьфумля...
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два бомжа с 8 классами образования искренне хотят доказать теорему Ферма
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ага, они борются искренне, только друг с другом
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Назовите пжлста в каком виде борьбы они борются ? Сумо что ли Богдан и Гончарук - не популисты, они борются искренне, - Милованов - Цензор.НЕТ 3606
Богдан и Гончарук - не популисты, они борются искренне, - Милованов - Цензор.НЕТ 4816
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Шепелявий вже доборовся.
Богдан и Гончарук - не популисты, они борются искренне, - Милованов - Цензор.НЕТ 6385
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яку огиду викликають в мене тепер всі ці скоморохи !!!! Ще рік тому до них ставився як до артистів, коміків, акторів... Тепер як до останньої мразоти !!.
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хочеться плакати, коли бачиш ХТО керує сорокамільонним народом (((((((((((((((((
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Пенсии будут выдавать искренностью
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Иованович:: Порошенко и окружение вывели из Украины 40 миллиардов зелёных.Луценко прикрывал..
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Это Мадам Кольчуга? Ну как же ец не верить? Никогда ж не брехала?!
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Сам придумал? Или тебе Богдан подсказывал? Богдан і Гончарук - не популісти, вони борються щиро, - Милованов - Цензор.НЕТ 5670
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«Я вважаю, що після такої заяви міністр економіки повинен негайно написати заяву про відставку, тому що це говорить про його рівень як міністра. Іншого слова як "дебіл" для цього просто не знайдеш. Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл» (с) Коломойський.
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Как показал экономический форум в Мариуполе, это действительно так.
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Богдан и Гончарук - не популисты, они гопники и воры , - Милованов
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Нефёдов ещё искренне борется на таможне. Уже сканнер поборол. Сегодня какую-то прогу для расчёта растаможки поборол. И всё искренне!
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дада, хвалите друг друга, это так мило )
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з Україною боряться??
Патріоти боряться ЗА Україну. А ці покидьки - З Україною.
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Что? Они с кем борются? У них большинство в парламенте, своё правительство и на вершине этого тандема их президент. Они, при желании, могут решать любые сложные задачи. И что мы слышим? Слышим речи о некой борьбе. Очень напоминает борьбу нанайских мальчиков. Вывод - они занимаются словоблудием и имитацией бурной деятельности.
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это гнусно и мерзко и совсем не смешно.....
такая же гнойная инертная мразь, уничтожила уже один раз в 20х годах украинскую государственность! Богдан і Гончарук - не популісти, вони борються щиро, - Милованов - Цензор.НЕТ 241
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Видать, Милованов не лох, и догадывается, что иметь репутацию популиста ныне - табу...
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дивлюсь на все, що відбувається, і повірити власним очам не можу !!!
І це ще навіть не дно..
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Иованович: Порошенко и окружение вывели из Украины более 40млрд $
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tZE inform‏ @tZEinform

Спешите видеть! Выполнение доходной части бюджета за октябрь минус 9,8 % от плана ! Вова... не спеши, мы еще не готовы... Петр Алексеевич, как там с заготовкой дров по Майдану? А то Вова все графики опережает, турборежим у него туда их....
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Зебилы, вот оно вам нужно было? Вот это вот самое. Да-да, вот это. Вы это хотели? Тогда кто вы после этого?
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Останови меня...в душе я - поручик Ржевский...
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Не, ти провокатор, которых в военное времЯ вешают, без суда и следствия. Прими это, в любой момент с тобой это произойдет, ты ВРАГ Украины.
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а с кем они борются ? с олигархами ? нет, потому что с хозяином никто не борется.... борются с народом ! а c ним не нужно бороться, с ним нужно жить, житье проблемами народа, а то после выборов "богами" стали... только не нужно забывать, что народ может со всеми "борцами" и их хозяевами сделать....
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"Что может делать, он делает.", а может он, не много!

б...ть...................... Богдан і Гончарук - не популісти, вони борються щиро, - Милованов - Цензор.НЕТ 1693
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"Например, когда мы возвращали под контроль правительства ГП "Конярство Украины". Пока у меня появились телефоны, кому звонить, а правоохранители рассказывали мне, что будет силовой конфликт, нардепы опломбировали и чуть ли не силой не дали уничтожить документы аренды на землю. И это работа Офиса президента. Источник: занавес!!!!
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зебобіки, що там ви б ще раз проголосували за шмарклю та його прихвостнів? Ніби то вже пів року "керують" країною. А ні "вАйну на крАві" не завершили, а ні корупцію не подолали, а ні народу не полегшили життя. А все ж в їх ліпких ручонках зараз, всі важелі та механізми влади. Ні? Ви ж смерділи на Пороха що за рік/два/три не подолав корупцію, не посадив сепарів, не.., не..., не... А ці що за півроку зробили? Навіть підтримку МВФ примудрились просрати своїми "теплими відносинами" з рейдером жидом калом.оським.. Тепер чого чекати? Якого крутого піке країні чекати?? Порох немовля на фоні тих, голодних жадібних хапуг, які прийшли спустошити цю нещасну країну.
Пишайтесь, зебобіки, ви вбили МОЮ країну своїми брудними руками. Ви "сдєлалі ето разом" з голодною зграєю гопників та ненажерливих беніних шавок.
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Порядочность и честность -- слишком дорогие подарки. И не стоит их ждать от дешевых людей.
/ Вуди Аллен-р.1935 америк. кинорежессёр,писатель/
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В телевизоре только что сказали сколько денег вкрав Беня.
15 миллиардов доллярив.
Это алес.
Ребята зелебени вы ухуели нет?
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