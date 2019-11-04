 Богдан и Гончарук - не популисты, они борются искренне, - Милованов

Об этом рассказал министр экономики Тимофей Милованов в интервью Цензор.НЕТ.

В частности, это касается вопроса рынка земли. "Гончарук – внутри я это вижу – борется, как лев. Что может делать, он делает. Это видно даже по рынку земли. Он упирается. Он не согласен с тем, чтобы были ограничения на рынок земли. Ограничения на размер. Он борется за правильные вещи. Это очень непопулистическое правительство. Я был удивлен", - отметил глава экономического ведомства.

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Также он уверен, что нет популистов в Офисе президента.

"Кстати, если говорить об Офисе президента, они тоже не популисты. Даже те люди, которые многих пугают, их не понимают. Я считаю, что Богдан (Андрей Богдан - глава Офиса президент, бывший юрист Игоря Коломойского. - Ред.) - не популист. Я считаю, что Богдан борется искренне – то, что я видел. И борется за хорошее, за развитие экономики, для всех", - отметил Милованов.

Он аргументировал это мнение тем, что видел позицию Богдана по ряду вопросов.

"Например, когда мы возвращали под контроль правительства ГП "Конярство Украины". Пока у меня появились телефоны, кому звонить, а правоохранители рассказывали мне, что будет силовой конфликт, нардепы опломбировали и чуть ли не силой не дали уничтожить документы аренды на землю. И это работа Офиса президента.

Я видел, когда люди говорили, что вот смотри, у меня такая проблема, у меня справочка по людям, тут Андрей Богдан берет и вычеркивает фамилию человека, которого предлагали. И говорит: "Я тебе не предлагаю этого человека, вот у тебя есть проблемное предприятие - проверь, реши, разберись. Вот у меня есть такая информация, я тебе ее передаю. Я тебя не прошу назначить никого".

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У меня конкретно это было. И переписка в телефоне есть об этом", - отметил министр.

Читайте полное интервью министра экономики Тимофея Милованова.