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Все про:память (957) мемориальная доска (122) Ян Осока (857) 36 отдельная бригада морской пехоты (58)

 Мемориальную доску погибшему украинскому воину Сергею Савинову открыли 2 ноября в Николаевской области. ФОТО

2 ноября, в Марьевской общеобразовательной школе I - III ступеней Баштанского районного совета Николаевской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о выпускнике школы, погибшем на Донбассе, морском пехотинце младшем сержанте Сергее Савинове.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Фейсбуке 36-й бригаде морской пехоты.

В информации отмечается: "Военнослужащий выполнял задачи в составе отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-Морских Сил ВС Украины.

30 августа 2019 г. морской пехотинец героически погиб защищая нашу Родину от вооруженной агрессии Российской Федерации.

В торжественном мероприятии приняли участие представители союза участников АТО города Баштанки, волонтеры, учителя и ученики учебного заведения, родственники Сергея, его друзья, военные побратимы, и неравнодушные жители поселка.

Минутой молчания присутствующие почтили память воина-защитника и всех павших в зоне проведения АТО и ООС".

Мемориальную доску погибшему украинскому воину Сергею Савинову открыли 2 ноября в Николаевской области 01
Мемориальную доску погибшему украинскому воину Сергею Савинову открыли 2 ноября в Николаевской области 02
Мемориальную доску погибшему украинскому воину Сергею Савинову открыли 2 ноября в Николаевской области 03

Мемориальную доску погибшему украинскому воину Сергею Савинову открыли 2 ноября в Николаевской области 04

Источник: https://censor.net.ua/n3157766
 
 
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Війна усюди…в кожного своя..
У когось з совістю, якщо вона присутня..
У когось бій за чергове звання,
А інший йде під кулі за майбутнє..
Хтось закликає голосно - «вперед»!
А хтось кричить - «навіщо це здалося?»
Гримуча суміш, справжній вінегрет,
Емоцій різних - дивне стоголосся…
Один тут б'ється за поважний чин
Вхопивши владу міцно за рукав,
А чийсь і скромний і відважний син
За Україну голову поклав..
Війна усюди... в кожного своя..
Нема очей і вух, і рук, і ніг..
І крові менше випила б земля…
Якби війна була одна на всіх…
Автор: Любава Казмірчук
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