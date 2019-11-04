 Мемориальную доску погибшему украинскому воину Сергею Савинову открыли 2 ноября в Николаевской области. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Фейсбуке 36-й бригаде морской пехоты.
В информации отмечается: "Военнослужащий выполнял задачи в составе отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-Морских Сил ВС Украины.
30 августа 2019 г. морской пехотинец героически погиб защищая нашу Родину от вооруженной агрессии Российской Федерации.
В торжественном мероприятии приняли участие представители союза участников АТО города Баштанки, волонтеры, учителя и ученики учебного заведения, родственники Сергея, его друзья, военные побратимы, и неравнодушные жители поселка.
Минутой молчания присутствующие почтили память воина-защитника и всех павших в зоне проведения АТО и ООС".
Війна усюди…в кожного своя..
У когось з совістю, якщо вона присутня..
У когось бій за чергове звання,
А інший йде під кулі за майбутнє..
Хтось закликає голосно - «вперед»!
А хтось кричить - «навіщо це здалося?»
Гримуча суміш, справжній вінегрет,
Емоцій різних - дивне стоголосся…
Один тут б'ється за поважний чин
Вхопивши владу міцно за рукав,
А чийсь і скромний і відважний син
За Україну голову поклав..
Війна усюди... в кожного своя..
Нема очей і вух, і рук, і ніг..
І крові менше випила б земля…
Якби війна була одна на всіх…
Автор: Любава Казмірчук