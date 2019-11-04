 Много инвестиций Украина потеряла в последние годы из-за нерасторопности, - Милованов

Об этом рассказал министр экономики Тимофей Милованов в интервью Цензор.НЕТ.

"У нас много инвестиций было потеряно за последние 5-10-20 лет, связанные с тем, что мы были нерасторопные", - заявил он.

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По словам министра, инвесторы чаще всего задают вопрос по подключению к инфраструктуре и выделению земли. "И гарантии того, что потом эта инфраструктура не будет кем-то "выключена" в какой-то момент. То есть, это вопрос подключения к газу, проведения дороги, наличия вагонов у "Укрзализныци" или железнодорожной станции. Это самый основной вопрос", - рассказал Милованов. Также интересуются, сможет ли власть гарантировать, что права собственности и инвестиция будут защищены.

"Хотя вполне возможно, что к нам не доходят те инвесторы, которые задают вопросы о налогах. Они, например, сравнили. Им их инвестиционный отдел говорит: мы даже не будем заходить в Украину, потому что в Словакии лучше. У меня нет на это сильного ответа. У меня есть ответ, что Алексей Гончарук обещал сделать налоговую реформу весной", - отметил министр.

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