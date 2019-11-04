 Много инвестиций Украина потеряла в последние годы из-за нерасторопности, - Милованов

Об этом рассказал министр экономики Тимофей Милованов в интервью Цензор.НЕТ.
"У нас много инвестиций было потеряно за последние 5-10-20 лет, связанные с тем, что мы были нерасторопные", - заявил он.
По словам министра, инвесторы чаще всего задают вопрос по подключению к инфраструктуре и выделению земли. "И гарантии того, что потом эта инфраструктура не будет кем-то "выключена" в какой-то момент. То есть, это вопрос подключения к газу, проведения дороги, наличия вагонов у "Укрзализныци" или железнодорожной станции. Это самый основной вопрос", - рассказал Милованов. Также интересуются, сможет ли власть гарантировать, что права собственности и инвестиция будут защищены.
"Хотя вполне возможно, что к нам не доходят те инвесторы, которые задают вопросы о налогах. Они, например, сравнили. Им их инвестиционный отдел говорит: мы даже не будем заходить в Украину, потому что в Словакии лучше. У меня нет на это сильного ответа. У меня есть ответ, что Алексей Гончарук обещал сделать налоговую реформу весной", - отметил министр.
Читайте полное интервью министра экономики Тимофея Милованова.
Кстати, у Зеленского уже пролетело полгода во власти. Кто нибудь заметил подвижки в борьбе с коррупцией? А ведь именно в этот период, когда поддержка ещё на максимуме, чрезвычайно важно провести непопулярные для ворья реформы. Уже должен быть чётко виден вектор этой беспощадной борьбы и все должны понимать к чему стремится власть.
Это самое ценное время успешно Зе и его совковой командой успешно просрано.
Неудивительно, что МФВ задерживает очередной транш - дуракам деньги не дают.
А если вокруг дураков крутятся алчные и аморальные личности - тем более.
А если дураки демонстрируют всему мирусвою волю на уровне половой тряпки - тем более. Если существо не готово сражаться за свою страну, то кто станет в эту страну инвестировать? Это же по факту подставить свои инвестии.
Есть 4 типа менеджмента:
1. умный и активный
2. умный и ленивый
3. дурак и ленивый
4. дурак и активный.
Самый опасный - активный дурак. Результата никакого не добьётся, но всех загоняет.
Самый лучший - ленивый умный. Кратчайшим путём прийдёт к цели, при этом не вы-бав ни кому мозги.
Я вот думаю, у нас 3 или 4 вариант?
Драгоценное время для борьбы с коррупцией фактически просрано. Власть сама того не осознавая практически расталась с репутацией умных, волевых реформаторов.
Де-факто открывается реальная репутация Зе и его "команды". И то что проявляется с каждым днём - это тихий ужас.
А я потом опять правду.
Нужно просто больше прикольных кафешек?
Да Милованов?!
глупій пингвин робко прячет тело порохоботское в утесах...
Все предыдущие кэрманычи бывшие комсомольско партийные вожаки и по другому не могли. Слава Богу выперли сволочей.
Но тут вылезают дякулы и давай хвалить ляксеича, который почему-то не ходит на допросы в гбр.
"Руслан, ну он уже умер. Ты что дурак? Он не дышит! Ты дебил? Руслан, вызывай скорую".
"Радоваться" нужно. Дали «Хулиганку»
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Если "инвестор" просит гарантии, которые ему и в голову не придет просить в безопасной для инвестиций стране, значит он уже не готов вкладывать большие деньги.
Страшный БЕНДЕРовец
@Realuran
Тому що влада (справжня) в Україні належить корумпованим баригам, які йух клали на народ, закони та навіть на Зеленського!
24 канал
@24tvua
Чому іноземний інвестор почав відвертатись від України?