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 Политика Украины
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Все про:инвестиции (910) Милованов Тимофей (51)

 Много инвестиций Украина потеряла в последние годы из-за нерасторопности, - Милованов

Инвесторы чаще всего задают вопросы по подключению к инфраструктуре, выделению земли и защите вложений.

Об этом рассказал министр экономики Тимофей Милованов в интервью Цензор.НЕТ.

"У нас много инвестиций было потеряно за последние 5-10-20 лет, связанные с тем, что мы были нерасторопные", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На первые реальные шаги "слуг народа" международные инвесторы отреагировали остановкой производства, - экономисты

По словам министра, инвесторы чаще всего задают вопрос по подключению к инфраструктуре и выделению земли. "И гарантии того, что потом эта инфраструктура не будет кем-то "выключена" в какой-то момент. То есть, это вопрос подключения к газу, проведения дороги, наличия вагонов у "Укрзализныци" или железнодорожной станции. Это самый основной вопрос", - рассказал Милованов. Также интересуются, сможет ли власть гарантировать, что права собственности и инвестиция будут защищены.

"Хотя вполне возможно, что к нам не доходят те инвесторы, которые задают вопросы о налогах. Они, например, сравнили. Им их инвестиционный отдел говорит: мы даже не будем заходить в Украину, потому что в Словакии лучше. У меня нет на это сильного ответа. У меня есть ответ, что Алексей Гончарук обещал сделать налоговую реформу весной", - отметил министр.

Читайте полное интервью министра экономики Тимофея Милованова.

Источник: https://censor.net.ua/n3157765
 
   
 Топ комментарии
 
Фух, здихалиcь мародьора, який брав кредити у МВФ під 3% річних, тепер Моніка Нелох позичає ОВДП під 17%
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12 мілліардів вирос держборг..А при Порохє зменьщувався.з 78 до 65...зара +12..Свинарчуки винні мабуть
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Это не жадность, это тупая и неконтролируемая алчность ))
Кстати, у Зеленского уже пролетело полгода во власти. Кто нибудь заметил подвижки в борьбе с коррупцией? А ведь именно в этот период, когда поддержка ещё на максимуме, чрезвычайно важно провести непопулярные для ворья реформы. Уже должен быть чётко виден вектор этой беспощадной борьбы и все должны понимать к чему стремится власть.
Это самое ценное время успешно Зе и его совковой командой успешно просрано.
Неудивительно, что МФВ задерживает очередной транш - дуракам деньги не дают.
А если вокруг дураков крутятся алчные и аморальные личности - тем более.
А если дураки демонстрируют всему мирусвою волю на уровне половой тряпки - тем более. Если существо не готово сражаться за свою страну, то кто станет в эту страну инвестировать? Это же по факту подставить свои инвестии.
Есть 4 типа менеджмента:
1. умный и активный
2. умный и ленивый
3. дурак и ленивый
4. дурак и активный.
Самый опасный - активный дурак. Результата никакого не добьётся, но всех загоняет.
Самый лучший - ленивый умный. Кратчайшим путём прийдёт к цели, при этом не вы-бав ни кому мозги.
Я вот думаю, у нас 3 или 4 вариант?
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У многих министров есть дипломы Гарварда и прочих престижных универов,но ими то коммандуют выпускники 95 квартала ,трускавецких курсов и криворожских бурс.
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Мы уверенно движемся к огромной экономической жопе. Фигура беспредельщика и хама Бени возле Зе - это похоронная песня для инвестиций в страну.
Драгоценное время для борьбы с коррупцией фактически просрано. Власть сама того не осознавая практически расталась с репутацией умных, волевых реформаторов.
Де-факто открывается реальная репутация Зе и его "команды". И то что проявляется с каждым днём - это тихий ужас.
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Фух, здихалиcь мародьора, який брав кредити у МВФ під 3% річних, тепер Моніка Нелох позичає ОВДП під 17%
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Да неужели??? Мародер брал на пол года под 9, 25 % в долларах Как самая передовая сзади африканская страна.....
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12 мілліардів вирос держборг..А при Порохє зменьщувався.з 78 до 65...зара +12..Свинарчуки винні мабуть
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Пр Президенте Порошенко внешний ГОСУДАРСТВЕННЫЙ долг вырос с 72 до 78 млр. дол. Учи матчасть соевый.....
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Кредитная ставка по программе для Украины составляет 3%, тогда как самые дешевые кредиты из других источников обходятся стране минимум в 8,5%. Фактически речь идет о реструктуризации кредитного портфеля.
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https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/programma-pomoschi-mvf-kak-eto-rabotaet-i-zachem-ona-nuzhna-ukraine-346087/&ved=2ahUKEwjYqNu1qNHlAhUss4sKHbX8CuAQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw3nqUIQOdchtJTrRj6Uhga_&cshid=1572896728068
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Только особо умные пусть почитают как и куда тратятся кредиты МВФ.....
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А давай ты опять расскажешь?

А я потом опять правду.
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Ну, да. Весной мы прим5м всех инвесторов, как только сделаем украинцев трудовыми рабами. Только этот зеленый экономист как то забыл, что рабский труд хоть и дешевый, но не эфыективный. Просто больше украдут....
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Ну теперь то вы расторопно избавояетесь от инвесторов, правда ж, дебил?
Нужно просто больше прикольных кафешек?
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Филипп Моррис, British American Tobacco, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco сворачивают производство в Украине. ПОТЕРИ: 50 тысяч рабочих мест на "белой" зарплате, более 48 миллиардов налогов в бюджет в 2018 году - все в бездну тупой ненасытности новой власти
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А сколько инвесторов потеряла Украина из-за песни квартала про дом Гонтаревой!
Да Милованов?!
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Да кому та аферистка нужна, за нее только МВФ вписывалось, потому что вместе аферы в Украине крутили и на этом все.
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и при чем тут Милованов? Он худрук 95-го Картала?
глупій пингвин робко прячет тело порохоботское в утесах...
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Как оно витиевато высказалось о непрекращаюшейся коррупции и о наследственном совковом дегенератизме, в основе которого лежит классическое воровство как единстенный источник обогащения умственно отсталых.
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Цензор, за фотку к статье - отдельное спасибо!
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Alexandr Slavich - практически готовая жаба. Хер в руки добавить Багато інвестицій Україна втратила останніми роками через нерозторопність, - Милованов - Цензор.НЕТ 5530
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ну теперь все изменится.пришли "расторопные". правдв МВФ бабок не дает и ни один вменяемый инвестор свои бабки сюда не вложит
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При Пороху ми лічили скільки відкривалося нових підприємств. При Моніці кількість закритих. Здобули разом.
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а скільки магазинів "Рашен" закрилось за останні пів року?
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Кому невыгодно чтобы экономика Украини росла и развивалась? Нет, это не нерасторопность, а хорошо спланированная экономическая диверсия кацапской ********* и ее агентури.
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Ой наглость второе счастье пожалуйста статистику сколько за ваше короткое управление пришло инвесторов и сколько ушло в денежном эквиваленте пожалуйста я думаю мы будем просто в шоке
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Та не нужны были инвестиции никому, все были заняты дерибаном, воровством, колуарными игрищами, интригами и прочей хренью, но только не интересами Украины, как государства.
Все предыдущие кэрманычи бывшие комсомольско партийные вожаки и по другому не могли. Слава Богу выперли сволочей.
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О картинок натаскал с чебурнета, все ветки позасерал.
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Алежка, ты дожил до 53-х лет, а умишко у тебя так и не сформировался. Бедапечаль, но здорово, шо таких как ты всего 8%
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Кошмар, ну что это за болван это олег? Кого ты 'курвами' называешь, идиот пришибленный?
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Ну теперь заживете. Сколько там новых инвесторов при Зе пришло уже?
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побачимо з наступного року які інвестори прийдуть до цього наркомана міністра торгівлі землею ,щоб не було як в анекдоті трохи двері відкрив а вони як ломануться!
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Большое спасибо Петру Алексеевичу и его команде. Им удалось построить экономику таким образом, что зелёные, при всем хрусте дров, ещё не смогли ее сломать. Но уже весной мы почувствуем правление великих реформаторов и великих политических деятелей галактики.
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Про 'построенную экономику' - это что, прикол такой? Они украли все, что могли. Украина была на последнем месте по свободе ведения бизнеса и на первом по уровню коррупции, обогнав даже африканские страны .
Но тут вылезают дякулы и давай хвалить ляксеича, который почему-то не ходит на допросы в гбр.
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Как не крути милованов дебил с любой стороны😂...у него дефолт а он об инвестициях😁
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При Яныке наверное больше всего инвесторов зашло) Он давал железные гарантии что всё будет ок) Да блин инвесторам достаточно спросить у какого-то адекватного аналитика из Украины, и он ответит что сюда лучше не соваться. Даже в сегодняшней ситуации. А вообще в Украину заходили только те инвесторы которые сами не брезгуют работать нечестно.
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Ті хто голосував за Зеленського зараз не його захищають, а свою тупість,яку вони проявили на виборах"...
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"Европа", правоохранитель, капитан Полиции Украины Руслан Томашов, капитан Национальной гвардии Украины избивает лежащего на земле человека трубой, а затем в него стреляет несколько раз из пистолета. В это же время из окна слышны крики женщины:


"Руслан, ну он уже умер. Ты что дурак? Он не дышит! Ты дебил? Руслан, вызывай скорую".


"Радоваться" нужно. Дали «Хулиганку»
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И гарантии того, что потом эта инфраструктура не будет кем-то "выключена" в какой-то момент

-------
Если "инвестор" просит гарантии, которые ему и в голову не придет просить в безопасной для инвестиций стране, значит он уже не готов вкладывать большие деньги.
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Глаза нам открыли наши ведущие экономисты. Правда, забыли упомянуть о крупных украинских инвестициях в Беню -нашу опору и надежду.
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Страшный БЕНДЕРовец

@Realuran

Тому що влада (справжня) в Україні належить корумпованим баригам, які йух клали на народ, закони та навіть на Зеленського!




24 канал

@24tvua

Чому іноземний інвестор почав відвертатись від України?
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Золотые слова! Но теперь ситуация кардинально изменится к лучшему, с такой командой очереди инвесторов гарантированы!
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Нужен жадный президент,такой как раньше,который за свои деньги армию поднимал,его тут не поняли, нужен такой как Кива,он тебе 100$ не отдаст кому попало
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