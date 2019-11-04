 Левочкина пыталась привлечь Манафорта к схеме приватизации "Укртелекома", - расследование OCCRP

Об этом говорится в материале Международного проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.

Журналистам удалось получить доступ к переписке Манафорта с нынешним нардепом Юлией Левочкиной. "Через семь месяцев после победы Януковича на выборах Левочкина написала Манафорту о запланированной приватизации "Укртелекома". Она предположила, что им удастся получить компанию по выгодной цене, поскольку они могут влиять на тендерный процесс", — говорится в материале.

Как утверждают журналисты, в письмах Левочкина намекала, что вместе с братом Сергеем, который возглавил Администрацию президента, может влиять на условия аукциона. Манафорт, по их словам, "восторженно" ответил на письма Левочкиной.

"Я передал информацию соответствующим людям. Завтра у нас с ними будет звонок. Я предложу провести встречу на следующей неделе. Цель встречи — собрать всех участников за одним столом, обсудить условия, предложения и следующие шаги. Кто будет от вас?" — писал Манафорт в октябре 2010 года.

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Левочкина сообщила будущему руководителю кампании Трампа, что они с братом могут "структурировать условия тендера" под себя и даже не допустить к участию компании, в которых государство имело бы долю более 25%.

Левочкина также отметила, что предложенный законодательством фонд, который должен покрыть убытки "Укртелекома" от обслуживания сельских территорий, может превысить стоимость компании почти вдвое — примерно до $4 млрд.

Наконец, в ноябре того года Манафорт написал Левочкиной, что не сможет обеспечить финансирование покупки "Укртелекома", несмотря на "давление" на потенциальный источник финансирования в Китае.

Как и писала Левочкина, условия тендера ограничили участие любых компаний, в которых государство владело бы долей в 25%, а также участие национальных и международных компании. В конце концов, в 2011 году единственное предложение поступило от малоизвестной венской компании "Европейская корпорация приватизационных инвестиций" (EPIC). Во время приватизации "Укртелеком" оценил собственную стоимость в $2 млрд, но EPIC приобрела ее за минимальную ставку в $1,3 млрд.

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Через два года компанию EPIC в качестве владельца сменила кипрская оффшорная компания Raga. Журналисты обратили внимание на структуру собственности Raga и выяснили, что это — холдинговые компании, которые также указаны как и холдинговые компании для группы DF, принадлежащей украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Сергей Левочкин имеет долю в компании Ostchem, которая является дочерней компанией группы DF.

Расследователи обращают внимание, что это была не первая попытка Манафорта вести дела с Фирташем. В 2009 году они обсуждали возможность создания международного фонда для покупки проблемных объектов. В тот же год Манафорт закончил электронное письмо Фирташу оптимистичным приветствием: "Наша дружба и партнерство будут продолжаться долгие годы. Вперед к нынешним и будущим успехам!"

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Напоминаем, Манафорт был приговорен в США к 7,5 года тюрьмы в рамках двух уголовных дел. Он был признан виновным в заговоре против государства, в отмывании денег и других финансовых махинациях, а также скрытом лоббизме и попытке давления на свидетелей.