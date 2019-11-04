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 Политика Украины
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Все про:Левочкин (538) Укртелеком (180) Левочкина (54) Манафорт (152)

 Левочкина пыталась привлечь Манафорта к схеме приватизации "Укртелекома", - расследование OCCRP

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт участвовал в схеме по приватизации "Укртелекома".

Об этом говорится в материале Международного проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.

Журналистам удалось получить доступ к переписке Манафорта с нынешним нардепом Юлией Левочкиной. "Через семь месяцев после победы Януковича на выборах Левочкина написала Манафорту о запланированной приватизации "Укртелекома". Она предположила, что им удастся получить компанию по выгодной цене, поскольку они могут влиять на тендерный процесс", — говорится в материале.

Как утверждают журналисты, в письмах Левочкина намекала, что вместе с братом Сергеем, который возглавил Администрацию президента, может влиять на условия аукциона. Манафорт, по их словам, "восторженно" ответил на письма Левочкиной.

"Я передал информацию соответствующим людям. Завтра у нас с ними будет звонок. Я предложу провести встречу на следующей неделе. Цель встречи — собрать всех участников за одним столом, обсудить условия, предложения и следующие шаги. Кто будет от вас?" — писал Манафорт в октябре 2010 года.

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Левочкина сообщила будущему руководителю кампании Трампа, что они с братом могут "структурировать условия тендера" под себя и даже не допустить к участию компании, в которых государство имело бы долю более 25%.

Левочкина также отметила, что предложенный законодательством фонд, который должен покрыть убытки "Укртелекома" от обслуживания сельских территорий, может превысить стоимость компании почти вдвое — примерно до $4 млрд.

Наконец, в ноябре того года Манафорт написал Левочкиной, что не сможет обеспечить финансирование покупки "Укртелекома", несмотря на "давление" на потенциальный источник финансирования в Китае.

Как и писала Левочкина, условия тендера ограничили участие любых компаний, в которых государство владело бы долей в 25%, а также участие национальных и международных компании. В конце концов, в 2011 году единственное предложение поступило от малоизвестной венской компании "Европейская корпорация приватизационных инвестиций" (EPIC). Во время приватизации "Укртелеком" оценил собственную стоимость в $2 млрд, но EPIC приобрела ее за минимальную ставку в $1,3 млрд.

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Через два года компанию EPIC в качестве владельца сменила кипрская оффшорная компания Raga. Журналисты обратили внимание на структуру собственности Raga и выяснили, что это — холдинговые компании, которые также указаны как и холдинговые компании для группы DF, принадлежащей украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Сергей Левочкин имеет долю в компании Ostchem, которая является дочерней компанией группы DF.

Расследователи обращают внимание, что это была не первая попытка Манафорта вести дела с Фирташем. В 2009 году они обсуждали возможность создания международного фонда для покупки проблемных объектов. В тот же год Манафорт закончил электронное письмо Фирташу оптимистичным приветствием: "Наша дружба и партнерство будут продолжаться долгие годы. Вперед к нынешним и будущим успехам!"

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Напоминаем, Манафорт был приговорен в США к 7,5 года тюрьмы в рамках двух уголовных дел. Он был признан виновным в заговоре против государства, в отмывании денег и других финансовых махинациях, а также скрытом лоббизме и попытке давления на свидетелей.

Источник: https://censor.net.ua/n3157764
 
 
 Топ комментарии
 
А как вам новость что наши увеличили импорт электроэнергии с мордора и второе!!!0 перправляют электоэнергию сепаратистам в Приднестровье...Это вообще за гранью уже. Левочкина пыталась привлечь Манафорта к схеме приватизации "Укртелекома", - расследование OCCRP - Цензор.НЕТ 3426
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Украинская певица Maruv, которая не поехала на Евровидение-2019, признана лучшим российским (!!!) исполнителем по версии MTV Europe Music Awards. Результаты опубликованы на официальном сайте премии, церемония награждения прошла 3 ноября в испанской Севилье.
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Я всегда говорил, что украинская демографическая некондиция уделывает кацапскую элиту одной левой.
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Радоваться особо нечего - Украину не признают независимой от рашки страной.
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в данном случае вроде зависимость обратная ?
не ?
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Укртелеком потрібно повернути у власність держави і продати ще раз, тепер вже нормальному інвестору - Дойчетелекому, або Брітіш Телекому! Укртелеком коштував 50 млрд доларів, а його купили за копійки! Тільки одна ліцензія 3G Укртелекому коштувала більше 10 млрд доларів за ринковою вартістю! А майна по Україні було і зараз є на десятки мільярдів доларів - будинки по всім населеним пунктам, телефонна каналізація, сотні тисяч кілометрів мідного кабелю! Все це отримав в свої руки Ахметов і розікрав! Мідний кабель витягували кілька років поспіль і здавали на металобрухт, замість нього клали опто-волоконний кабель і змінювали систему подачі телефонного сигналу в будинки, замінюючи великі АТС, в облаштованих приміщеннях, з гарантованим живленням, з захистом від ядерного вибуху на придомові ящики в яких ставили китайські куйові маршрутизатори Хуавей! І замість надійної системи телефонного зв'язку ми отримали - гівно, яке відключиться при першому відключенні електрики! Раніше АТС працювала навіть при відключеному світлі, бо біля неї стояли потужні генератори, які живили саму АТС і всі телефонні апарати у всіх абонентів! А тепер якщо світло пропаде, відключиться прибудинковий комутатор в сусідньому шкафу і все - зв'язку не буде! Ахметов знищив всі великі АТС зроблені з цінних металів в часи СРСР, які стояли в спеціалізованих охороняємих будівлях, тепер ці будівлі пусті і продаються як бізнес-центри! Ахметов знищив спеціалізовану структуру Укртелекому - Дерекцію первинної мережі, яка охороняла та ремонтувала всі міжміські кабелі зв'язку, включно з військовими кабелями ППО!!!!! Тепер ці кабелі ніхто не охороняє і навіть ніхто не знає де вони лежать і у випадку диверсії ворога, не буде можливості оперативно відремонтувати ці кабелі зв'язку, отже ми стали страшенно вразливі під час війни, від пориву міжміських кабелів зв'язку, що може спричинити ізоляцію цілих регіонів від Києва, втрату управління військовими підрозділами, авіацією, адміністраціями! Потрібно негайно відновлювати знищену систему обслуговування міжміських і військових кабелів зв'язку - ДПМ, це питання національної безпеки! Тільки РНБОУ нічого про це не знає бо непрофесіонали!
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А как вам новость что наши увеличили импорт электроэнергии с мордора и второе!!!0 перправляют электоэнергию сепаратистам в Приднестровье...Это вообще за гранью уже. Левочкина пыталась привлечь Манафорта к схеме приватизации "Укртелекома", - расследование OCCRP - Цензор.НЕТ 3426
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Запитайте у зебілів - це їхня робота, вони цього хотіли.
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С точки зрения разума, а не эмоций, это очень глупо не брать, ввиду высоких потерь... как говориится, сопротивление никто не отменял... а вот с точки зрения баланса системы это разумно, пока сами не добавим необходимых мощностей в нужных местах.
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Левочкина пыталась привлечь Манафорта... Льовочкіна намагалася залучити Манафорта до схеми приватизації "Укртелекому", - розслідування OCCRP - Цензор.НЕТ 6215
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"льовочкін" може купити цілий тузінь таких "манафортів". Його статки це навіть не відчують. Як муха з хати вилетіла.
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