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 Политика Украины
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Все про:Боднар (56) Канада (1321) визовый режим (429) безвизовый режим (1412)

 Есть предварительные договоренности с Канадой о включении Украины в программу "trusted traveller", - Боднар

Украина намерена соответствовать всем требованиям, предъявляемым Канадой к государствам, с которыми поддерживает безвизовый режим въезда.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар по результатам своего визита в Канаду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть предварительные договоренности о работе над включением Украины в программу "trusted traveller". Это позволит при наличии предварительной визы получать новую автоматически. В нашем понимании - это путь к либерализации визовой политики в отношении Украины. Мы будем работать над тем, чтобы полностью соответствовать критериям, попасть в эту программу, а дальше говорить о дальнейшем ослаблении визовых требований", - сказал Боднар.

По его мнению, "может идти речь об отмене оплаты или введении безвиза для носителей дипломатических паспортов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канадская оппозиция будет содействовать евроатлантической интеграции Украины, - глава Консервативной партии Шир

"Насколько я понимаю, пока процесс не движется из-за высокого процента отказов украинцам в визах. Это - право консула, мы его не оспариваем, но ведем дискуссию о шагах, которые позволят достичь конечной цели - безвизового режима для украинцев с биометрическими паспортами", - подчеркнул дипломат.

Напоминаем Украина отменила визы для канадцев в 2005 году. О включении Украины в канадскую программу "trusted traveller" было объявлено во время визита Президента Владимира Зеленского в Канаду в июле этого года. Однако канадской стороной детали этой программы по Украине до сих пор обнародованы не были.

Читайте: Украинцам могут разрешить посещать Канаду по электронным визам

Источник: https://censor.net.ua/n3157762
 
 
 Топ комментарии
 
Слишком много уезжают и не возвращаются. И пока так будет - никакого безвиза не видать. Если сейчас пойдёт волна невозвратов и депортаций - то и ЕС может безвиз отменить. А чтобы ездили именно в целях туризма, а не нелегальной работы - нужно создавать рабочие места и достойный уровень жизни в самой Украине. А это уже куда сложнее..
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Дайте новій команді ще 100 днів! Есть предварительные договоренности с Канадой о включении Украины в программу "trusted traveller", - Боднар - Цензор.НЕТ 8001
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Vlad Trygay - "Нафиг ети канадцы нужны ?.."канадцы подовитесь вашей помощью." -

Из лугандонов будешь ? Нищеброд Є попередні домовленості з Канадою про включення України до програми "trusted traveller", - Боднар - Цензор.НЕТ 7829
Є попередні домовленості з Канадою про включення України до програми "trusted traveller", - Боднар - Цензор.НЕТ 1721
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Совет форумчанПравила форума
 
trusted traveller? з такою владою, скоро і візи в Канаду перестануть давати
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З 1 листопада вартість природного газу для промислових споживачів зросла на 18,4%-19,6%
Це означає, що приблизно у грудні нам слід очікувати подорожчання всього для чого використовують газ і вже для приватних споживачів. Інакше ті, хто надає послуги, не зможуть купувати газ за новими цінами, написав експерт Віктор Уколов в блозі на "Українській правді".
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Зелений барига сказав шо епоха бідності минула. Лунають овації від зелебобіків.
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В канаду негру с африки визу легче получить чем украинцу. Ну если ты конечно не имееш еврейских корней. Если имееш, тебе везде зеленая дорога. Имхо
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румынские цыгане у которых уже безвиз с Канадой вьезжают нелегально в США .
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Слишком много уезжают и не возвращаются. И пока так будет - никакого безвиза не видать. Если сейчас пойдёт волна невозвратов и депортаций - то и ЕС может безвиз отменить. А чтобы ездили именно в целях туризма, а не нелегальной работы - нужно создавать рабочие места и достойный уровень жизни в самой Украине. А это уже куда сложнее..
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дуже просто один папірець і мешканці Прилук з щасливою посмішкаю збирають торби до Польші
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Vlad Trygay - "Нафиг ети канадцы нужны ?.."канадцы подовитесь вашей помощью." -

Из лугандонов будешь ? Нищеброд Є попередні домовленості з Канадою про включення України до програми "trusted traveller", - Боднар - Цензор.НЕТ 7829
Є попередні домовленості з Канадою про включення України до програми "trusted traveller", - Боднар - Цензор.НЕТ 1721
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новоэмигранты поднимут урожайность тамошних зерновых на небывалый уровень )
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Fjall_Raven - "новоэмигранты поднимут урожайность..." -
Именно так, поднимем и отсосем Є попередні домовленості з Канадою про включення України до програми "trusted traveller", - Боднар - Цензор.НЕТ 262
Є попередні домовленості з Канадою про включення України до програми "trusted traveller", - Боднар - Цензор.НЕТ 7674
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А тепер мотаються з кравчучками до нас. Кармільци пуєві.
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