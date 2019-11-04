 "Рік без Каті", - под ОП прошла акция в честь годовщины гибели Гандзюк. Зеленский пообещал наказать заказчиков. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

В свою очередь в Фейсбуке президента Украины Владимира Зеленского появилась запись: "Год без Катерины Гандзюк.

Все заказчики будет найдены и наказаны. Обещаю".















Фото, видео, - Олег Богачук