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 "Рік без Каті", - под ОП прошла акция в честь годовщины гибели Гандзюк. Зеленский пообещал наказать заказчиков. ВИДЕО

Под офисом президента состоялась акция в годовщину смерти активистки Катерины Гандзюк.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

В свою очередь в Фейсбуке президента Украины Владимира Зеленского появилась запись: "Год без Катерины Гандзюк.
Все заказчики будет найдены и наказаны. Обещаю".

Рік без Каті, - под ОП прошла акция в честь годовщины гибели Гандзюк. Зеленский пообещал наказать заказчиков 01
Рік без Каті, - под ОП прошла акция в честь годовщины гибели Гандзюк. Зеленский пообещал наказать заказчиков 02
Рік без Каті, - под ОП прошла акция в честь годовщины гибели Гандзюк. Зеленский пообещал наказать заказчиков 03

Рік без Каті, - под ОП прошла акция в честь годовщины гибели Гандзюк. Зеленский пообещал наказать заказчиков 04
Рік без Каті, - под ОП прошла акция в честь годовщины гибели Гандзюк. Зеленский пообещал наказать заказчиков 05
Рік без Каті, - под ОП прошла акция в честь годовщины гибели Гандзюк. Зеленский пообещал наказать заказчиков 06
Рік без Каті, - под ОП прошла акция в честь годовщины гибели Гандзюк. Зеленский пообещал наказать заказчиков 07

Фото, видео, - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/n3157761
 
 
 Топ комментарии
 
А де ж ці БРАВІ Хльопчики з нацкорпусу , котрі Усюди бігали за Порохом і волали на увесь світ і ВСІМ зебілам у вуха : - А Хто ж убив Катю Гандзюк !! І гумових свиней розкидували ??
Що тепер коломойський грошей не платить - то й навіщо ж бігати і мітингувати !!!
А що зебіли мовчать ??? Прокурор тепер - ВАШОГО зелі - клована - чому справа не рухається - ГА ЗЕБІЛИ ????
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А как пели до выборов, что Порох ничего не делает и только они все порешают.
И что ? Пол года прошло с момента смены власти...
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А разве Зеленскому еще можна верить? - популист еще тот.
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Вже немає плакатів стосовно "Хто замовив Гонгадзе", "Хто замовив Чоровіла"...
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Подождите! Ну, не может сразу со всем бороться Юрий Евгеньевич!
Вот завершат они с Петром Алесеевичем "дело Гандзюк" - тогда и до других дел дойдут руки....
Главное - не надо спешить....
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Меня интересует, почему один из подозреваемых в заказе убийства - Мангер, которого назвало СБУ, до сих пор работает главой Херсонского облсовета? Это так положено по Зеленому правосудию? Это так Зеля обещает расследовать? Просто пипец.
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Отвечаю тебе - Барану:
Именно по той же причине, что и Кернес и Труханов..
Председатель Облсовета - выборная должность. На нее не назначают а избирают(!), Отстранить его от работы можно только по постановлению или приговору суда.
Для этого надо вытащить из-за границы Левина. А далее надо, чтобы Он скзал, что его попросил организовать убийство Мангер. Тогда и только тогда следователь-Судья оглашает ему подозрение и обращается в суд с ходатайством об избрании меры пресечения - арест, домашний арест, домашний ночной арест, личное обязательство...
Запиши, Баран пороВшивій, а то забудешь....
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А де ж ці БРАВІ Хльопчики з нацкорпусу , котрі Усюди бігали за Порохом і волали на увесь світ і ВСІМ зебілам у вуха : - А Хто ж убив Катю Гандзюк !! І гумових свиней розкидували ??
Що тепер коломойський грошей не платить - то й навіщо ж бігати і мітингувати !!!
А що зебіли мовчать ??? Прокурор тепер - ВАШОГО зелі - клована - чому справа не рухається - ГА ЗЕБІЛИ ????
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А как пели до выборов, что Порох ничего не делает и только они все порешают.
И что ? Пол года прошло с момента смены власти...
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Тяжко порохнявым, проживают день как три "Рік без Каті", - під ОП відбулася акція з нагоди роковин загибелі Гандзюк. Зеленський пообіцяв покарати замовників - Цензор.НЕТ 4080
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Таки да! Не выдержало нежное сердце "жинкы IIIтисячоліття" і вона "гепнулась, грепнулась і перекундибасилась" та попросилась з НарДепУків ПЕСа на відпочинок. Мабуть будемо їх з чоловіком юГою і Гонтаревою через процедуру екстрадицію витягати з Лондона в Україну.
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дЫбил, только два месяца, как назначен Рябошапка...
Ты, Мурло гнилое, 5 лет срало под себя и не задало ворпрос: Петр Алексеевич, что с убийцами Майдана? Где закон про бурштын? Когда посадят Труханова и Кернеса?
Кто топил в мусоре Львов? Кто заказал Гандзюк и выпустил из страны Левина, - организатора ее убийства?
Почему "преступник" Саакашвили, организовавший с Курченко "государственный переворот" ходит по Киеву свободно? Что с Рубаном (диверсантом)? А из Савченко? А кто вывозил в Молдову судью Чауса? Кто организовал Иловайск? А Дебальцево? А кто подписал "формулу Штайнмайера"? Кто привел в страну Медведчука и подарил ему ТРИ ТВ-канала?
Вот когда ПДРС, получишь ответ на ЭТИ вопросы - тогда будешь задавать Зеленсткому вопрос, почему не посажены Порошенко и Луценко....
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А разве Зеленскому еще можна верить? - популист еще тот.
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Без абяцанак умственно отсталым день Зели прожит зря.
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Интересно, те кто кушать не мог так ща Ноздровскую переживал вспомнят хоть кто это такая?
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За что Гандзюк презирала Зеленского, когда была жива: Сеть всколыхнул откровенный пост активистки
16 апреля 2019,
Убитая активистка Екатерина Гандзюк, смертью которой пытается манипулировать кандидат Владимир Зеленский, публично негативно высказывалась о взглядах шоумена.
Еще два года назад она призывала людей обратить внимание на аномальную популярность комика: "Нам с вами, ребятцы, надо очень многое понять про Украину". "Да, мерзкий Зеленский, который переходит на украинский язык каждый раз, когда хочет кого-то перекривлять или показать в уничижительном свете", - добавляла активистка.
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діду, май совість, піди ще могилі Гандзюк стань с порохоботським плакатом
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А может за ЭТО ее и заказал Зеленский?
Думаю бЫл бы Луценко Генпроком -легко бы доказал ЭТО...
Как и то, что Саакашывили с курченко организовали государственный переворот в результате которго был свергнут ....Порошенко.
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Юрий Евгеньевич, надеюсь вы были возле Офиса Президента вместе с Петром Алексеевичем Порошенко? Ну, ...как шесть лет назад. на Банковой ...с Бульдозером?
Вот спасибо ! Так ему, Зеле и его ЗЕбилам !
Не дадим ЗЕбилам надругаться над памятью Кати!
Да здравствует Порошенко!
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Да? Ну, поставь себе тёплую клизьму с патефонными иголками. Таки дЫбылам, как ты, помогает
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Зеленский - Президент уже шестой месяц. Два из них у него свой парламент, правительство, СБУ, Генпрокурор. К его мнению очень (!) прислушиваются (или прислуживаются) суды.
Перед выборами все под АП орали, что Порошенко спецом не хочет привлечь к ответственности заказчиков, "хто замовив Катю . . ." и так далее.

ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО - РЯБОШАПКИ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ ???
Что теперь мешает нашему танцору, когда Порошенко уже не мешает никому ?
Сколько ещё времени надо ?
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"...Два (...месяца - с первого сентября) из них у него свой парламент, правительство, СБУ, Генпрокурор..."
Вот с этого момента и считай его во Власти, овца ты вшивая....
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Ато "ПьйотерАлексеевичНаРеволюционномБульдозере"... БудетСвергатьЗелю
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Фух прямо от сердца отлегло, но слава богу Зеленая болобока пообещал. Скоро(с)
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K04EGAR IV

@K04EGR

Вся лента в Гандзюк.. Завтра о ней снова забудут до следующего 4 ноября. За 5 лет шоколадного террора недо-государство Воров совершило около сотни покушений на убийства активистов, которых Петя прозвал Зрадойобами. Вспомните Ноздровскую, Шеремета, Сармата, Стерненко, Булаха!!!
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