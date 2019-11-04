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 Политика Украины
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Все про:Госдума (984) Минобороны (6061) провокация (1253) Россия (74182) Золотое (134)

 Украинская сторона обратится к Миссии ОБСЕ с просьбой дать разъяснения о посещении Золотого-5 депутатом Госдумы РФ Журавлевым, - Минобороны

Часть города Золотое находилась и находится на временно оккупированной территории, поэтому нельзя заявлять, что ее посещение стало возможным из-за отвода ВС Украины.

Об этом говорится в заявлении Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в ведомстве сообщают, что часть города Золотое находилась и находится на временно оккупированной территории. "Согласно данным, так называемый визит А. Журавлева состоялся в поселок (населенный пункт-сателлит) Золотое-5, который не входит в зону разведения войск. Таким образом, заявления о том, что этот визит стал возможным из-за отвода ВС Украины на новые позиции некорректны и носят провокационный характер", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США приветствует разведение сил в Золотом и призывает Россию вывести своих наемников из Украины

Подчеркивается, что любые визиты иностранных граждан в Украину, совершенные с нарушением определенного порядка пересечения государственной границы, являются нарушением украинского законодательства.

"О попытках российских СМИ создать впечатление о якобы сопровождении А. Журавлева представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, украинская сторона планирует обратиться к Миссии с просьбой предоставить соответствующие разъяснения. Ведь такие действия российской стороны имеют признаки неприкрытой попытки втянуть международную организацию в свои политические спекуляции", - заявляют в Минобороны.

Также в ведомстве в очередной раз отмечают, что разведение сил и средств в Золотом проходит по плану и в соответствии с достигнутыми договоренностями в рамках Минского процесса.

"Просим граждан Украины и медиа также соблюдать взвешенную позицию и не распространять ложные и провокационные сообщения", - акцентируют внимание в ведомстве.

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Напомним, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев 1-2 ноября посетил бывшие позиции террористов "ЛНР" в районе Золотого Луганской области, где "проинспектировал" ход разведения сил.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что поездка депутата Государственной думы в Золотое является нарушением всех норм и вскоре будет официальная реакция украинской стороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3157760
 
 
 Топ комментарии
 
Чего дурачками-то прикидываться? Здали Золотое - теперь это российская земля, что депутат Госдумы РФ вам незамедлительно и наглядно продемонстрировал.
Ждем отвода украинских войск за Карпаты, иначе переговоров с Путиным в нормандском формате не будет.
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Ага ,у кремле уже пишут объяснительную Украинская сторона обратится к Миссии ОБСЕ с просьбой дать разъяснения о посещении Золотого депутатом Госдумы РФ Журавлевым, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2573он приехал,чтобы по нему отработал снайпер а мы проморгали ... Украинская сторона обратится к Миссии ОБСЕ с просьбой дать разъяснения о посещении Золотого депутатом Госдумы РФ Журавлевым, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3204
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Сдали город без боя... а теперь просят разъяснения. Ну настоящие зебилы.
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Пізно пити "боржомі", коли бруньки вийшли з будуючи...
(і якби то самі вийшли - ніт, їх усвідомлено disable)
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а почему минобороны а не дипломаты???????????
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Что за бред? При чем тут ОБСЕ? Спрашивать надо с Шута-говнокомандующего. Пока ВСУ было в Золотом федерасты там не шастали. Кстати, а где обещанные Зебилом патрули нац. гвардии и МВД Украины?
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Холуям моніці зєлєнській ніхто нічого не буде пояснювати !
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та я вам все поясню!
розумієте... як би вам пом'якше сказати... хмуйло на вас клало
такі справи
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Чего дурачками-то прикидываться? Здали Золотое - теперь это российская земля, что депутат Госдумы РФ вам незамедлительно и наглядно продемонстрировал.
Ждем отвода украинских войск за Карпаты, иначе переговоров с Путиным в нормандском формате не будет.
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Та і у Бровари незабаром приїде. Новому хазяїну тре нові землі оглядати.
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це патріотів туди (на територію України!) не пускають, а кримльовські емісари тепер гуляють як по красній площі
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А Путин любит всех с ним договаривающихся тыкать мордой в дерьмо. Для Зели это только начало. Будет весь в навозе с ног до головы.
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Андрей Лавриненко ******** - " Для Зели это только начало. Будет весь в навозе с ног до головы." - Украинская сторона обратится к Миссии ОБСЕ с просьбой дать разъяснения о посещении Золотого-5 депутатом Госдумы РФ Журавлевым, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3169
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А что никто так и не понял что локальное разведение войск это только открытие переходов.Раньше мы кричали ,,Чемодан вокзал россия,, а в жизни получилось ,,Чемодан вокзал Украина,, а окупированые територии уже есть кацапией.Паспорта кацапские за комуналку расплачиваются рублями чиновники высших эшелонов власти кацапии ездят на окупированые територии как к себе домой.
Это все повторение анексии Крыма.
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будем бежать в Польшу?
или суицид? С криком "Врагу не сдается наш гордый Варяг"?
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Alter Nator - ну ты будешь оставаться на месте и петь свинокацапскую песно о Варяге Українська сторона звернеться до Місії ОБСЄ з проханням дати роз'яснення щодо відвідування Золотого депутатом Держдуми РФ Журавльовим, - Міноборони - Цензор.НЕТ 396
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Теперь расценивать сказанное И.Геращенко как провокацию .
"Просим граждан Украины и медиа также соблюдать взвешенную позицию и не распространять ложные и провокационные сообщения", - акцентируют внимание в ведомстве. Источник: https://censor.net.ua/n3157760
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Ага-а,об драке в СБУ тоже авторитетно заявляли что это фейк.
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Я так понимаю Золотое как то не меньше Киева. Отвели войска, там сепары шастают, а Минобороны из всей Украины пытаються идиотов сделать???? Если депутаты Госдумы уже шастают где хотят, то что говорить о прочей сепарне????
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сдавая территории, зачем делать деланное возмужение, все идет по жи\скому плану
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нулёвки, вас никто не принимает во внимание. кацапэдам нефик делать в вяликай - в Украину суются.
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Был уже такой рю журналюга миронофф - Rocchelli сопровождал... нема вже.
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И что будет? Дадут им позорные прадо вместо лендкрузер 200? Или вместо белого заставят покрасить в голубой? ОБСЕ НЕ встает ни на чью сторону, не препятствует ничему, они лишь ФИКСИРУЮТ происходящее. Устав ОБСЕ почитайте сначала, ДБ
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Дебільна влада.На таку владу,кацапський депутат хрен ложив.
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