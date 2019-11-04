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 Политика Украины
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Все про:Боднар (56) двойное гражданство (64)

 Правительство изучает два варианта внедрения двойного гражданства в Украине, - замглавы МИД Боднар

Правительство изучает два возможных пути внедрения концепции двойного гражданства в Украине.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Первое видение - это отмена в действующем законодательстве тех ограничений, которые сейчас заставляют украинцев лишаться своего гражданства для получения другого или наоборот не дают возможности людям украинского происхождения получать наши паспорта", - сказал Боднар.

По его словам, другой подход предлагает расширение статуса зарубежного украинца.

"Кто-то может не хотеть получать другое гражданство, кому-то такое право не дает законодательство страны проживания. Поэтому мы работаем над расширением спектра прав, которые предоставляет это удостоверение. Сейчас это только безвиз, неограниченное проживание и возможность обучения. Честно говоря, для украинцев из Западной Европы это не очень интересно, но мы хотим это изменить. Наличие этого статуса должно давать право на ускоренное получение гражданства.

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Второй этап - это возможность ведения предпринимательской деятельности и участия в работе различных органов. Не скажу о государственных, но речь может идти о местном самоуправлении, различных фондах. К тому же некоторые привилегии по бесплатному изучению украинского языка, профессиональному образованию", - отметил дипломат.

Он добавил, что процесс внедрения в Украине двойного гражданства уже перешел в практический этап.

"Я полон оптимизма по этому поводу, потому что мы уже перешли от разговоров к конкретным практическим вещам. Уже сформированы рабочие группы, работающие над несколькими концепциями законопроектов", - сказал Боднар.

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Напоминаем, за восемь месяцев 2019 года гражданство Украины по указу Президента получили около 850 иностранцев. Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления гражданства Украины представителям украинской диаспоры за рубежом. Сейчас Конституция запрещает украинцам иметь гражданство другой страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3157758
 
 
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Какого хрена Зеленая плесень вообще внедряет двойное гражданство? Кому оно нужно? Разве что преступникам и самой зеленой плесени, которая вообще Украину не считает своей родиной. Сволочи и проходимцы. Геть из власти! Все что не нужно они внедряют, все что нужно - нет. Уроды.
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Зеленые даже у народа не спрашивают как люди относятся к двойному гражданству. Они только ставят в известность какие гадости готовят, подонки.
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Пішли ви на хєр зі своїм подвійним громадянством панове Зе

Громадянство тільки України, а без нього ніяких прав і преференцій.
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Двойное гражданство вводят для продажи Украинской земли иностранцам .
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Так.Підходить для країн з дозволеним подвійним.Швейцарією,наприклад,або Ізраїлем.
Іноземцям купувати не можна,а от швейцароукраїнцям,чи укроєвреям-будь ласка !
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Військовий обов'язок як будуть виконувати громадяни 2-х країн якщо між ними не дай боже буде оголошена війна? Нова дебільна затія рехворматоів.
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Щось не зрозумів .Яка мета цих заходів ? Ще й в турборежимі !
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варіант перший: узаконити всю рашиську гидоту
варіант другий: всю рашиську гидоту - узаконити
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ага, колоборантам саме те... от дурні зебільні!!!!
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