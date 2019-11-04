 ВАКС рассмотрит апелляцию на меру пресечения Дубневича в последний день внесения залога, 7 ноября

Об этом журналисту УНН сообщил заведующий сектором взаимодействия со СМИ управления по организационному обеспечению Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Вадим Клищенко, передает Цензор.НЕТ.

Жалобу защиты Дубневича будет рассматривать коллегия судей, в которую включены судьи Дмитрий Михайленко, Николай Глотов и Олег Павлишин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дубневич о решении суда: "Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО". ВИДЕО

Отметим, что дата рассмотрения апелляционной жалобы совпадает с крайним сроком внесения Дубневичем залога.

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича - 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

2 ноября Высший антикоррупционный отказал в аресте и избрал меру пресечения в виде 100 млн гривен Ярославу Дубневичу. Также нардеп обязан сдать паспорта и носить электронный браслет.

Также смотрите: Нардеп Дубневич дважды подкрепил дулей свои аргументы во время выступления с трибуны парламента. ВИДЕО

Защита оспаривает в апелляции меру пресечения, избранную депутату ранее - 100 млн гривен залога - и настаивает на ее отмене.