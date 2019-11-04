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Все про:апелляция (415) Дубневич (64) Антикоррупционный суд (526)

 ВАКС рассмотрит апелляцию на меру пресечения Дубневича в последний день внесения залога, 7 ноября

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит апелляционную жалобу защиты подозреваемого в коррупции народного депутата Ярослава Дубневича в четверг, 7 ноября.

Об этом журналисту УНН сообщил заведующий сектором взаимодействия со СМИ управления по организационному обеспечению Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Вадим Клищенко, передает Цензор.НЕТ.

Жалобу защиты Дубневича будет рассматривать коллегия судей, в которую включены судьи Дмитрий Михайленко, Николай Глотов и Олег Павлишин.

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Отметим, что дата рассмотрения апелляционной жалобы совпадает с крайним сроком внесения Дубневичем залога.

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича - 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

2 ноября Высший антикоррупционный отказал в аресте и избрал меру пресечения в виде 100 млн гривен Ярославу Дубневичу. Также нардеп обязан сдать паспорта и носить электронный браслет.

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Защита оспаривает в апелляции меру пресечения, избранную депутату ранее - 100 млн гривен залога - и настаивает на ее отмене.

Источник: https://censor.net.ua/n3157756
 
 
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Сподіваюсь, якщо апеляція буде відхилена - дубневича зразу в камеру.. Буде бити байдики на нарах разом з гримчаком та сірожою пашинським в очікуванні найсолодшого..
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Чому ти так натужно репетуєш? Не пропали , ненароком, свої плісові панталончики своім жагучим кумулятивним струменем ненависті до мене..
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Если он туда подавал, значит уже договорились.
Цена вопроса как никак 100 млн.
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ЗЕботы фасссс!!! Ваша тема, ублюдки продажные
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