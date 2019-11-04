 Пока команда Зеленского не заставит Коломойского вернуть деньги, новых траншей от МВФ не будет - "WSJ"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НВ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам между МВФ и Украиной.
В МВФ сказали Зеленскому, что он должен агрессивно добиваться возвращения выведенных денег, чтобы выполнить свое обещание очистить финансовую систему, подорванное мошенничеством, отмыванием денег и кражами, говорится в материале.
"Среди вызовов, с которыми столкнулся Киев в получении поддержки МВФ - Игорь Коломойский, магнат и поклонник Зеленского, который находится под следствием в США. Коломойский и еще один бизнесмен владели по 45% акций крупнейшего в Украине финансового учреждения, Приватбанка, в его национализации ", - пишет WSJ.
По данным издания, МВФ задерживает последующие транши, пока не убедится, что команда Зеленского усилий, чтобы вернуть около $15 млрд, выведенных из более чем более 100 банков, включая ПриватБанк, за последнее десятилетие.
"Коломойский, один из самых богатых людей Украины, активно поддерживал Зеленского во время его президентской кампании. Коломойский вернулся в Украину из эмиграции в мае после того, как Зеленский выиграл борьбу за президентский пост, и с тех пор публично встречался с президентом. По словам людей, знакомых с переговорами Фонда с Украиной, МВФ пристально следит за их отношениями", - пишет издание.
В свою очередь представители НБУ заявили The Wall Street Journal, что они полны решимости смягчить беспокойство МВФ и вернуть выведенные средства.
"МВФ, однако, скептически относится к истории обещаний. За последние два десятилетия Киев не выполнил ни одного из ряда условий при предоставлении пакетов помощи МВФ, и, согласно отчетам представителей МВФ, в основе этого лежит системная коррупция", - резюмирует издание.
*шахматный язык
По данным издания, МВФ задерживает последующие транши, пока не убедится, что команда Зеленского усилий, чтобы вернуть около $15 млрд, выведенных из более чем более 100 банков, включая ПриватБанк, за последнее десятилетие. Источник: https://censor.net.ua/n3157754
дали - плохо, не дали - тоже плохо.
У зеленых сектантов есть последний шанс не "обосраться" - ваш президент должен приползти к своему хозяину ПОЦу-Коломойскому и
сказатьпроблеять что государство ему никаких денег возвращать не будет.
Что выберет гнусявый торчек? МВФ или ПОЦа?
Да в общем и хрен с ним, с этим МВФ. 3 года без них как-то жили.
Вернуть украденное!!!
Где там было поделить?
Исочник ОБС Одна Бабка Сказала!
Пора слазить ,иначе закончится для всех нас плохо
Виновны те кто брал у мвф
Конечно со всех
Н-да.
Кому вірити?
По данным издания, МВФ задерживает последующие транши, пока не убедится, что команда Зеленского усилий, чтобы вернуть около $15 млрд, выведенных из более чем более 100 банков, включая ПриватБанк, за последнее десятилетие. Источник: https://censor.net.ua/n3157754
"одна бабка сказала"
Но да, надо вот так перевернуть в заголовке, иначе общество не поймет ))
Ой мой, ёпт, Евпатий Коловрат!
Витьку-Гопоте пришлось выбрать Ростов. Порохатый Барыга выбирал полужопие, в которое споймал пенделя. А с такою предъявою Сиплоголосой зЕхидне придётся выбирать столб.
а держбюджет у січні-жовтні 2019 року за доходами виконано на 94,5%, дефіцит склав 47,18 млрд грн. Зарплати бюджетникам за жовтень стали виплачувати не в повному обсязі.
Стаття в оригіналі на WSJ:
Ukraine Corruption Concerns Stall IMF Bailout
Як черв, моя думка по древу повЗЕ:
- Невже в нас до влади дорвалися йєті?
Зіграв на роялі на Банковій ЗЕ -
Одразу з'явилася ,,дірка" в бюдЗЕті.