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 Политика Украины, Экономика
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 Пока команда Зеленского не заставит Коломойского вернуть деньги, новых траншей от МВФ не будет - "WSJ"

Международный валютный фонд отложил финансовую помощь Украине из-за обеспокоенности, что президент Владимир Зеленский не сможет вернуть миллиарды долларов, выведенных из украинских банков, в том числе ПриватБанка.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НВ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам между МВФ и Украиной.

В МВФ сказали Зеленскому, что он должен агрессивно добиваться возвращения выведенных денег, чтобы выполнить свое обещание очистить финансовую систему, подорванное мошенничеством, отмыванием денег и кражами, говорится в материале.

"Среди вызовов, с которыми столкнулся Киев в получении поддержки МВФ - Игорь Коломойский, магнат и поклонник Зеленского, который находится под следствием в США. Коломойский и еще один бизнесмен владели по 45% акций крупнейшего в Украине финансового учреждения, Приватбанка, в его национализации ", - пишет WSJ.

По данным издания, МВФ задерживает последующие транши, пока не убедится, что команда Зеленского усилий, чтобы вернуть около $15 млрд, выведенных из более чем более 100 банков, включая ПриватБанк, за последнее десятилетие.

"Коломойский, один из самых богатых людей Украины, активно поддерживал Зеленского во время его президентской кампании. Коломойский вернулся в Украину из эмиграции в мае после того, как Зеленский выиграл борьбу за президентский пост, и с тех пор публично встречался с президентом. По словам людей, знакомых с переговорами Фонда с Украиной, МВФ пристально следит за их отношениями", - пишет издание.

В свою очередь представители НБУ заявили The Wall Street Journal, что они полны решимости смягчить беспокойство МВФ и вернуть выведенные средства.

"МВФ, однако, скептически относится к истории обещаний. За последние два десятилетия Киев не выполнил ни одного из ряда условий при предоставлении пакетов помощи МВФ, и, согласно отчетам представителей МВФ, в основе этого лежит системная коррупция", - резюмирует издание.

Также читайте: Дела о возможных расхищениях, совершенных бывшими собственниками ПриватБанка, переданы для расследования в НАБУ, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/n3157754
 
   
 Топ комментарии
 
Пока команда Зеленского не заставит Коломойского вернуть деньги, новых траншей от МВФ не будет - "WSJ" - Цензор.НЕТ 6432 Пока команда Зеленского не заставит Коломойского вернуть деньги, новых траншей от МВФ не будет - "WSJ" - Цензор.НЕТ 6432 Пока команда Зеленского не заставит Коломойского вернуть деньги, новых траншей от МВФ не будет - "WSJ" - Цензор.НЕТ 6432 The Wall Street Journal кляті порохоботи. Пока команда Зеленского не заставит Коломойского вернуть деньги, новых траншей от МВФ не будет - "WSJ" - Цензор.НЕТ 2823
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Ну что зелебени?
Плыли плыли и всрались.
А где брать деньги на 4 000 долларов зарплату учителям?
Может у путина попросить как папередник?
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согласно решению Барышевского суда Киевской области, у издания "The Wall Street Journal" отозвана лицензия, а сегодняшний тираж подлежит уничтожению..
шах и мат, Америга!..
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В Трускавце небось деплом получал? Иплантий, это даже не смешнно
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Совсем в МВФ с дуба рухнули, где это видано, чтобы марионетка кукловода могла заставить? Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів від МВФ не буде - "WSJ" - Цензор.НЕТ 9927
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Заставить Коломойского вернуть деньги... звучит как хреновая и несмешная шутка, не?
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Та да . И что бы бубочка моника этим занималась !
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А может и вилка* со стороны Зе'

*шахматный язык
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Можно Баканову позвонить про этого черта. Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів від МВФ не буде - "WSJ" - Цензор.НЕТ 1037 В противном случае - снимут табу, шо проститутка установила.
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Пока команда Коломойского, не заставит Коломойского вернуть деньги?
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Ну а как, они же портят вид города(сарказм если что). Чиновникам не понять, что пенсионеры получают мало денег , а безработные, предпенсионного возраста, не всегда могут найти работу.
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ну так за місяць зовнішній борг зріс на 1ярд баків. дайте їм півроку-і тоді хрін ви їх з ізраїлю дістанете
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Так если Коломойский вернет деньги,то нафига нам тот транш тогда нужен
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Вот так в угоду старому пейсатому подонку с молотка пойдет вся Украина. Бинго Зебилы
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СС ПНХ
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"молодые" МВФівські подонки не чим не кращі за старихбандитів з 90х ...
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Воровали все, а вернуть должен ЗЕ. Джинса от шоколадника ,или заголовок не в тему .
По данным издания, МВФ задерживает последующие транши, пока не убедится, что команда Зеленского усилий, чтобы вернуть около $15 млрд, выведенных из более чем более 100 банков, включая ПриватБанк, за последнее десятилетие. Источник: https://censor.net.ua/n3157754
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Для порохоботов
дали - плохо, не дали - тоже плохо. Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів від МВФ не буде - "WSJ" - Цензор.НЕТ 8594
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залишається пійти ляхом Янука і позичити у Путєна
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Ранком гроші, а ввечері стільці. Ччи можна 5авпаки, але спочатку бєніни гроші.
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Памедляяней пажалачта, я записываю! Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів від МВФ не буде - "WSJ" - Цензор.НЕТ 4202
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По факту все обещания Зеленского о зарплатах в 4000 у.е. - ложь, так как без транша МВФ нам пока еще не выровнять экономику.
У зеленых сектантов есть последний шанс не "обосраться" - ваш президент должен приползти к своему хозяину ПОЦу-Коломойскому и сказать проблеять что государство ему никаких денег возвращать не будет.

Что выберет гнусявый торчек? МВФ или ПОЦа?
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даже с траншем МВФ учителям никогда не видать зп 4000 долл.
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4000 у.е. - это не ложь, поскольку и не было таких обещаний.
Да в общем и хрен с ним, с этим МВФ. 3 года без них как-то жили.
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Это правильно . И коломойского и Порошенко и Ахметова давно пора разкуркулить и вернуть всё украденое .
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Только никто золотых куриц щипать не будет...
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А ты Ахметова , Порошенко , Коломойского считаешь шариффыми ? Ведь они украли и поделили .
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Читать умеешь?
Вернуть украденное!!!
Где там было поделить?
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и пинчука з Кучмою не забути і Крадчука ...
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Порошенко фабрики работают. Налоги в казну поступают. Комбинаты Ахметова работают. Налоги в казну поступают. ПриватБанк, будучи частным банком, выдавал безвозвратные кредиты своим Коломойскому людям. Деньги выведены в том числе Америку. Потому Порох и национализировал ПриватБанк. Так что не надо ставить на одну "доску" Порошенко, Ахметова и Коломойского.
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"Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НВ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам между МВФ и Украиной."

Исочник ОБС Одна Бабка Сказала! Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів від МВФ не буде - "WSJ" - Цензор.НЕТ 229
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Украина на крючке у мвф
Пора слазить ,иначе закончится для всех нас плохо
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конечно, лучше слесть "с крючка МВФ" в 2% годовых, и брать под 18% как Зе сейчас делает.
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Лучше слеЗть с крючка и виноваты в том,что Украина берет у мвф красный директор,пчеловод,овощ и барыга
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Ну Зеля все исправил, у МВФ ничего не берет. Продает облигации под 18%
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Яке ж вы тупэ
Виновны те кто брал у мвф
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У нас один беня олигарх или кучка воров олигархов?
Конечно со всех
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Пепа скоро вернет деньги с Маршалловых офшоров , а потом и Беня вернет .
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пропагандист пять лет фекальным насосом перекачивавший дерьмо из сайтов ДНР и РФ был уверен что в цензоре это дерьмо превратится в золото.
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Как по мне новость хорошая. С МВФ давно пора завязывать. Лучше дефолт, чем сидеть на счётчике МВФ.
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2% годовых - это "сидеть на счетчике"?
Н-да.
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Ты лучше посчитай сколько там набежало уже и учти условия погашения с ростом ВВП. Это якорь.
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ну с 18% "от Зеленского" набежит меньше, чем с 2% МВФ, да?
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Нихрена себе, Петя с Гонтаревой и Ко выводили, а 95 кварталу отдавать ? Хотя Зеля и крут, но даже он не потянет то что папередники украли Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів від МВФ не буде - "WSJ" - Цензор.НЕТ 5976
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а МВФ чомусь вважає, що виводив беня з зелею... а Порох з Лєрою прикривали краники на канальчиках...
Кому вірити?
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Новость прочитать попробуй, а не только заголовок .

По данным издания, МВФ задерживает последующие транши, пока не убедится, что команда Зеленского усилий, чтобы вернуть около $15 млрд, выведенных из более чем более 100 банков, включая ПриватБанк, за последнее десятилетие. Источник: https://censor.net.ua/n3157754
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Игорь Коломойский, магнат и поклонник Зеленского, который находится под следствием в США.Источник: https://censor.net.ua/n3157754 не вірно Коломойський не шанувальник Моніки а її хазяїн
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Ну не зря же игорьвалерич сказал, что дефолт - это хорошо, а Венесуэла предмет подражания для Украины.
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кажись к новому году зеля скажет украинскому народу, ну не шмогла я не шмогла
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так если в штатах под следствием что фбр с цру через свою агентуру которая по всему миру немогут его за колокола взять? очередные договорняки Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів від МВФ не буде - "WSJ" - Цензор.НЕТ 9922
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Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского./У подельника Коломойского наворованных денег столько что МВФ ему уже не нужен.- Украина в краткосрочной перспективе может обойтись без очередного транша МВФ, - советник Зеленского Устенко.
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Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НВ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам между МВФ и УкраинойИсточник: https://censor.net.ua/n3157754

"одна бабка сказала"
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Как обычно летишь мигом в спам, ЗЕдебильное
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Прикольно, в оригинале написано обо всех украинских банках и обо всех кто выводил деньги из Украины.
Но да, надо вот так перевернуть в заголовке, иначе общество не поймет ))
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Заголовок для порохоботов, а тело статьи для умных
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"Зри в корень"©(Козьма Прутков)
Ой мой, ёпт, Евпатий Коловрат!
Витьку-Гопоте пришлось выбрать Ростов. Порохатый Барыга выбирал полужопие, в которое споймал пенделя. А с такою предъявою Сиплоголосой зЕхидне придётся выбирать столб.
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Интересно: перед В.Гонтаревой лысый ***** извинтся за свою пахабную песню о том, что "хата згоріла від стида"?
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Бггг) это день зебанутых, моло того, что из ьубочка сегодня отзвиздил и потравил газом, так еще и МВФ наехало...
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ЮВТ надо натравить на ПОрошенко и Гонтареву!!Она их хорошо потрусит
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Бабушка набрала больше всех вместе взятых,включая пенькобежца. Изучайте мат.часть. Все цифры есть в открытом доступе
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вот это молодцы. зебилам уже пора по карману ударить, куча выплат и никакой поддержки мвф, вот почему беня пел про дефолт. он намекнул что между беней и народом зеля выберет беню
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"выведенных из более чем более 100 банков, включая ПриватБанк, за последнее десятилетие" а у порохоботов во всем виноват ОДИН банк Коломойского причем не указано что вообще что-то выведено, написано ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО выведено и кем выведено тоже не указано. Порохоботы, ну хоть брешите правдиво пожалуйста.
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В кіно Голобородько послав МВФ в жопу, але за кожне слово в житті приходить час розплати. МВФ гроші не дає, бо Зе їх не переконав...

а держбюджет у січні-жовтні 2019 року за доходами виконано на 94,5%, дефіцит склав 47,18 млрд грн. Зарплати бюджетникам за жовтень стали виплачувати не в повному обсязі.

Стаття в оригіналі на WSJ:

Ukraine Corruption Concerns Stall IMF Bailout
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Если зеля вернет отмытые с беней деньги,то Украина сможет финансировать МВФ.
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БюдЗЕт на 2020 рік

Як черв, моя думка по древу повЗЕ:
- Невже в нас до влади дорвалися йєті?
Зіграв на роялі на Банковій ЗЕ -
Одразу з'явилася ,,дірка" в бюдЗЕті.
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Давай, Гончарук, показывай «рост экономики» на 40%. Вы, парнишки, не на сцене КВН - за базар нужно отвечать. Зеленский на форуме смешил аудиторию «ростом ВВП» - только он не понимает, что это такое.
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