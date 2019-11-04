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 Посольство США приветствует разведение сил в Золотом и призывает Россию вывести своих наемников из Украины

Посольство США в Украине приветствует завершение отвода сил и средств в районе г.Золотое Луганской области и призывает РФ выполнить минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины и полностью вывести свои силы из региона.

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщается в микроблоге посольства вTwitter.

"Мы приветствуем завершение отведения сил и средств в Золотом и высоко оцениваем усилия президента Зеленского и его команды по разрешению конфликта на востоке Украины, которые восстанавливают суверенитет и территориальную целостность Украины. Призываем Россию полностью выполнить минские соглашения и вывести свои силы с востока Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 29 октября в полдень в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 (поселок в составе г.Золотое) начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) сил и средств. Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик подтвердил начало разведения. По состоянию на 31 октября 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции.

Также 29 октября на переговорах в Минске удалось согласовать дату разведения сил и средств в с.Петровское в Донецкой области. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил и средств от линии столкновения в районе Петровского должно начаться 4 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Золотого-4 были и остаются под контролем Украины: люди не оказываются ни в каких серых зонах, - командующий ООС Кравченко

Источник: https://censor.net.ua/n3157751
 
 
 Топ комментарии
 
Просто любопытно, как порохоботы умудрятся здесь найти Зраду?
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Прихильники петі , в посольстві США - одні лиш "зебіли"?
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Так... Кацапи і сепари візьмуть і слухняно виконають усі зобов'язання
(ніт)
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Просто любопытно, как порохоботы умудрятся здесь найти Зраду?
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США констатує вибір 73,22% тих, хто прийшов проголосувати.
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Все очень просто, потому что все порохоботы зрадофилы.
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а кто именно в посольстве?!.. может это уборщица мисс Марпл, добралась до ноотбука пресс-службы и строчит всякую хрень..
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Включай "прямый". Эта версия там уже обсуждается одной из первых.
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Так... Кацапи і сепари візьмуть і слухняно виконають усі зобов'язання
(ніт)
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Прихильники петі , в посольстві США - одні лиш "зебіли"?
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а отдать украинцам границу они не хотят призвать?
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А что должны были высрать то? - Путин от вас так просто не отстанет, но щас мы по нему жахнем тысячей Томагавков и вот тогда....
бла-бла-бла, мы за всех бобрых против всех жестоковыйных)
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Надо еще призвать вывести воиска из Молдовы и Грузии.
А так нормальный призыв.
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Риал политик. По-нашему звучит как: "всем насрать на твои проблемы, если конечно у тебя нет ядерного оружия"
Тем более, если ты не хочешь воевать и защищать свою Родину.
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То что приветствую - понятно=>геморр перед выборами в следующем году Трампу не нужен........
Вопрос: как долго продлится «мир-дружб-жвачка» в районах «разведения».........
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І друге питання: якщо Україна (точніше, ЗекоМанда та 73%) хоче мишобрататися, а не боротися - коли серйозні геополітичні дядьки і тітки укладуть новий "факт молодого Лікантропа" замість економічно невигідної русофобії із санкціями?
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странно, а Зеля сказал, что это было "разведение" войск, т.е. войска по обе стороны отошли от своих позиций, а теперь Штаты призывают русню отойти, это что же выходит, никакого разведения не произошло и наш Президет просто ****** всю страну?
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Научись читать ботоксный, Призываем Россию полностью выполнить минские соглашения и вывести свои силы с востока Украины"Источник: https://censor.net.ua/n3157751
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