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 Политика Украины
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 Международный суд ООН 8 ноября объявит решение о юрисдикции в деле "Украина против России"

8 ноября Международный Суд ООН объявит свое решение в отношении возражений России о применении международных конвенций в деле "Украина против России".

Соответствующий анонс обнародован на сайте Международного Суда ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Применение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации) - вынесение решения Суда в отношении предварительных возражений, поданных Российской Федерацией в пятницу 8 ноября 2019 года в 3 часа дня", - говорится в расписании работы Суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арбитраж ООН определит юрисдикцию в деле о нарушении РФ морского права не раньше осени, - Зеркаль

Украинскую делегацию на слушаниях возглавит заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Украина 16 января 2017 подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации.

Обвинения, выдвинутые к России, включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием; сбивания самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация в отношении украинской и крымско-татарской общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

Также смотрите: Зеркаль в Международном суде ООН: Версия России - чушь. Она пытается создать альтернативную реальность и манипулировать фактами. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3157749
 
   
 Топ комментарии
 
На Зеркаль всё пока только и держится.

Но ничего, скоро заменят
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Хрупкая женщина из команды Климкина, но со стальными яйцами. Успехов ей, ну и нам тоже Международный суд ООН 8 ноября объявит решение о юрисдикции в деле "Украина против России" - Цензор.НЕТ 9161
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Это только одно дело из целой серии. Если только зеленая плесень все не разрушит как обычно.
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На Зеркаль всё пока только и держится.

Но ничего, скоро заменят
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Хрупкая женщина из команды Климкина, но со стальными яйцами. Успехов ей, ну и нам тоже Международный суд ООН 8 ноября объявит решение о юрисдикции в деле "Украина против России" - Цензор.НЕТ 9161
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для ольгинских да, а для украинцев наверно единственная из МИДа, реально представляющая ситуацию в международных структурах
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Шось маловато...
Раша ущерба нанесла лет на тридцать
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Это только одно дело из целой серии. Если только зеленая плесень все не разрушит как обычно.
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В Вашингтоне, США в 10-00 по местному времени, началось заседание кредитного комитета МВФ. На повестке для 6 вопросов. Украина - четвертый. Докладчик John C. Bluedorn, старший экономист европейского департамента МВФ. Ну что, ставки сделаем? Что зеленой власти, как и предупреждали, кредита не дадут? Ведь они сразу предупредили: "Или деньги -- или Беня". Третьего не дано. Вовочка не понял, или сделал вид, что не понял.
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Вроде как пока да, своя рубашка, вернее шкура оказалась дороже. Он по делу в суде Делавэра проходит как руководитель одной из фирм из преступного синдиката (преступной ассоциации) по отмыванию 470 млрд. преступных зеленых денег.. Фирма называется "Студия "Квартал 95". Я бы на месте Баканова тоже сильно-сильно напрягся.
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рассея всю жизнь живёт в позици "раком" - как из нее можно упасть на колени? Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосить рішення щодо юрисдикції у справі "Україна проти Росії" - Цензор.НЕТ 5741
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Хм...а что рашка разве не там находится,отсасывая у путлера и ко?
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У этой хрупкой женщины с ангельским лицом просто мертвая хватка. Вот кто нам нужен во главе МИДа!
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Да кто ей даст? Не смешите пейсы папы Бени. Там Ермак рулит. Терпилы понавыбирали дебилов.
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СМЕРТЬ российским оккупантам ! Только СМЕРТЬ !!! Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосить рішення щодо юрисдикції у справі "Україна проти Росії" - Цензор.НЕТ 9823
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обосРашка - сраная недоимперия Зла и Лжи.

где раша-паРаша, там кровь, слезы, смерть, деградация и убожество.
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