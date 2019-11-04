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 Политика Украины, За рубежом
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 ЕС приветствует присоединение Албании, Черногории, Норвегии и Украины к решению о продлении санкций против РФ, - Могерини

ЕС приветствует присоединение стран-кандидатов на вступление в союз Албании и Черногории, государства-члена Европейского экономического пространства Норвегии, а также Украины к решению Совета ЕС о продлении на полгода индивидуальных санкций против РФ.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

В коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе, напоминается, что 12 сентября 2019 года Совет ЕС принял решение "об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

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Это решение продлило действующие санкции - замораживание банковских активов в ЕС и запрет на поездки в Евросоюз - для физических и юридических лиц до 15 марта 2020 года.

Албания, Черногория, Норвегия и Украина обязались обеспечить соответствие своей национальной политики данному решению Совета ЕС.

"Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении Могерини от имени ЕС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157744
 
   
 Топ комментарии
 
Україна повинна сама запроваджувати нові санкції , не купувати електрику у кацапів!
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Зараз підхуйловнікі, розкажуть тут нам про «пєндосов», «порохоботов», і «зраду».
ЕС приветствует присоединение Албании, Черногории, Норвегии и Украины к решению о продлении санкций против РФ, - Могерини - Цензор.НЕТ 7458
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Ничуть не странно то, что вы опять лжете - ибо вы лжецы по своей сути. То, что Арахамия признает, что враг у нас очень сильный не значит, что он каким-то боком против санкций.
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А вот ЗЕкловуны протестуют против санкций рашке.
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как не странно, но это правда. Не раз слышала хотя бы от Арахамии о величии страны кацапии
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Ничуть не странно то, что вы опять лжете - ибо вы лжецы по своей сути. То, что Арахамия признает, что враг у нас очень сильный не значит, что он каким-то боком против санкций.
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Зараз *************, розкажуть тут нам про «пєндосов», «порохоботов», і «зраду».

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до чого тут мешканці острова Пенда котрих кацапи до США намагаются примазати ЄС вітає приєднання Албанії, Чорногорії, Норвегії та України до рішення про продовження санкцій проти РФ, - Могеріні - Цензор.НЕТ 7064 ЄС вітає приєднання Албанії, Чорногорії, Норвегії та України до рішення про продовження санкцій проти РФ, - Могеріні - Цензор.НЕТ 6504
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Україна повинна сама запроваджувати нові санкції , не купувати електрику у кацапів!
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ЗЕбобики тоже ввели потужни санкции - взяли да и купили электрику у Рашки. Такие вот злые и беспощадные санкции от кловунов.
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Нам только на пользу!!! (На самом деле нет)
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