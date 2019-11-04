 ЕС приветствует присоединение Албании, Черногории, Норвегии и Украины к решению о продлении санкций против РФ, - Могерини

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

В коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе, напоминается, что 12 сентября 2019 года Совет ЕС принял решение "об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

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Это решение продлило действующие санкции - замораживание банковских активов в ЕС и запрет на поездки в Евросоюз - для физических и юридических лиц до 15 марта 2020 года.

Албания, Черногория, Норвегия и Украина обязались обеспечить соответствие своей национальной политики данному решению Совета ЕС.

"Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении Могерини от имени ЕС.

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