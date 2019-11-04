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Все про:СБУ (13974) терроризм (18140) артиллерия (202)

 Террорист-артиллерист "ДНР" осужден на 8 лет за свою деятельность, - контрразведка СБУ

По материалам Службы безопасности Украины к восьми годам лишения свободы приговорен боевик террористической организации "ЛНР", причастный к обстрелам позиций украинских военных подразделений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "Контрразведчики и следователи установили, что житель Днепра в мае 2014 присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Под руководством российских военных инструкторов он прошел боевую и специальную подготовку в тренировочном лагере для боевиков в российском городе Белгороде.

После обучения в течение пяти лет он участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений в районах населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Сентяновка, Бахмутка, Желобок, Сокольники и Дебальцево.

Контрразведчики совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины в марте 2019 задержали боевика в районе проведения операции Объединенных сил.

Злоумышленник предоставил следователям СБУ свидетельства о многочисленных фактах пыток, убийств, разбойных нападений, грабежей и мародерства, совершенных участниками незаконных вооруженных формирований.

Лисичанский городской суд Луганской области признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.

Также читайте: Пограничники задержали в Краматорске террориста, который в 2014 году находился в составе незаконные военных формирований. ФОТО

Террорист-артиллерист ДНР осужден на 8 лет за свою деятельность, - контрразведка СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157743
 
   
 Топ комментарии
 
Сказка про блокпост уже не катит?
Террорист-артиллерист "ДНР" осужден на 8 лет за участие в незаконных вооруженных формированиях, - СБУ - Цензор.НЕТ 1827
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Якщо вирок вже вступив в силу - може б вже показали писок цього виродка?
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Та це ж якої резини чи латексу мають бути оті блокпости, щоб в них стільки сепарні напхати?

У мене є гандон із Сінгапура,
Чи, може, із Ганконга, еластичний!
У нього і бугай залізти зможе.
Ми зверху їх зав'яжемо, а самі -
Дивитись будем на тортури страшні
Через резину світлу і прозору!
Корделія вийма з пазухи гандон і надуває його до потворних розмірів. Починає тихо грать баян. Під звуки баяна Літра з цапом зав'язують в гандон. Деякий час гандон сам плигає по сцені і мекає, потім застигає на місці.
(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"
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Зеля, где ужесточение законодательства по уголовной ответственности за военные преступления? Что значат эти сроки? В паРаше, в Италии, в Америке - 25 лет и более, а у нас 8 лет? За убийство собаки дают 8 лет, а этот убивал массово. Вы что, зеленые слуги, вообще с ума посходили? Почему в Украине ценность жизни украинцев на ноле? Вы народа слуги или террористов и преступников? Сколько можно писать об этом? За 4 мес нельзя было сделать эту поправку в УК?
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ЗелеБил и 73% стадо одобряют
Террорист-артиллерист "ДНР" осужден на 8 лет за свою деятельность, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 493
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Якщо вирок вже вступив в силу - може б вже показали писок цього виродка?
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Через полгодика выйдет...медаль от зебобика получит..и квартиру...
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