 Новым послом Канады в Украине станет Галадза, - МИД

Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел и международной торговли Канады, сообщает Цензор.НЕТ.
"Лариса Галадза становится послом в Украине. Госпожа Галадза заменяет Романа Ващука", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Лариса Галадза начала карьеру в Министерстве обороны Канады, после чего сменила ряд должностей в государственной сфере. До назначения послом занимала должность генерального директора Департамента стабилизационных и миротворческих операций МИД Канады, куда пришла из Министерства иммиграции, гражданства и беженцев Канады.
Напомним, ранее посольство Канады в Украине был Роман Ващук. В прошлую пятницу он завершил свою пятилетнюю каденцию в Киеве и ушел на пенсию.
Ось кілька імен, стали легендами:
Тарас Савчук
Билл Мосієнко
Зеленський, нагороди Ващука орденом, він того вартий !
Хай живе україно-канадська дружба !