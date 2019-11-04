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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Канада (1321) назначение (1515) посол (1335) Ващук Роман (66) Галадза Лариса (1)

 Новым послом Канады в Украине станет Галадза, - МИД

Новым послом Канады в Украине станет сотрудница МИД Лариса Галадза.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел и международной торговли Канады, сообщает Цензор.НЕТ.

"Лариса Галадза становится послом в Украине. Госпожа Галадза заменяет Романа Ващука", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что Лариса Галадза начала карьеру в Министерстве обороны Канады, после чего сменила ряд должностей в государственной сфере. До назначения послом занимала должность генерального директора Департамента стабилизационных и миротворческих операций МИД Канады, куда пришла из Министерства иммиграции, гражданства и беженцев Канады.

Напомним, ранее посольство Канады в Украине был Роман Ващук. В прошлую пятницу он завершил свою пятилетнюю каденцию в Киеве и ушел на пенсию.

Также читайте: "Формула Штаймайера" ослабила позиции Украины. Предан принцип "сначала безопасность", - Порошенко во время встречи с послом Канады

Источник: https://censor.net.ua/n3157742
 
 
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А мне вот интересно - когда нелох уволит Дещицу?
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УРА ,пора натурализовывать канадцев ,хоть хоккейная сборная будет ... Новым послом Канады в Украине станет Галадза, - МИД - Цензор.НЕТ 4382
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В NHL канадці українського походження вписали золоті сторінки.
Ось кілька імен, стали легендами:
Тарас Савчук
Билл Мосієнко
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А сколько электроэнергии выработали сегодня ФОПы кто в курсе? Или они не в шерстяной одежде были?
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блаЗЄнський наразі не надав їм ********** палок. Тому на виході 0 (нуль) кіло-Ват.
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Я наверно не ущучил на старости. Послом Канады в Украине---или наоборот текст читать? Что с синтаксисом у фразо-метателей? Или морфологией? Видать второгодники, для заочников тут дрова---дубаки наповал.
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То ти "перевтомився"... Все детально сказано, ніякої "плутанини"... Канадійка українського походження буде послом Канади в Україні..
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Новим послом Канади в Україні стане Лариса Галадза, яка замінить на посту Романа Ващука.Послом України в Канаді є Андрій Віталієвич Шевченко. Просто Канада це майже Україна.
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Роман Ващук. Ось де справжній Герой України! Дякую Романе за ту велику допомогу, що надала Канада в момент великих випробувань державності України. Ти справжній, ти чесний, ти мудрий і розумний, ти патріот України. Допоки усі висловлювали "велике занепокоєння" ти доклав масу зусиль, щоб бійці отримали взуття, бронежилети, обладнання для розмінування, пересувні госпіталі, тощо. Ти врятував життя тисячам українських воїнів.
Зеленський, нагороди Ващука орденом, він того вартий !
Хай живе україно-канадська дружба !



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