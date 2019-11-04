 Враг с начала суток 16 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "6 обстрелов наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Севевр":

на окраине Новотошковского - из всего спектра вооружения начиная из стрелкового оружия из минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм;

неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых и автоматических гранатометов;

вблизи Хутора Вильного - из СПГ;

в районе Крымского - из крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Троицкого - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и СПГ.

Во время мощного обстрела наших позиций российскими оккупантами в районе Новотошковского, дети, находившиеся в школе, были эвакуированы в бомбоубежище. Жертв среди гражданского населения нет! После окончания обстрела обучение продолжилось.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восок" противник совершил 10 обстрелов по позициям Объединенных сил:

четыре раза неподалеку Водяного - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

два раза вблизи Марьинки - из РПГ и стрелкового оружия;

у Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Пищевика - из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Старогнатовки - из стрелкового оружия;

в районе Гнутово - из минометов калибра 82 мм.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности насыщеной взрывоопасными предметами (по графику продлится до 9 ноября).