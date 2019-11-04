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 Политика Украины
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Все про:армия (7564) боеприпасы (1282) Зеленский (3547) склад (42)

 Зеленский подписал указ об улучшении условий хранения боеприпасов на военных арсеналах и складах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О дополнительных мерах по улучшению условий хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Согласно указу, Кабинет Министров должен выделить необходимые средства для мероприятий по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов ВСУ. Также правительство должно урегулировать вопрос особого режима использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов ВСУ.

Министерство обороны Украины должно провести инвентаризацию вооружения, ракет и боеприпасов на арсеналах, базах, складах ВСУ и разработать действенный механизм контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций на таких объектах.

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Кроме того, Минобороны должно усилить контроль за выполнением реконструкции технических территорий арсеналов; организовать надлежащее электроснабжение арсеналов, баз и складов ВСУ, инфраструктуры военных городков; обеспечить создание комплексной системы мониторинга потенциально опасных военных объектов.

Генеральному штабу ВСУ президент поставил задачу повысить с учетом стандартов НАТО уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения. Также Генштаб должен надлежащим образом организовать охрану и оборону арсеналов, баз и складов ВСУ и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.

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Указ Президента вступает в силу со дня его опубликования.

Источник: https://censor.net.ua/n3157737
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
І зарубав фінансування... У другому півріччі - 0 грн...
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Согласно указу, Кабинет Министров должен выделить необходимые средства для мероприятий по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов ВСУ.
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Зтого, що ВЖЕ було передбачено бюджетом на друге півріччя НЕ ВИДІЛИЛИ НІЧОГО!
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Не в тему: "Руслан, он уже умер! Ты шо дурак?!" - в Ирпене мужчина ..."

https://censor.net.ua/photo_news/3157656/ruslan_on_uje_umer_ty_sho_durak_v_irpene_mujchina_izbil_metallicheskoyi_palkoyi_i_obstrelyal_iz_pistoleta/sortby/tree/order/desc/page/2#comments
Вот эта мразь, бывший мусор-беркут...капитан НГУ Руслан Томашов.

Зеленский подписал указ об улучшении условий хранения боеприпасов на военных арсеналах и складах - Цензор.НЕТ 2337
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Жодної зради
Звичайна ЗЕЛЕНА БРЕХНЯ І ОКОЗАМИЛЮВАННЯ
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Спочатку зебіли забрали усі гроші від МО до РНБО, а потім МО буде щось виділяти?
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Який був і став бюджет РНБО? Данні є у вільному доступі.
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Так шо, «Квартал 95» буде в караулах?
Чєрєз дєнь, на рємєнь?
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Ага. А всіх порохоботів - у міномьотчики до "молота".
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*********!.. а ты сам на каком диване службу проходил?!
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Мне кажется что в первую очередь надо было издать приказ об полной ревизии на складах оружия и боеприпасов,думаю что ЗЕ и СБУ будут очень удивлены как могло исчезнуть не замечено такое количество арсенала.
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Умовам зберігання - покращитись! Раз-два!
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а всьго навсього, треба було Петру тільки указ підписати, а не витрачати кошти на будівництво підземних сховищ Зеленский подписал указ об улучшении условий хранения боеприпасов на военных арсеналах и складах - Цензор.НЕТ 5247
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😀 Указ о мобильном интернете зебобик тоже подписал...толку ноль...то же самое буде и с этим указом...
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