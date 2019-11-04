 Бывший замминистра энергетики Наталья Бойко станет нардепом вместо Ирины Луценко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.
30-летняя Бойко указана под №24 в избирательном списке "ЕС".
В 2011 году Бойко окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко. До 2015 года работала консультантом в ERM в Германии, где координировала проекты для газодобывающих компаний и финансовых институтов. В 2017-2019 годах занимала должность замминистра энергетики.
Напоминаем, Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия народного депутата.
Деньги он тебе платит
А у вас ?
І так, нічого не маю проти неї (до того ж вона від наших) - just a стьоб )))
Уровень IQ выше 140 Люди, у которых показатель IQ превышает 140, диспонируют отличными творческими данными и двигают науку и знания вперёд. Это гении своей эпохи, разрабатывающие новые теории и создающие новые изобретения. Эта группа составляет приблизительно 0,2% населения. Из известных личностей таким показателем обладают Билл Гейтс и Стивен Хоукинг.
Та всі коментатори на цьому форумі не достойні навіть прибирати за нею.
Роздухарились )))