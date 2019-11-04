 Бывший замминистра энергетики Наталья Бойко станет нардепом вместо Ирины Луценко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

30-летняя Бойко указана под №24 в избирательном списке "ЕС".

В 2011 году Бойко окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко. До 2015 года работала консультантом в ERM в Германии, где координировала проекты для газодобывающих компаний и финансовых институтов. В 2017-2019 годах занимала должность замминистра энергетики.

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