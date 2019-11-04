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 Политика Украины
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Все про:ВР (23934) депутат (2767) Луценко Ирина (404) Европейская Солидарность (149) Бойко Наталья (1)

 Бывший замминистра энергетики Наталья Бойко станет нардепом вместо Ирины Луценко

Бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко проходит в Верховную Раду от партии "Европейская солидарность" после досрочного прекращения полномочий народного депутата Ирины Луценко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

30-летняя Бойко указана под №24 в избирательном списке "ЕС".

В 2011 году Бойко окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко. До 2015 года работала консультантом в ERM в Германии, где координировала проекты для газодобывающих компаний и финансовых институтов. В 2017-2019 годах занимала должность замминистра энергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жена перенесла серьезную проблему с сердцем, я уже 10 дней как вернулся в Киев, - Луценко

Напоминаем,  Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/n3157733
 
   
 Топ комментарии
 
Местные преподаватели английского уже напряглись Бывший замминистра энергетики Наталья Бойко станет нардепом вместо Ирины Луценко - Цензор.НЕТ 2258
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Мымра 3-го тисячоліття теперь будет радовать своей красотой Лондон?
Бывший замминистра энергетики Наталья Бойко станет нардепом вместо Ирины Луценко - Цензор.НЕТ 8576
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Осталось подпалить какой то сарай и начать выть о преследовании наступныкив.
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Мымра 3-го тисячоліття теперь будет радовать своей красотой Лондон?
Бывший замминистра энергетики Наталья Бойко станет нардепом вместо Ирины Луценко - Цензор.НЕТ 8576
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Местные преподаватели английского уже напряглись Бывший замминистра энергетики Наталья Бойко станет нардепом вместо Ирины Луценко - Цензор.НЕТ 2258
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Югік в шоці, бо думав, що "злиняв" від Ірки надовго.
Бывший замминистра энергетики Наталья Бойко станет нардепом вместо Ирины Луценко - Цензор.НЕТ 5325
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Не знаю какая это Бойко как депутат, но смотреть на нее намного приятнее, чем на Луцычиху.
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ты на Портнова смотри.

Деньги он тебе платит
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Ты отвечаешь, трепло? Где деньги? Что-то не вижу.
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Стоп, а разве жинку третього тысячолиття до нашей эры Рада своим голосованием лишила мандата? Э, нет! Надо подождать
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Мастерство позволяет. Колишня заступниця міністра енергетики Наталія Бойко стане нардепом замість Ірини Луценко - Цензор.НЕТ 8024 О2уительно способная. В 21 год консультировала газадобытчиков и финансистов. Консультировала, Карл!
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эх, что б они без нее делали! Свернули бы свой бизнес, видимо ))
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Уже погнали со слезами банкротится.
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В 21 год консультировала газодобытчиков и финансистов.
Колишня заступниця міністра енергетики Наталія Бойко стане нардепом замість Ірини Луценко - Цензор.НЕТ 618
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тебя после универа Шел на работу приглашал ?
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На всякий случай, у неё IQ 146.

А у вас ?
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Теж непоганий ))))
І так, нічого не маю проти неї (до того ж вона від наших) - just a стьоб )))
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Непоганий - це скільки ?

Уровень IQ выше 140 Люди, у которых показатель IQ превышает 140, диспонируют отличными творческими данными и двигают науку и знания вперёд. Это гении своей эпохи, разрабатывающие новые теории и создающие новые изобретения. Эта группа составляет приблизительно 0,2% населения. Из известных личностей таким показателем обладают Билл Гейтс и Стивен Хоукинг.

Та всі коментатори на цьому форумі не достойні навіть прибирати за нею.

Роздухарились )))
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Не, замена у Луценко- весьма симпатичная. Хороша, Наташа!
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Осталось подпалить какой то сарай и начать выть о преследовании наступныкив.
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Сдулась «красавица»,а такие понты выдавала,Пеца своей жадностью всю малину погубил
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Эта то куда приятней будет! И може не такая нутром гнилая...
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сижу ржу )))))))))) просто ору ... тут на цензоре справа в колонке рекламы под этой статьей и предлагают : мультиварку, распродажу обуви и Сайт Спонсоров и Содержанок ))))))))))))) Всьо в тему ))))))))
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Якщо тобі подобається реклама, то дивись.
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реклама знает всьо что нужно луценчихе ...
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Взагалі, реклама тут і майже усюди відображає ваші попередні пошуки))
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Лондон один из самых дорогих городов мира, ну конечно, куда ещё податься "честным" бедным госслужащим мародера
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Об'єктивно маю визнати - вдмухувальна дівуля.
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в отличии от СН она умеет говорить .Не сравнить с зекомандой , которые двух слов не свяжут.
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І так, вона ще й файна дівчина )) Я аж мову з рота вивалив

Колишня заступниця міністра енергетики Наталія Бойко стане нардепом замість Ірини Луценко - Цензор.НЕТ 2515
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Пока добралась до ВР обслужила много депутатских слюньтяев
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Мда-а, Луценко был,Бойко есть на очереди Ахметова...
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Наступний після Бойко по списку Володя В"ятрович. Чекаємо на входження у ВРУ Володі ! Колишня заступниця міністра енергетики Наталія Бойко стане нардепом замість Ірини Луценко - Цензор.НЕТ 5787
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Не раджу. Прокляте місце. Потім чоловік-алкоголік судимий і сама талановита чорнорота гнида з припадками.
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