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 Политика Украины, Общество
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Все про:журналистика (2507) Портнов (476)

 Заявление медиадвижения: Осуждаем действия Портнова в отношении журналистов "Схем" и призываем власти привлечь его к ответственности

Медиадвижение "Медіа за свідомі вибори" призывает власти и правоохранителей привлечь к ответственности Андрея Портнова и гарантировать безопасность журналистам, находящимся под давлением из-за своей профессиональной деятельности.

Об этом говорится в заявлении движения, передает Цензор.НЕТ.

Приводим документ в оригинале:

"Ми, українські медійні та громадські організації, журналісти - учасники Медіаруху - засуджуємо дії Андрія Портнова, який є колишнім народним депутатом та ексзаступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича. Андрій Портнов погрожує редакції програми журналістських розслідувань "Схеми" Радіо Свободи публікацією "їхньої детальної особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя і ненав'язливим супроводом в темний час доби".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политику Портнову может не нравиться работа медийщиков, но обнародование личных данных и угрозы недопустимы, - Томиленко

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Портнов уже виклав персональні дані водія знімальної групи, яка займається дослідженням діяльності експосадовця, а саме: його повні паспортні дані та домашню адресу, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання. Портнов також виклав номери ще трьох автівок редакції, а також закликав до силових дій проти журналістів-розслідувачів, заявивши: ".. Я НХ бачив вас, одіозне "Радіо Свободи", разом з усією вашою стурбованістю. Публікую дані ще трьох ваших автомобілів, які займаються незаконною діяльністю. Всі, хто виявить ці три авто, знайте, що ви маєте право дати силову відсіч їх незаконної діяльності. А ми надамо вам безкоштовну юридичну допомогу".

Ми категорично засуджуємо такі дії політика Портнова, розцінюємо їх як тиск на свободу слова, та вважаємо, що вони містять ознаки кримінального правопорушення. Зокрема, Андрій Портнов розголосив особисту інформацію та погрожував фізичною шкодою журналістам, які проводять розслідування щодо його зв'язків з новою владою. Такі діяння містять ознаки злочину за ст. 171 ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста) та за ст. 345-1 ККУ (погроза або насилля щодо журналіста).

Ми висловлюємо свою підтримку редакції програми "Схеми" Радіо Свобода і вважаємо, що розслідування впливу Андрія Портнова та його зв’язків з українською владою, яке стало причиною тиску політика на редакцію, є суспільно важливою інформацією.

Ми закликаємо українську владу та правоохоронні органи притягнути до відповідальності Андрія Портнова і просимо гарантувати безпеку журналістам та співробітникам, які перебувають під тиском внаслідок здійснення професійної журналістської діяльності".

Также читайте: Портнов отреагировал на заявление "Радио Свобода" новыми угрозами: "Привыкайте, новые времена"

Отметим, что медиадвижение "Медіа за свідомі вибори" основано 5 февраля 2019. Первыми подписантами меморандума Медиаруха стали "UA:Перший", "Українське радіо", "Громадське радіо", ИА "Укринформ", ИА "Интерфакс-Украина", Liga.net, "Зеркало недели. Украина", "Новое Время", "Цензор.нет", 5 канал, "Український тиждень", Opinion, ряд региональных медиа, общественные организации Независимый медийный совет, "Детектор медиа", Институт массовой информации, "Интерньюз Украина", Центр демократии и верховенства права, Фонд "Общественность", Независимая ассоциация телерадиовещателей, "Донецкий институт информации", "Институт демократии имени Пилипа Орлика", Центр прав человека Zmina и другие организации, отдельные журналисты - всего более 70 участников.

Напомним, экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

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В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.

В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.

По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157731
 
   
 Топ комментарии
 
Это вы при Пете могли создавать резонанс, а теперь на вас начхать...
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Вот если бы Портнов заявил :" Вы что, бессмертный? Вас же могут убить!" А так: кастрюлю на голову одену, дом сожгу, голову отрежу, расстрелять ВР... Это просто шутки.
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а "свой прокурор" и "самый эффективный министр" языки в жопы засунли что ли?
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какая ответственность, зелохи? После "реформирования" ВС Портняга станет его председателем. Это вам не марадер лоховитый, здесь чуваки все на несколько ходов просчитали, так , что стричь вас будут по самую шкуру
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читаю цей блуд порохоботів і сумно стає за цих псевдопатріотів, які за гроші фальшують реалії, навішують ярлики на людей... чому ж ви не спитаєте в Петра і його прокурорів, суддів, сбушників чому ніхто не покараний, чому не розслудувано події на Майдані, чому знищені сліди і зпиляні дерева на Майдані? чому сьогодні ці бариги втікають з країни з повними грошей валізами і не відповідають за скоєне?
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Бєня привіз партнова , а ти сумуєш . А скільки злодюг посадив за пів-року всенародно обраний зєля ? Навіть пєдрових нікого не кажучи вже про бєню.
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ну и что дальше? идите в суды (петей реформированные) , добивайтесь.
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зелёные человечки начинают действовать в турборежиме, без оглядки на совесть и честь.
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Ну уж если первым подписантом меморандума Медиаруха стал "UA:Перший", то дальше эту заяву можно не читать.
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поносного цвета журналюшки всполошились...
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лично для меня портнов, мерзопакостное создание . Но и вопрос , почему после получения корочки журналиста , они могут себе "позволить" сидеть даже в "чужой спальне" меня не меньше волнует . Что это за индульгенция такая ?
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Есть запись в которой подтверждается гос измена Портнова! Вбейте в гугле - Глазьев Портнов! А за гос измену ему должны впаять 15 лет тюрьмы! Почему дело стоит???
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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Почему до сих пор вся банда Ахметова и Януковича не в тюрьме??? их преступления не имеют срока давности! Они столько зла сделали стране и не на нарах! Да их казнить всех должны без суда и следствия!
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Вся так называемая семья (мафия) должна сидеть на нарах на всегда!!!
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Портнов це справжнє бидла яке повинyо відповісти за зраду державі, розкрадання державного майна, закони 16 січня, сприяння узурпації влади Яником, погрози захисникам Батьківщини .... Йому мінімум довічне.
Поступово при сприянні Земанди повертається в Україну вся ригівська рать. Як повзуча змія проникає в шпарини влади і жалить, жалить. Відновлюють корупційні, схеми, розставляють своїх приспішників в владні кабінети, суди, прокуратуру. Вони активно фальшують розслідування проти патріотів, добровольців, захисників вітчизни від нападу агресора і влада їм потурає. ДЕБІЛИ ТЕРПІННЯ УРВЕТЬСЯ. Циклічність майданів в Україні 7 - 10 років, термін наближається. І Майдан вже буде не мирним а кривавим і дуже.
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