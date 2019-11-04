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 Политика Украины, Общество
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Все про:журналистика (2506) Портнов (476)

 Осуждаем действия Портнова в отношении журналистов "Схем" и призываем власти привлечь его к ответственности, - заявление медиадвижения

Медиадвижение "Медіа за свідомі вибори" призывает власти и правоохранителей привлечь к ответственности Андрея Портнова и гарантировать безопасность журналистам, находящимся под давлением из-за своей профессиональной деятельности.

Об этом говорится в заявлении движения, передает Цензор.НЕТ.

Приводим документ в оригинале:

"Ми, українські медійні та громадські організації, журналісти - учасники Медіаруху - засуджуємо дії Андрія Портнова, який є колишнім народним депутатом та ексзаступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича. Андрій Портнов погрожує редакції програми журналістських розслідувань "Схеми" Радіо Свободи публікацією "їхньої детальної особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя і ненав'язливим супроводом в темний час доби".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политику Портнову может не нравиться работа медийщиков, но обнародование личных данных и угрозы недопустимы, - Томиленко

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Портнов уже виклав персональні дані водія знімальної групи, яка займається дослідженням діяльності експосадовця, а саме: його повні паспортні дані та домашню адресу, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання. Портнов також виклав номери ще трьох автівок редакції, а також закликав до силових дій проти журналістів-розслідувачів, заявивши: ".. Я НХ бачив вас, одіозне "Радіо Свободи", разом з усією вашою стурбованістю. Публікую дані ще трьох ваших автомобілів, які займаються незаконною діяльністю. Всі, хто виявить ці три авто, знайте, що ви маєте право дати силову відсіч їх незаконної діяльності. А ми надамо вам безкоштовну юридичну допомогу".

Ми категорично засуджуємо такі дії політика Портнова, розцінюємо їх як тиск на свободу слова, та вважаємо, що вони містять ознаки кримінального правопорушення. Зокрема, Андрій Портнов розголосив особисту інформацію та погрожував фізичною шкодою журналістам, які проводять розслідування щодо його зв'язків з новою владою. Такі діяння містять ознаки злочину за ст. 171 ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста) та за ст. 345-1 ККУ (погроза або насилля щодо журналіста).

Ми висловлюємо свою підтримку редакції програми "Схеми" Радіо Свобода і вважаємо, що розслідування впливу Андрія Портнова та його зв’язків з українською владою, яке стало причиною тиску політика на редакцію, є суспільно важливою інформацією.

Ми закликаємо українську владу та правоохоронні органи притягнути до відповідальності Андрія Портнова і просимо гарантувати безпеку журналістам та співробітникам, які перебувають під тиском внаслідок здійснення професійної журналістської діяльності".

Также читайте: Портнов отреагировал на заявление "Радио Свобода" новыми угрозами: "Привыкайте, новые времена"

Отметим, что медиадвижение "Медіа за свідомі вибори" основано 5 февраля 2019. Первыми подписантами меморандума Медиаруха стали "UA:Перший", "Українське радіо", "Громадське радіо", ИА "Укринформ", ИА "Интерфакс-Украина", Liga.net, "Зеркало недели. Украина", "Новое Время", "Цензор.нет", 5 канал, "Український тиждень", Opinion, ряд региональных медиа, общественные организации Независимый медийный совет, "Детектор медиа", Институт массовой информации, "Интерньюз Украина", Центр демократии и верховенства права, Фонд "Общественность", Независимая ассоциация телерадиовещателей, "Донецкий институт информации", "Институт демократии имени Пилипа Орлика", Центр прав человека Zmina и другие организации, отдельные журналисты - всего более 70 участников.

Напомним, экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

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В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.

В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.

По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157731
 
 
 Топ комментарии
 
Вот если бы Портнов заявил :" Вы что, бессмертный? Вас же могут убить!" А так: кастрюлю на голову одену, дом сожгу, голову отрежу, расстрелять ВР... Это просто шутки.
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Это вы при Пете могли создавать резонанс, а теперь на вас начхать...
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Это вы при Пете могли создавать резонанс, а теперь на вас начхать...
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Я бы еще добавил , ******** .
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СВЫНЮЮЮЮЮ НА ЦАРСТВО, ПРИ СВЫНЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО
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Зеля только трепался, что наладит правосудие в стране. Где оно? Ау!
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Вот если бы Портнов заявил :" Вы что, бессмертный? Вас же могут убить!" А так: кастрюлю на голову одену, дом сожгу, голову отрежу, расстрелять ВР... Это просто шутки.
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Ты его комменты в ФБ почитай он там и не такое пишет)
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Голову отрежу - это Кива, растрелять ВР - это Савченко, дом сожгу - это нусампридумай. А Портнов - это ведро на голову - за слежку не так уж и много.
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Немножко про расстрелять ВР: Зеленский расстрелял ВР, вот только с каждым новым днем мне что-то кажется, что расстреляны будут Слуги Народа и всё тем же Зеленским. Посыл моего первого месседжа был таким: безнаказанно угрожать украинцам могут все враги Украины.
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Достаточно сказать что вы хотели сказать что закон не один для всех.
Это очевидно и юридически грамотно.
Понятия враг в юриспруденции не существует.
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Понятия враг в юриспруденции не существует.

===========
Здрастьи! УК Украины: Вор, грабитель, насильник, убийца, коррупционер, террорист, сепаратист, шпион и т.д.
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А решение суда у Вас есть?
Вы нарушаете принцип презумпции невиновности.
В нашей стране его можно нарушать только в отношении порошенко и ко называя его коррупционером шпионом мародером....
Поэтому правильно и грамотно говорить что не соблюдается принцип закон для всех одинаков.
Действует принцип друзьям все а врагам закон.
Это не правовое государство.
Нашим западным партнерам так будет понятнее...
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Чуть больше про расстрелять ВР: киношный президент Голобородько, которого играл актёр Зеленский, мысленно представил, что расстреливает киношную ВР. Какая, говоришь, это статья УК?
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Покушение на жизнь государственных деятелей.
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мысленно представил - это покушение? Шо вы курите?
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Портнов - главный специалист по отрезанию голов. Вспомните харьковского судью и его семью, - всем головы отрезали при жизни. После этого все судьи начали подчиняться Портнову на 100%.
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"головы отрезали при жизни" - это почти как "проснулся мертвым".
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В Украине не журналистика, а черте что, за рубежом журналистика реально влияет на власть, на процессы в государстве, а у нас получили денег и замолчали, как будто все в порядке.
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Да ладно, есть нормальные, и которые влияют на власть. Тот же Бигус, если бы не они то про Свинарчуков так бы никто и не узнал. Радио свобода тоже молодцы. Их конечно не так много как продажных журналистов но они есть. Журналисты которые работали во время майдана и показывали что там происходит всему миру, тоже мододцы. А ведь на них тоже давили и угрожали. Те что ездили в Крым во время оккупации, те что ездили на Донбасс. Все они настоящие журналисты.
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А что там со Свинарчуками, почему дело закрыли?
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Я не вскурсе что там с делом. Речь совсем о другом, настоящая журналистика в Украине есть. Если СМИ не подчиняется кому-то из олигархов то там работают нормальные журналисты.
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Медиадвижения от канала Прямой?Уже смешно - !берите больше медииадвижения всего мира))))
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А это тебе подходит?

Осуждаем действия Портнова в отношении журналистов "Схем" и призываем власти привлечь его к ответственности, - заявление медиадвижения - Цензор.НЕТ 8595
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Ты статью то читало в газете тупое? Там заказной русский журналист пишет что Европа денег не даст а вот россия лучший друг для Украины !
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А Портнов и "слуги" себя первый раз так ведут? Или может постоянно? Бужанский, Дубинский, Богдан, Портнов, Кириченко, Тищенко, Яременко .... - список тебе тупому ничего не говорит?
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Бггг в петя-шлюшки уже с детского сада набирают?))))
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И насчет набирают. Признание Зеленого человека


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портнов это такой маркер невидимого фронта, ни кто его не видел, но многие с ним воюют, для чего это делается мне пока непонятно
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Портнова зевлада не віддасть, бо він її сірий кардинал.
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Андрі́й Володи́мирович Портно́в - український правник та політик. Заслужений юрист України. У 2005-2010 роках керував юридичним департаментом передвиборчого штабу Юлії Тимошенко. Вікіпедія
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Портнову, по крайней мере, спасибо, за то что он оперативно информирует о своих махинациях, как ловко он ещё и затесался в "журналисты",
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