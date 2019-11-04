 Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука "Украинский выбор", - Чорновол. ФОТО

Об этом она написала в своем блоге, передает Цензор.НЕТ.
"Поинтересовалась адвокатом Зеленского - депутатом "Слуги народа" Качурой Александром Анатольевичем, который угрожает бросить за решетку депутата "ЕС" Софию Федыну. Это по его заявлению на-сто-процентов-свой Рябошапка начал уголовное преследование. Сразу нашла фотодоказательство, что он "медведчуковское" г... Его фото с символикой "Украинского выбора" было на сайте медведчуковской организации. Сейчас фото удалили, но оно осталось в скринах в твиттере. Под фото написано, что Александр Качура - лидер Соломенской организации "Украинский выбор"", - написала Чорновол, опубликовав соответствующие фото и скриншоты.
Она также отметила, что данные о должности Качуры также содержатся в базе реестра предприятий.
"Александр Качура в определенное время даже был руководителем "Украинского выбора". Перед ним был сам Медведчук, после него также сам Медведчук", - отметила бывший нардеп.
Чорновол обратила внимание на то, что Качура возглавлял "Украинский выбор" во время Майдана.
"И это не реванш? Антимайдановец сажает Майдановку ...", - написала она.
Бывший нардеп также обнаружила, что Качура имеет отношение к партии Шария.
"Если смотреть на бизнес-связи Александра Качуры в реестрах предприятий, то легко проследить, что именно он занимался юридическим сопровождением "похода" украинофоба и извращенца Анатолия Шария на выборы в Верховную Раду. Помните, внезапно оказалось, что Партия Шария (созданный проект Портнова для нужд Зеленского) уже три года, как формально существует. Этим занимался лично Александр Качура. Следовательно, это зеленое медведчуковское г ... еще и отец партии Шария", - пишет Чорновол.
"Ну и в конце, - это обычный воришка, который во время войны занимался минимизацией уплаты налогов в государственный бюджет. На верхнем скрине из реестров предприятий видно, что Качура являлся бенефециаром Информационного Агентства "Украинская позиция". А это ссылки постановления суда. Это предприятие - фигурант уголовного дела по отмыванию средств - "незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные", - добавила она.
По ее словам, решения суда датируются 2018 - началом 2019 года.
"В это время Качура активно финансирует избирательную кампанию Зеленского. Сейчас эти уголовные дела закрыты. Так что, на-сто-процентов-свой Рябошапка вообще-то не Федыну должен преследовать, а Качуру", - пишет Чорновол.
Главное в него не вступить.
Поэтому надо осторожно ходить....
Чому про це забула наша Тетянка? Мабуть тому що в неї довідка...
уже все перетерли и убедились, что это дезинформация, но тут появляется уВася Петренко, ставит старую пластинку..
на смотри, придурок, на своего любимого Килю Азирова.. Он первоисточник (кстати)!
Николай Азаров: Порошенко никогда не был основателем Партии Регионов
ты бы не палилися с такой тупой дезой здесь на сайте.. здесь много читающих людей, которые быстро твои рога и череп, повесят на стене своих "охотничьих трофев"..
«Па́ртія регіо́нів» (скорочено «ПР» або «регіони») - проросійська політична партія, створена 26 жовтня 1997 року як Па́ртія регіона́льного відро́дження Украї́ни і брала участь в українських парламентських виборах 1998 року під цією ж назвою.[4][5] У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко; до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.[6] Наприкінці 2001 року на позачерговому з'їзді партія зробила частковий ребрендинг та змінила назву на «Партію регіонів», головою якої було обрано Миколу Азарова.[6] Відповідно, засновниками партії вважаються Микола Азаров, Володимир Рибак, Володимир Семиноженко, Петро Порошенко, Геннадій Самофалов та Валентин Ландик [6][7][8].
uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
ты в сам деле такой наивный, или ты курсы в Трускавце закончил?!
Шось ти якусь херню написав.
Первая заповедь зебила: - обісрався - гони на Порошенка)))
А єто пленный...
...ОЦЕ ТАК! Медведчук також... - кум Порошенка!
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Первая заповедь зебила: - обісрався - гони на Порошенка)))
Возможно что этого выкормыша мертвячука подкинули штейнам проклятые ефробляхеры. Правильно соевые?
И шо?
Это ж одна шобла!