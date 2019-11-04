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 Политика Украины
  2017  57
Все про:Медведчук (994) Чорновол Татьяна (513) Слуга народа (436) Качура (15)

 Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука "Украинский выбор", - Чорновол. ФОТО

Народный депутат VIII созыва Татьяна Чорновол заявила, что депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура во время Майдана возглавлял организацию кума президента РФ Виктора Медведчука "Украинский выбор". По словам Чорновол, Качура также был юристом партии Шария.

Об этом она написала в своем блоге, передает Цензор.НЕТ.

"Поинтересовалась адвокатом Зеленского - депутатом "Слуги народа" Качурой Александром Анатольевичем, который угрожает бросить за решетку депутата "ЕС" Софию Федыну. Это по его заявлению на-сто-процентов-свой Рябошапка начал уголовное преследование. Сразу нашла фотодоказательство, что он "медведчуковское" г... Его фото с символикой "Украинского выбора" было на сайте медведчуковской организации. Сейчас фото удалили, но оно осталось в скринах в твиттере. Под фото написано, что Александр Качура - лидер Соломенской организации "Украинский выбор"", - написала Чорновол, опубликовав соответствующие фото и скриншоты.

Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука Украинский выбор, - Чорновол 01
Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука Украинский выбор, - Чорновол 02

Она также отметила, что данные о должности Качуры также содержатся в базе реестра предприятий.

"Александр Качура в определенное время даже был руководителем "Украинского выбора". Перед ним был сам Медведчук, после него также сам Медведчук", - отметила бывший нардеп.

Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука Украинский выбор, - Чорновол 03

Чорновол обратила внимание на то, что Качура возглавлял "Украинский выбор" во время Майдана.

Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука Украинский выбор, - Чорновол 04

"И это не реванш? Антимайдановец сажает Майдановку ...", - написала она.

Бывший нардеп также обнаружила, что Качура имеет отношение к партии Шария.

"Если смотреть на бизнес-связи Александра Качуры в реестрах предприятий, то легко проследить, что именно он занимался юридическим сопровождением "похода" украинофоба и извращенца Анатолия Шария на выборы в Верховную Раду. Помните, внезапно оказалось, что Партия Шария (созданный проект Портнова для нужд Зеленского) уже три года, как формально существует. Этим занимался лично Александр Качура. Следовательно, это зеленое медведчуковское г ... еще и отец партии Шария", - пишет Чорновол.

Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука Украинский выбор, - Чорновол 05

"Ну и в конце, - это обычный воришка, который во время войны занимался минимизацией уплаты налогов в государственный бюджет. На верхнем скрине из реестров предприятий видно, что Качура являлся бенефециаром Информационного Агентства "Украинская позиция". А это ссылки постановления суда. Это предприятие - фигурант уголовного дела по отмыванию средств - "незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные", - добавила она.

По ее словам, решения суда датируются 2018 - началом 2019 года.

"В это время Качура активно финансирует избирательную кампанию Зеленского. Сейчас эти уголовные дела закрыты. Так что, на-сто-процентов-свой Рябошапка вообще-то не Федыну должен преследовать, а Качуру", - пишет Чорновол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Там очевидные признаки преступления, - Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского

Источник: https://censor.net.ua/n3157727
 
   
 Топ комментарии
 
лайно обєдналося у велику купу...монокалоліція....б..ть
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Сейчас под этой новостью вся ольгинская бригада будет активно склонять Чорновол и отмазывать Качура - Медведчука боится Камертон трогать Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука "Украинский выбор", - Чорновол - Цензор.НЕТ 6021
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Лайно? Ось головне лайно, все інше лише добриво та смиття
Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука "Украинский выбор", - Чорновол - Цензор.НЕТ 6059
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лайно обєдналося у велику купу...монокалоліція....б..ть
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Лайно? Ось головне лайно, все інше лише добриво та смиття

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Я уже давно говорю, что команда Моники - это 100% реинкарнация "рыгов" во власти. Сколько дерьма наслушался в ответ.
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Лайно.
Главное в него не вступить.
Поэтому надо осторожно ходить....
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нормальным людям, у которых в голове есть хоть немного извилин это давно понятно, а зелебобы все равно не поймут, им хоть в рот насри
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Сейчас под этой новостью вся ольгинская бригада будет активно склонять Чорновол и отмазывать Качура - Медведчука боится Камертон трогать Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука "Украинский выбор", - Чорновол - Цензор.НЕТ 6021
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Чому ти так вирішив, кацапе?)
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Разве нет? Рожа Мертвечука в зомбиТВ мелькает гораздо чаще, чем фейс Зеленого. Зелебеня боится всех и в первую очередь украинцев
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Что, вам в ольгино уже разрешили писать слово кацапы? Может так скоро и путина ****** разрешат называть, для правдоподобности?
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Наш славетний сивий гетьман Петьман свого часу зорганізував та очолив два фсбшних проросійських проекти в Україні - сдпу(о) та партія регіонів.
Чому про це забула наша Тетянка? Мабуть тому що в неї довідка...
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дурака, видать издалека..
уже все перетерли и убедились, что это дезинформация, но тут появляется уВася Петренко, ставит старую пластинку..
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кацапе, это ты сам!..
на смотри, придурок, на своего любимого Килю Азирова.. Он первоисточник (кстати)!
Николай Азаров: Порошенко никогда не был основателем Партии Регионов

ты бы не палилися с такой тупой дезой здесь на сайте.. здесь много читающих людей, которые быстро твои рога и череп, повесят на стене своих "охотничьих трофев"..
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Тримай, кацапе)

«Па́ртія регіо́нів» (скорочено «ПР» або «регіони») - проросійська політична партія, створена 26 жовтня 1997 року як Па́ртія регіона́льного відро́дження Украї́ни і брала участь в українських парламентських виборах 1998 року під цією ж назвою.[4][5] У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко; до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.[6] Наприкінці 2001 року на позачерговому з'їзді партія зробила частковий ребрендинг та змінила назву на «Партію регіонів», головою якої було обрано Миколу Азарова.[6] Відповідно, засновниками партії вважаються Микола Азаров, Володимир Рибак, Володимир Семиноженко, Петро Порошенко, Геннадій Самофалов та Валентин Ландик [6][7][8].

uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
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А еще когда-то давно они все были коммунистами. Ну в крайнем случае комсомольцами. Абсолютно точно или пионерами или октябрятами. Вот гады такие, взять и расстрелять!
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слушай, кацап!.. .в Википедии каждый может внести любую правку хоть десять раз...
ты в сам деле такой наивный, или ты курсы в Трускавце закончил?!
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А вони тоді були проектами ФСБ? Чомусь вважають що на початку це був проект донбаських мілліонерів (риги). Засновниками були Рибак, Фіма та Кровосися . А СДПУ(о) створив Онопенко у 1995 році, пецька вступив 1998 і був там ніким. До речі тоді там був і Євген Марчук.
Шось ти якусь херню написав.
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Вообще то васяпетренко дурак, ничего личного, правда матка...
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Пети нэма а Украине писец приходит шо будем делать ? С Пэтей дальше воевать или Пэтя единственное в этой жизни что тебе мешало жить ?
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Кацарогий, чего гавкаешь??? В стойло свинособака...
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А он был в этих партиях все время? Потму что не бывает регистрации фсб-шной партии. Все партии одинаковые. При регистранции. А потом их наполняют люди. Более того, многи евообще просто партии покупают. Просто чаше всего переименовывают. Но не всегда. И да, про сдпу решили привдать, чтобы выглядело похуже?
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Не я понимаю вам Петя не по душе был так млять а на кого вы его поменяли ?
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якась клоака, де змішана вся погань, вся мерзота,- все це в "слугах" диявола...
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Лізе зелене-мелведчуковське-путінське лайно зі всіх щілин...!!!
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Вы же понимаете, что он обыкновенный карьерист и в 2014 не из-за личных взглядов (социал - демократических) на мироустройство пошел именно в "Украинский выбор"? Значит там можно было быстрее всего карьеру сделать.
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А колаборанти на Донбасі теж кар'єру робили. Були автомийниками, синяками, гопотою, а стали генералами, міністрами, міліонерами...
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Танюська, вспомни как пьяная бегала по печерским пагорбам. Такая "правильная" стала?
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Тоесть по сути материала сказать нечего? надо придраться хоть к чему то?
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Как то так Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука "Украинский выбор", - Чорновол - Цензор.НЕТ 8780
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Это понятно а шо с кодлой пейсатых манкуров делать будем?
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Думаю не так смотрится как с шаурмой, да и опять же не на рояле и не под кремлём анус лизать....
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Что, быдло, пригорает, что человек за свои деньги поехал в отпуск один раз за 5 лет? Может сам что то заработаешь и меньше будешь завидовать?
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А ну ка фоточку ***** или медведчука в студию, довбень...
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Наглядно. Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука "Украинский выбор", - Чорновол - Цензор.НЕТ 9416
Первая заповедь зебила: - обісрався - гони на Порошенка)))
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Политика дело грязное и не возможно пойти в политику и не вымазаться.
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Зеленский обьявил войну Медведчуку(с) Ю.Бутусов.
А єто пленный...
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Этот негодяй Качура мизинца не стоит Федыны и тем более Маруси.Вот интересно насколько можно сжимать эту пружину, насколько у нас хватит сил терпеть эти издевательства над лучшими чувствами, над тем ради чего многие пожертвовали здоровьем и даже жизнями. Качура, еще один плевок в душу народа, упрек лучшим, сильным и прогрессивным. Думаю тірпець урветься максимум следующей осенью, хотя уже сегодня ясно что это антиукраинская власть и терпеть дальше нет смысла.
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Голова «Українського вибору» Віктор Медведчук є кумом не лише Володимира Путіна, але й Петра Порошенка
...ОЦЕ ТАК! Медведчук також... - кум Порошенка!

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Мойшу он хрестыв. И футболку сборной росии хреснику на Хеллоуин подарил
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Это того Медведчука, у которого Сыньоносый гэтьман служил заместителем и которого назначил представлять Украину в безальтернатывно-мыролюбных минских договорняках? Не, ну депутат-зебил гад однозначно Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука "Украинский выбор", - Чорновол - Цензор.НЕТ 1970
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Наглядно. Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука "Украинский выбор", - Чорновол - Цензор.НЕТ 3749
Первая заповедь зебила: - обісрався - гони на Порошенка)))
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Хто обисрався, педиот? Депутанша от ПЕСа, в которой керуе как ты верно идентифицировал Порошенко, обвиняет какого-то клована в участии в районной мертвечуковской организации. А ты возмущенно бьешь копытом - мол причем здесь Свньоносый? Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука "Украинский выбор", - Чорновол - Цензор.НЕТ 8866
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Жополизы ? Шош вам не нравится свыня офшорная ? Это скотина не платит не капейки в бюджет .Живет как и вы быдло .
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стоп. а резве свинотруп - мертвячук не подельник свиновальца? или я чтото пропустил?
Возможно что этого выкормыша мертвячука подкинули штейнам проклятые ефробляхеры. Правильно соевые?
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та просто назвіть хоч одного не кондома в зеко манді
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Во гонят, Медведчук же депутат, чёрт ногу сломит, шо они там курят. Обвиняют, что работал у Медведчука, а он сегодня депутат.
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Депутат от СН Третьякова всю жизнь занималась отмыванием бабла Медведчука и Суркиса.
И шо?
Это ж одна шобла!
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