 В ближайшее время Украина получит первую партию канадских снайперских винтовок, - замглавы МИД Боднар

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар после завершения визита в Канаду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнеров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет в Украине", - сказал Боднар.
По его убеждению, "это откроет двери к расширению спектра сотрудничества".
"Мы также обсудили организацию специального механизма консультаций на уровне министров обороны, которые могли бы предметно говорить о потребностях украинской армии, передавать эту информацию канадской стороне и сразу понимать, что возможно обеспечить, а что - нет. Надеюсь, первый подобный контакт состоится в конце ноября" , - отметил дипломат.
Напоминаем, в позапрошлом году Канада внесла Украину в так называемый Контрольный перечень стран, в которых разрешены поставки автоматического оружия, таким образом отменив де-факто оружейное эмбарго.
Что то мне подсказывает, что любая оружейная сеть, смогла бы закупить эти винтовки и быстрее и дешевле...
Мы ведь теперь "за мир во всем мире", любой ценой
Белые флаги и голуби, "по ленд-лизу" - было бы актуальнее
- А где получают патроны?
(Снайпер)