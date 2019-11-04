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 Политика Украины
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 В ближайшее время Украина получит первую партию канадских снайперских винтовок, - замглавы МИД Боднар

Киев и Оттава завершают подготовку документов для отправки первой партии канадских снайперских винтовок в Украину.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар после завершения визита в Канаду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнеров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет в Украине", - сказал Боднар.

По его убеждению, "это откроет двери к расширению спектра сотрудничества".

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"Мы также обсудили организацию специального механизма консультаций на уровне министров обороны, которые могли бы предметно говорить о потребностях украинской армии, передавать эту информацию канадской стороне и сразу понимать, что возможно обеспечить, а что - нет. Надеюсь, первый подобный контакт состоится в конце ноября" , - отметил дипломат.

Напоминаем, в позапрошлом году Канада внесла Украину в так называемый Контрольный перечень стран, в которых разрешены поставки автоматического оружия, таким образом отменив де-факто оружейное эмбарго.

Смотрите: Военнослужащие Канады провели в Украине ротацию. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3157725
 
 
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Переговоры по поводу этой сделки идут уже более года!

Что то мне подсказывает, что любая оружейная сеть, смогла бы закупить эти винтовки и быстрее и дешевле...
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вот это дело !Вот это спасибо! Очень нужно!
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Это специфическое оружие, канадцы его майстрячат только под заказ, на складах его не складывают.Как изготовили, так сразу и отгрузят.
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Зачем? С кем вы собрались воевать? Со своим народом? А как-же перестать стрелять? Почему барыга до сих пор наживается на войне, кто прогонит мародьора от корыта? В ближайшее время Украина получит первую партию канадских снайперских винтовок, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 683
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Канадская снайперская винтовка C14 Timberwolf( Лесной волк),кал. ,338 Lapua Magnum,5-зарядный сменный магазин.

В ближайшее время Украина получит первую партию канадских снайперских винтовок, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 475
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Ого, данная винтовка используется в т.ч. британской САС.
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Не поздно ли?
Мы ведь теперь "за мир во всем мире", любой ценой
Белые флаги и голуби, "по ленд-лизу" - было бы актуальнее
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чему радоваться,украинец убивает украинца,потому, что власть разделила народ по мовам, по менталитету, чтобы наживаться
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это Александров с Ефремовым украинцы? Моторола украинец? жареный бурят из танка украинец??
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Стесняюсь спросить
- А где получают патроны?
(Снайпер)
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Почему до сих пор идёт война? Они что у вас, газет не читают? Разведение же!
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Good!чем больше.тем лучше.будет чем кацапскую падаль отстреливать
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а населению надо пройти школу * молодого шльопера
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