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 Экономика
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Все про:законопроект (2231) инвестиции (910)

 На первые реальные шаги "слуг народа" международные инвесторы отреагировали остановкой производства, - экономисты

Один из таких, British American Tobacco уже остановил выпуск продукции на заводе в Прилуках.

Очередную волну сокращений и в стране и, как следствие, выезд работников за границу, прогнозируют украинскому бизнесу ведущие экономисты, передает "5 канал".

Такие последствия будут иметь представленные на рассмотрение парламента законопроекты 1209 и 1210. Наиболее чувствительными оказались международные инвесторы. Один из таких, British American Tobacco уже остановил выпуск продукции на заводе в Прилуках.
"Есть декларация создать 1 млн рабочих мест, призывы возвращаться в Украину. А реальные действия власти - наоборот толкают людей в тень и выезжать за пределы Украины дальше", - отметил Павел Розенко, вице-премьер министр Украины (2016-2019 гг.).

По мнению координатора групп "Экономическая модернизация" Павла Себастьянова, указанные законопроекты сильнее  всего ударят по самым предпринимателям, ведущим малый и средний бизнес в Украине. Их представители неоднократно называли их "сырыми" и публично выступали за их срочный отзыв.

"Когда нам говорят, что сейчас с какого-то перепугу 50 миллиардов долларов зайдут в Украину, у меня вопрос, во что они зайдут? Если сами предприниматели не выступают за создание этих проектов. А кто их создаст, если не предприниматели?" - заметил Павел Себастьянов, координатор группы "Экономическая модернизация".

"Практика всего мира доказывает: чтобы привлечь иностранных инвесторов - прежде всего нужно обеспечить условия работы для собственного бизнеса. Он будет создавать новые рабочие места. А уже после этого - можно ожидать и притока внешних средств", - резюмировал Себастьянов.

Источник: https://censor.net.ua/n3157724
 
 
 Топ комментарии
 
Благими зенамірами вимощений шлях на росію.
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Зелебобики, наголосовали разгребайте свое "хуженибудет"
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Чергова "перемога" блазня та його отари "стадо недоумків"
На первые реальные шаги "слуг народа" международные инвесторы отреагировали остановкой производства, - экономисты - Цензор.НЕТ 653
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Благими зенамірами вимощений шлях на росію.
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Скажите пожалуйста,а как на действия дебилов(читай больных на голову зебилов) может вообще цивилизованное сообщество реагировать?!
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Зберігати дипломатичні відносини, але реальне спілкування перенести на рівень простих людей та ігнорувати зевладу.
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А потім під ручку з кацапам - у жопу. Світову.
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шлях на росію вимощений тупим населенням України
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Зелебобики, наголосовали разгребайте свое "хуженибудет"
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зебилы готовятся сдавать Украину - им чем хуже тем лучше - а потом найдут виноватых - у гитлера были евреи,у сталина - враги народу - у нас - как назвать найдут это не проблема
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Чергова "перемога" блазня та його отари "стадо недоумків"
На первые реальные шаги "слуг народа" международные инвесторы отреагировали остановкой производства, - экономисты - Цензор.НЕТ 653
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А чого ви хотіли, віддаючи владу шаріковим?
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Есть инвесторы которые развивают и людей, и экономику, и страну. Те кто выпускает сигареты или алкоголь, развивают кого и что?
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Чому з Ізраілю не перенесли в Украіну все військове виробництво?
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Зачем нам переносить свое стратегически важное производство в другую страну?
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И то правда.. Абу как ляпнет бред какой-то, это в его стиле ))
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Дают рабам работу. И взятки их правителям за счёт мутняков с акцизами
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Пусть идут в Европу и платят 90 процентов налогов- привыкли при барыге дать взятку и работать в черную)))))))))))))))
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На це слід було чекати після "потужного турборежиму" строрубльових "слуг урода" без жодних табу ..😕
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Собственному бизнесу дай волю, разденут . Конкуренция между инвесторами и местными должна быть . Помните как Ахметов плакал что нет угля для электростанции на Донбассе, и нужно ему снизить цену на газ .

Так вот, параллельно с закупкой дорогого южноафриканского и североамериканского угля украинские бизнесмены продолжают продавать эту горную породу за рубеж. Мы выяснили, что LUMINOUS NOVA - далеко не первое и не единственное судно, которое участвует в экспорте столь дефицитного, если верить энергетикам и руководителям страны, угля.Ранее, 11-14 октября, в Карантинной гавани стоял на том же месте сухогруз DK IONE (флаг Панамы). Он ушел в алжирский порт Оран, где был разгружен. Агент, что характерно, у этого судна был тот же, что и у LUMINOUS NOVA - компания «Метинвест-Шиппинг», принадлежащая, как нетрудно понять, Ринату Ахметову.
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Погуглите: табачные компании ВСЕГДА в конце года наращивают производство сигарет, что бы продавать их.. до мая-июня следующего года. Дело в том, что ежегодно с Нового Года увеличиваются акцизы. Поэтому есть смысл оплачивать акцизы по старым расценкам, а продавать в след. году. То есть приостановка производства сигарет сейчас скажется где то в мае. Правда к тому времени табачные фабрики ударно поработают где-то в марте-апреле, вместо октября-ноября. Ни о какой окончательной остановке производства сигарет и речи не идет.
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Внимание!
Международный Васюкинский турнир под угрозой.
Грузите бочки апельсины
(Братья Карамазовы)
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Так я ж и говорю , что маргеналам уже пора выходить на протесты бо скоро перестанут кормить😂
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первые реальные шаги рашистских квартальщиков на перевод не 73% голосовавших за клованов зеленых,а всех 100% курильщиков Украины на махорку рашистскую...
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