 ВАКС начал рассмотрение доказательств по делу экс-судьи Голосеевского райсуда Киева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Во время заседания были исследованы первый и часть второго тома письменных доказательств, приобщенных к делу. Всего таких томов 11. На следующем заседании суд продолжит исследовать доказательства, в частности, видеозаписи, которые тоже приобщены к материалам дела", - говорится в сообщении

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Также сообщается, что следующее заседание состоится 13 ноября в 9:30.

Как отметили в ВАКС, экс-судью обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Другого участника уголовного судопроизводства обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4, 5 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 3 ст. 368 (принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Напомним, судью Андрея Новака задержали 23 апреля 2018 года сразу после совершения преступления. На следующий день ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 368 УК Украины.

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Кроме того, Новак совершил действия относительно незаконного обращения с оружием и боевыми припасами.

Решением Высшего совета правосудия от 25 апреля 2018 года предоставлено разрешение на содержание под стражей судьи Голосеевского районного суда города Киева Андрея Новака до 21 июня 2018 года. Этим же постановлением определен размер залога. 25 апреля он вышел под залог в 120 000 гривен. Решением Высшего совета правосудия от 2 мая судью Голосеевского райсуда до 24 июня отстранили от правосудия в связи с связи с привлечением к уголовной ответственности. После этот срок продлили до 24 августа.

5 октября судья обжаловал свое отстранение от работы. 10 октября обвинительный акт в этом уголовном производстве передан в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Коллегией судей Соломенского районного суда города Киева на 5 ноября 2018 года по делу было назначено подготовительное судебное заседание.

В ноябре 2018 года Высший совет правосудия временно отстранил судью Голосеевского районного суда города Киева Андрея Новака от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

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