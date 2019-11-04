 Валерий Тарасюк избран новым главой НКРЭКУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.

"Сегодня путем тайного голосования членов НКРЭКУ главой регулятора избран Валерий Тарасюк согласно ст. 9 Закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

Валерий Тарасюк родился в 1976 году в пгт Казанка Николаевской области. В 1998 году закончил Киевский университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений. 29 октября 2019 назначен на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

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