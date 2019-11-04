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Все про:назначение (1515) НКРЭКУ (308)

 Валерий Тарасюк избран новым главой НКРЭКУ

Валерий Тарасюк избран главой Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.

"Сегодня путем тайного голосования членов НКРЭКУ главой регулятора избран Валерий Тарасюк согласно ст. 9 Закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

Валерий Тарасюк родился в 1976 году в пгт Казанка Николаевской области. В 1998 году закончил Киевский университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений. 29 октября 2019 назначен на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157720
 
 
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Суд же признавал всю эту шарагу незаконной, и что это за тайные голосования такие.
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Цікаво, для кого це голосування було таємним? Для Зєлєнского - точно ні. 😁
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>> Институт международных отношений

а що він розуміє у гігакалоірях і у питомій теплоспроможності ?
чи тільки може вопроси парешать ?
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Был уже тут один, Вовком звать - академию Рошена заканчивал. Так когда пришло время объяснить про гигакалории, теплоспроможности и прочее - быром в Европу слинял с концами.
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Он даже не знает что такое адронный коллайдер Валерий Тарасюк избран новым главой НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 7667
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пипец, зебики вообще офигели. как может международник что то понимать в энергетике. помнится зебик клялся что будут набирать на посты только профессионалов.

дилетанты угробят страну и это очень плохо.
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