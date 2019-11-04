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 Политика Украины
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Все про:Финляндия (352) Донбасс (19835) разминирование (302)

 Финляндия выделит 600 тыс. евро для разминирования на Донбассе

Во время визита в Украину министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о выделении 600 тыс. евро на разминирование на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Финляндии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Финляндия участвует в развитии Украины, поддерживая энергоэффективность и школьную реформу. Во время визита министр подтвердил дополнительный вклад в 600 тыс. евро на гуманитарное разминирование. Мины во многих районах остаются проблемой и затрудняют сельское хозяйство и строительство", - говорится в сообщении.

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2 ноября Хаависто побывал в Станице Луганской, где в частности осмотрел временный мост через Северский Донец.

Источник: https://censor.net.ua/n3157718
 
 
 Топ комментарии
 
Пустить по полю свыню офшорную , За ним Ахметова и Косюка , Фукса и Бойко , и нормалек .
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А бобучку??? Шо, бобучку подэкономим для будущих концертов??? Мне кажется, бобучка не боится ни гранат, ни ракет... бобучка должен возглавить...у него ж нет крайней плоти, ему и терять нечего
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О, Надюшка, и этих тоже... а главное, всех поц-и-фистов, уставших от мойыны, шоб больше не мучались от усталости...
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Проще "слуг народа", гонять по минным полям.
Среди них ведь очень много любителей и ценителей настоящего креатива!
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Ага. Бо ще якийсь сєпар підірветься, коли наші відведуть війська, а вони попруть на нові території.
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Пустить по полю свыню офшорную , За ним Ахметова и Косюка , Фукса и Бойко , и нормалек .
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О, Надюшка, и этих тоже... а главное, всех поц-и-фистов, уставших от мойыны, шоб больше не мучались от усталости...
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А бобучку??? Шо, бобучку подэкономим для будущих концертов??? Мне кажется, бобучка не боится ни гранат, ни ракет... бобучка должен возглавить...у него ж нет крайней плоти, ему и терять нечего
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Да погодите вы разминировать и восстанавливать!!! Задрали уже. Сначала контроль Украины над границей нужен, а потом бабло распиливать.
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Да я тебя Умоляю, Успакойся. Все бабло уйдеть на бумагу для оформления помощи. Финляндия выделит 600 тыс. евро для разминирования на Донбассе - Цензор.НЕТ 2509
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На одну мину хватит., остальное дипутатом в карманы
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И это замечательно!
А бы наши тыловые крысы половину этих денег не разворовали. Бо у нас в стране уже так принято: половина международной помощи разворовывается, треть - тратится на разную херню, и лишь треть - доходит до пункта придварительного назначения.
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Жебраки! Ну а Финляндия то при чем?
Может еще у эфиопов поклянчить
Позорище
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Жебраки! Ну а Финляндия то при чем?
Может еще у эфиопов поклянчить
Позорище
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