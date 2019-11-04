 Финляндия выделит 600 тыс. евро для разминирования на Донбассе

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Финляндии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Финляндия участвует в развитии Украины, поддерживая энергоэффективность и школьную реформу. Во время визита министр подтвердил дополнительный вклад в 600 тыс. евро на гуманитарное разминирование. Мины во многих районах остаются проблемой и затрудняют сельское хозяйство и строительство", - говорится в сообщении.
2 ноября Хаависто побывал в Станице Луганской, где в частности осмотрел временный мост через Северский Донец.
Среди них ведь очень много любителей и ценителей настоящего креатива!
А бы наши тыловые крысы половину этих денег не разворовали. Бо у нас в стране уже так принято: половина международной помощи разворовывается, треть - тратится на разную херню, и лишь треть - доходит до пункта придварительного назначения.
Может еще у эфиопов поклянчить
Позорище
Может еще у эфиопов поклянчить
Позорище