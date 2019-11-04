EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Секс-скандал с Яременко Коррупционный скандал в Слуге народа Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Общество
  477  12
Материалы по теме:
Все про:США (15708) Тейлор (113) Гандзюк (400)

 США требуют правосудия для Екатерины и ее семьи, - заявление Тейлора в годовщину убийства Гандзюк. ВИДЕО

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США требуют правосудия для херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла год назад после нападения, и будут работать над тем, чтобы Украина стала той страной, ради которой Гандзюк пожертвовала своей жизнью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на странице посольства США в Украине в сети Facebook.

"Сегодня мы с горечью вспоминаем о годовщине смерти Екатерины Гандзюк. Она была настоящей женщиной с большой отвагой. Она посвятила свою жизнь Украине, пожертвовала собой ради страны. Мы требуем правосудия для Екатерины и ее семьи. Мы помним Екатерину и будем работать ради того, чтобы Украина стала именно той страной, ради которой она пожертвовала своей жизнью", - сказал Тейлор.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

Также читайте: Родным подозреваемых по делу Гандзюк за молчание передавались деньги от Левина, - СБУ

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

Читайте также: СБУ подтвердила, что заказчик преступления против Гандзюк был не один

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3157717
 
 
 Топ комментарии
 
Шось він занадто свіжо і добре виглядає...
 показать весь комментарий
 
Не надо требовать.
Дайте хороший пендель зеленскому и компании.
Должно помочь.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нормально . ОНИ В ЛОНДОНЕ ! Туда пишите .
 показать весь комментарий
 
Заодно пусть в МОСКВУ напишут убийцам украинцев.
Или в Украине есть люди а есть НЕ люди?
 показать весь комментарий
 
Не надо требовать.
Дайте хороший пендель зеленскому и компании.
Должно помочь.
 показать весь комментарий
 
 
Мешканець рашки приїхав в гості до родичів. Ця огидна пика 3.11.2019 в місті Вишневе з лютою ненавистю зломав флагшток і зірвав національно-визвольний прапор України в Сквері Небесної варти.США требуют правосудия для Екатерины и ее семьи, - заявление Тейлора в годовщину убийства Гандзюк - Цензор.НЕТ 8977
 показать весь комментарий
 
Шось він занадто свіжо і добре виглядає...
 показать весь комментарий
 
 
То янтарь копають , а ворогив ******* не ма кому .
 показать весь комментарий
 
Отменить право залога на особо тяжкие преступления повлекшие серьозные травмы или смерть потерпевших без права досрочного освобождения на срок от 10 лет. И все.
 показать весь комментарий
 
Какоето мягкое наказание прямо скажем. За кражу трусов в магазине можно больше срок получить.
 показать весь комментарий
 
"США требуют правосудия для Екатерины и ее семьи, - заявление Тейлора в годовщину убийства Гандзюк"- на ваши и др.стран требования- они хрен ложили. США требуют правосудия для Екатерины и ее семьи, - заявление Тейлора в годовщину убийства Гандзюк - Цензор.НЕТ 1803
 показать весь комментарий
 
Правосуддя в Україні з портновим і богданом - не поєднувані речі.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх