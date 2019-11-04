 Замглавы ОП Трофимов представил нового главу Черкасской ОГА Боднара. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Указ о назначении Боднара глава государства подписал 4 ноября.
"Ключевые задачи, которые ставит Президент перед главой ОГА, заключаются в преодолении коррупции, окончании реформы децентрализации, привлечении инвестиций в регион. Это те вопросы, которыми измеряется эффективность. Новые вызовы требуют от нас слаженной работы в сжатые сроки", - сказал Трофимов.
Среди основных направлений работы нового главы облгосадминистрации первый замруководителя Офиса Президента назвал вопросы проведения отопительного сезона в г. Смела. В приоритете также должно быть развитие транспортной инфраструктуры, ведь на Черкасщине пересекаются две международные трассы, поэтому область имеет мощный транспортный потенциал.
"Осознаю всю ответственность перед обществом Черкасщины и сделаю все возможное, чтобы сплотить активных, образованных, патриотичных людей вокруг высоких целей и ценностей. Все без исключения мои решения, направленные на развитие региона, будут отвечать критериям эффективности, прозрачности и последовательности", - заявил новоназначенный председатель Черкасской ОГА.
Кроме того, указом Президента Украины новым председателем Службы безопасности Украины в Черкасской области назначен Юрий Погасий.
И кого он в данном плане боится, чиновников которым будет представлять голову, или по Вашему он его должен на рынке представлять.
А боится граждан своей страны, которые говорят ему правду о нем.
Главу ОГА ВЕЗДЕ В ЛЮБОЙ ОДА представляют не Вам не мне и даже не билецкому, а представляют непосредственно в ОДА чиновникам. Украинская история не имела случаев, когда ЧИНОВНИКИ пугали президента или вышестоящего чиновника.
Надеюсь теперь дошло ? Если да, то позвольте вопрос.
1. Вы считаете что президент лично должен открывать каждую школу и лично представлять каждого новоназначенного чиновника ?
2. Кого по Вашему боится Зеленский представляя начальника подчиненным в стенах ОДА.
Писали, что после протеста граждан отменил другие мероприятия.
2. НЕ чиновников он боится, а людей:
"А боится граждан своей страны, которые говорят ему правду о нем."
2. Вы снова не поняли мой вопрос, то шо Вы считаете что он Вас боится я понял, кстати Вы можете его напугать написав письмо в АП или т.п., если конечно цель попугать а не попиарится на пугании. Так вот вопрос. Вы написали что он не поехал лично представлять главу ОДА, т.к. боится. Я Вас спрашивал, кого конкретно он боится в данной церемонии, учитывая что на ней присутствуют только подчиненные ? Кого конкретно Вы имели ввиду ? В данном случае он ехал не в институт, не на день города, не открывать школу, а чисто в здание ОДА. Кого ?
з месяца это и так долго, на нормальной работе, если новый сотрудник не справляется то больше месяца его не держат.
Думаю при назначении оговаривается, зеля это сам не раз.говорил, не увижу результатов-уволю. И как по мне это правильно. Приростать к креслу это дурная привычка времен СССР, нет результатов-до свидания следующий, тогда они может начнут понимать , что гос.служба это тоже работа, и там нужно работать, а не числится.
Хм, ну явно не бедствуют сбушники.
На фоне главы нефтегаза-нищеброд, тот за день больше получает.