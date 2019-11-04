 Замглавы ОП Трофимов представил нового главу Черкасской ОГА Боднара. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Указ о назначении Боднара глава государства подписал 4 ноября.

"Ключевые задачи, которые ставит Президент перед главой ОГА, заключаются в преодолении коррупции, окончании реформы децентрализации, привлечении инвестиций в регион. Это те вопросы, которыми измеряется эффективность. Новые вызовы требуют от нас слаженной работы в сжатые сроки", - сказал Трофимов.

Среди основных направлений работы нового главы облгосадминистрации первый замруководителя Офиса Президента назвал вопросы проведения отопительного сезона в г. Смела. В приоритете также должно быть развитие транспортной инфраструктуры, ведь на Черкасщине пересекаются две международные трассы, поэтому область имеет мощный транспортный потенциал.

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"Осознаю всю ответственность перед обществом Черкасщины и сделаю все возможное, чтобы сплотить активных, образованных, патриотичных людей вокруг высоких целей и ценностей. Все без исключения мои решения, направленные на развитие региона, будут отвечать критериям эффективности, прозрачности и последовательности", - заявил новоназначенный председатель Черкасской ОГА.

Кроме того, указом Президента Украины новым председателем Службы безопасности Украины в Черкасской области назначен Юрий Погасий.

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