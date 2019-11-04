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Все про:ОГА (1539) Черкасщина (634) Трофимов (4) Боднар Роман (1)

 Замглавы ОП Трофимов представил нового главу Черкасской ОГА Боднара. ФОТО

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов представил местной общине Черкасской области нового председателя областной государственной администрации Романа Боднара.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Указ о назначении Боднара глава государства подписал 4 ноября. 

Замглавы ОП Трофимов представил нового главу Черкасской ОГА Боднара 01

"Ключевые задачи, которые ставит Президент перед главой ОГА, заключаются в преодолении коррупции, окончании реформы децентрализации, привлечении инвестиций в регион. Это те вопросы, которыми измеряется эффективность. Новые вызовы требуют от нас слаженной работы в сжатые сроки", - сказал Трофимов.

Среди основных направлений работы нового главы облгосадминистрации первый замруководителя Офиса Президента назвал вопросы проведения отопительного сезона в г. Смела. В приоритете также должно быть развитие транспортной инфраструктуры, ведь на Черкасщине пересекаются две международные трассы, поэтому область имеет мощный транспортный потенциал.

Также смотрите: Зеленский представил нового главу Тернопольской ОГА Сопеля. ВИДЕО

Замглавы ОП Трофимов представил нового главу Черкасской ОГА Боднара 02

"Осознаю всю ответственность перед обществом Черкасщины и сделаю все возможное, чтобы сплотить активных, образованных, патриотичных людей вокруг высоких целей и ценностей. Все без исключения мои решения, направленные на развитие региона, будут отвечать критериям эффективности, прозрачности и последовательности", - заявил новоназначенный председатель Черкасской ОГА.

Кроме того, указом Президента Украины новым председателем Службы безопасности Украины в Черкасской области назначен Юрий Погасий.

Смотрите: Новым главой Черниговской ОГА назначен политтехнолог Прокопенко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3157714
 
 
 Топ комментарии
 
После Тернополя боится.
А боится граждан своей страны, которые говорят ему правду о нем.
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Вова уже даже в Черкассы ехать боится?)
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1. Наверное не должен. Но до Тернополя активно этим занимался.
Писали, что после протеста граждан отменил другие мероприятия.
2. НЕ чиновников он боится, а людей:
"А боится граждан своей страны, которые говорят ему правду о нем."
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Вы считаете что президент лично должен открывать каждую школу и лично представлять каждого новоназначенного чиновника ?

И кого он в данном плане боится, чиновников которым будет представлять голову, или по Вашему он его должен на рынке представлять.
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После Тернополя боится.
А боится граждан своей страны, которые говорят ему правду о нем.
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Ала Вы не прочитали мой вопрос, Вы просто повторили свой первый.
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Ок, перефразирую, коль Вы не увидели ответа:
Главу ОГА ВЕЗДЕ В ЛЮБОЙ ОДА представляют не Вам не мне и даже не билецкому, а представляют непосредственно в ОДА чиновникам. Украинская история не имела случаев, когда ЧИНОВНИКИ пугали президента или вышестоящего чиновника.
Надеюсь теперь дошло ? Если да, то позвольте вопрос.
1. Вы считаете что президент лично должен открывать каждую школу и лично представлять каждого новоназначенного чиновника ?
2. Кого по Вашему боится Зеленский представляя начальника подчиненным в стенах ОДА.
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Потрудись фамилию Билецкого написать правильно. Лепишь капс лок где ни попадя, а тут рука не поднимается?
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1. Наверное не должен. Но до Тернополя активно этим занимался.
Писали, что после протеста граждан отменил другие мероприятия.
2. НЕ чиновников он боится, а людей:
"А боится граждан своей страны, которые говорят ему правду о нем."
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1. Ну насколько мне известно, он лично представлял не более 5 из 24. Так что Вы определенно перекручиваете.
2. Вы снова не поняли мой вопрос, то шо Вы считаете что он Вас боится я понял, кстати Вы можете его напугать написав письмо в АП или т.п., если конечно цель попугать а не попиарится на пугании. Так вот вопрос. Вы написали что он не поехал лично представлять главу ОДА, т.к. боится. Я Вас спрашивал, кого конкретно он боится в данной церемонии, учитывая что на ней присутствуют только подчиненные ? Кого конкретно Вы имели ввиду ? В данном случае он ехал не в институт, не на день города, не открывать школу, а чисто в здание ОДА. Кого ?
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В Тернополе он представлял рыга Сопеля не в здании ОГА?
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Сегодня прочитал, что предыдущий, на посту аж 3 месяца провел. А шо ш такое? Чем же так не угодил?
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А шо должен был 5 лет сидеть как при петре ?
з месяца это и так долго, на нормальной работе, если новый сотрудник не справляется то больше месяца его не держат.
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Так я ж и говорю: чем не угодил? Интересно мне стало. Вроде как сам заяву написал. Но! Есть же какие-то "подводные камни".
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Я не знаю какие конкретно обязанности у главы ОДА, посему х.з.
Думаю при назначении оговаривается, зеля это сам не раз.говорил, не увижу результатов-уволю. И как по мне это правильно. Приростать к креслу это дурная привычка времен СССР, нет результатов-до свидания следующий, тогда они может начнут понимать , что гос.служба это тоже работа, и там нужно работать, а не числится.
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у зелупы тоже нет результатов.Выкинем на ростов?
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Ну по Конституции президент выбирается на 5 лет, не знаю хорошо это или плохо, но оценку его работе будем давать спустя 5 лет. А главу ОГА по той же Конституции можно менять хоть каждый день.
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У декларації вказано, що у 2018 році Боднар працював у Головному управлінні СБУ в Донецькій і Луганській областях. Там він за рік отримав 438 тисяч гривень зарплатні.
Хм, ну явно не бедствуют сбушники.
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Всё в жизни относительно, особенно в украинской жизни.
На фоне главы нефтегаза-нищеброд, тот за день больше получает. Заступник голови ОП Трофімов представив нового голову Черкаської ОДА Боднара - Цензор.НЕТ 3373
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Так Коболев и не жалуется на маленькую зарплату.
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ВВХ тоже любит фсбешников губернаторами и т.д. ставить
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Ось що турбіна "животворящая" робить -- бондарів пачками клонують !
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