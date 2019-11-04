 Зеленский назначил Дарью Свиридову первым заместителем постпреда президента в АР Крым

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расспоряжении №360/2019-рп.

Соответствующее распоряжение было опубликовано 4 ноября.

"Назначить Свиридову Дарью Александровну первым заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в расспоряжении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Романа Боднара новым главой Черкасской ОГА