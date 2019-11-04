 Зеленский назначил Дарью Свиридову первым заместителем постпреда президента в АР Крым

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расспоряжении №360/2019-рп.
Соответствующее распоряжение было опубликовано 4 ноября.
"Назначить Свиридову Дарью Александровну первым заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в расспоряжении.
Думала уставшая Моника...
И ушло по тихому...к х..м! Например...
1. Порох смертельно мешал Кремлю. Из-за Пороха оккупанты на пять лет застряли с огрызком ОРДЛО в зубах вместо "Новороссии от Одессы до Харькова"
Порох поднял из пепелища войско - вооружил, одел, накормил.
Порох сколотил Антипутинскую коалицию, которая без него рассыпается на глазах
2. К 2019 в отличие от 2014 Украина прочно стояла на ногах.
Войскам РФ не светило НИЧЕГО, а сам Путинский Рейх плавно тонул в говне под санкциями.
Оставалось только дожимать до Победы Украины.
Кремлю надо было срочно убрать Пороха и разрушить позиции Украины изнутри. Но как?
3. Подослать киллера? Убийство Главкома лишь еще сильнее сплотило бы нацию.
Нашелся гораздо более эффективный вариант - опорочить, оболгать, смешать с дерьмом, оболванить быдло и внушить ему ненависть к Пороху - и оно все сделает само своими руками.
Была запущена операция Клоун.
Но убрали его в итоге не диверсанты ГРУ, а миллионы ЗЕ(де)билов.
Это такой позор и такая подлость...
Постоянно будет представлять Зе в окупированном Крыму?