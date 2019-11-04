 Ни у одного депутата Херсонского облсовета до сих пор нет смелости выразить недоверие Мангеру, - мать Гандзюк

Об этом она заявила на брифинге в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Луценко (экс-генпрокурор. - Ред.) на третий день пребывания Кати в Киеве пришел и лично с ней разговаривал. И она мне позвонила и сказала: "Мама, мне кажется, что можно поверить Луценко". Я обрадовалась за нее, но, как оказалось, он просто балабол, по-другому нельзя сказать", - сказала Надежда Гандзюк.

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В частности, мать погибшей активистки сообщила, что ранее было обсуждение подписания соглашения с прокуратурой, что их просили этого не делать активисты, и они сами не хотели, и их с отцом Екатерины уговаривали касательно этого.

"И как только мы подписали это соглашение - Павловского отпустили через неделю, потому что, видите ли, он болен! И все прокуроры говорят, что он болен. Активисты пошли, проверили, а его там и близко нет, где он болен. Завтра снова будет суд над Павловским, на который он опять не явится", - отметила она.

Мать активистки добавила, что "депутаты (Херсонского облсовета. - Ред.), если с ними отдельно говоришь, то все они якобы поддерживают Катю", "но до сих пор ни у одного из них нет смелости выразить недоверие Мангеру".

Мать активистки заверила, что будет делать все от нее зависящее, чтобы причастные к нападению на ее дочь были наказаны.

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"Друзья Кати и все общественные организации, которые борются в нашей стране за справедливость, - мне кажется, они на верном пути. И я отныне даю вам клятвенное слово, что я все сделаю от меня зависящее, чтобы все бандиты, которые были причастны, которые слышали и не сказали, которые видели и не сообщили, которые стерли все доказательства, - чтобы они понесли заслуженное наказание", - сказала она.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

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28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

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15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

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