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 Политика Украины, За рубежом
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 Важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу (Urmas Reinsalu) усилить противодействие "Северному потоку-2".

"Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время двусторонней встречи, которая состоялась 4 ноября 2019 года, призвал министра иностранных дел Эстонской Республики Урмаса Рейнсалу усилить противодействие "Северному потоку-2", в том числе через скоординированные действия членов-стран ЕС и НАТО", - говорится в сообщении на Урядовом портале, передает Цензор.НЕТ.

"Важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы", - заявил Алексей Гончарук.

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"В ответ министр иностранных дел Эстонии отметил важность данного вопроса и согласился о необходимости скоординировать действия для противодействия строительству потока", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны выразили желание продолжить сотрудничество в усилении украинской системы кибербезопасности, внедрении IТ-технологий в развитие инфраструктуры, укреплении государственных институтов.

Источник: https://censor.net.ua/n3157707
 
   
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Їм (європейцям) похєр... у них бабло" побеждает зло". І немає у них ніяких цінностей крім євро і баксів.
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Это интересный подход. Сначала государство подписывает договор с Россией. А потом поясняет своим гражданам, что договор плохой. Что делать гражданам в такой ситуации?
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НЕ надо покупать газ у Рашки. Америка всех снабдит своим
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так америка и хочет снабжать своим газом, вот только эксперты говорят о 600 долларах за 1000кубов, вот и поэтому всегда настаивает мвф и европа о поднятии тарифов, чтоб до такой степени поднять, чтобы можно было покупать газ американский
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Так уже ведь Дания дала добро. Шо там уже разъяснять...
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северный поток уже есть и срать хотела европа,на блеяние гончарука, премьера нищей, убогой, корумпированной страны
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Важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4533"слуги" во всю трубят за мир с мокшанами,но европе надо напрягаться вместо "малоросов" зебила,правильно понял? Важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4533
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