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Все про:боеприпасы (1282) граната (709) оружие (3790) Нацполиция (10345) правоохранительные органы (492)

 В октябре украинцы добровольно сдали в полицию 7,7 тыс. единиц оружия и 489 гранат, - МВД

На протяжении октября 2019 года в Украине прошел месячник добровольной сдачи оружия. За время проведения месячника в подразделения полиции населением добровольно сдано 7,7 тыс. единиц оружия и 367,6 тыс. боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Населением добровольно сдано 7 725 единиц оружия, в т.ч. нарезное оружие армейских образцов (более тысячи единиц), нарезное охотничье (553), гладкоствольное охотничье (4 910), холодное (723) и самодельное (204).

Граждане сдали 367,6 тысячи боеприпасов к различному оружию, а также взрывчатые материалы и устройства. Среди сданных взрывоопасных предметов - 489 гранат, 846 снарядов, 190 запалов, 276 мин и 13 взрывных устройств.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157702
 
 
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Даремно здавали.
Стільки сепарні в країні..
Мо б ще знадобилась зброя ?
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Придурки кто знал!Тут вооружаться надо и готовится к хучшему .Сепаров путлер вооружит а вас кто будет вооружать Трамп или Меркель с макроном?
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Тут подобные акции полиция тоже время от времени проводит. Знакомые копы говорят, шо несут, в основном, местные мелкие бандюки/наркодилеры для галочки, шоб отметиться как сознательные граждане. И несут хлам, годный только в металлолом. Но зато много.
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