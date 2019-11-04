 В октябре украинцы добровольно сдали в полицию 7,7 тыс. единиц оружия и 489 гранат, - МВД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Населением добровольно сдано 7 725 единиц оружия, в т.ч. нарезное оружие армейских образцов (более тысячи единиц), нарезное охотничье (553), гладкоствольное охотничье (4 910), холодное (723) и самодельное (204).

Граждане сдали 367,6 тысячи боеприпасов к различному оружию, а также взрывчатые материалы и устройства. Среди сданных взрывоопасных предметов - 489 гранат, 846 снарядов, 190 запалов, 276 мин и 13 взрывных устройств.

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