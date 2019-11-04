 Оборонно-промышленный комплекс ожидают "непопулярные решения", - замминистра экономики Панаиотиди

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди.

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"С одной стороны - есть необходимость, МО говорит о планах ВСУ относительно вооружения и военной техники. С другой стороны - вот понимание способности нашего оборонно-промышленного комплекса, - пояснила она. - Также будет трансформироваться Укроборонпром, и мы очень ждем планов менеджмента по этому поводу. Потому что просто "все поддерживать" на уровне госпредприятий - это неэффективно. Необходимо определить, какие приоритеты развития у нас будут, какие кластеры будут созданы. Будет жить сам УОП, или отпадет потребность в этом после создания холдингов, например ... Тоже вопрос для обсуждения ".

В определенный момент, заметила заместитель министра, в сфере ОПК "надо будет говорить откровенно о непопулярных решениях".

"Мы должны сделать наш ОПК жизнеспособным и способным обеспечивать потребности сил безопасности и обороны. Иначе у нас постоянная проблематика каскадом: у предприятий есть долги по зарплатам, по налогам, еще по чему-то. И они, с одной стороны, не обеспечены заказом, а с другой - из-за нехватки ресурсов не могут выполнять заказы ", - отметила она.

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