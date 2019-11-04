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 Оборонно-промышленный комплекс ожидают "непопулярные решения", - замминистра экономики Панаиотиди

К концу марта 2020 года должен быть готов отчет о состоянии ОПК.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди.

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"С одной стороны - есть необходимость, МО говорит о планах ВСУ относительно вооружения и военной техники. С другой стороны - вот понимание способности нашего оборонно-промышленного комплекса, - пояснила она. - Также будет трансформироваться Укроборонпром, и мы очень ждем планов менеджмента по этому поводу. Потому что просто "все поддерживать" на уровне госпредприятий - это неэффективно. Необходимо определить, какие приоритеты развития у нас будут, какие кластеры будут созданы. Будет жить сам УОП, или отпадет потребность в этом после создания холдингов, например ... Тоже вопрос для обсуждения ".

В определенный момент, заметила заместитель министра, в сфере ОПК "надо будет говорить откровенно о непопулярных решениях".
"Мы должны сделать наш ОПК жизнеспособным и способным обеспечивать потребности сил безопасности и обороны. Иначе у нас постоянная проблематика каскадом: у предприятий есть долги по зарплатам, по налогам, еще по чему-то. И они, с одной стороны, не обеспечены заказом, а с другой - из-за нехватки ресурсов не могут выполнять заказы ", - отметила она.

 Полный текст интервью читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3157701
 
 
 Топ комментарии
 
если что-то нужно медленно убить, начни это реформировать, и дай возглавить реформы некомпетентным и амбициозным дуракам..
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А він до цього звиздець як розвивався, так...
Я не захищаю Зе, а прошу бути об'єктивним і до Пе і до Ющенка і всіх інших приче них.
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Ну так для таких как ты смотри данные на 13 год и данные на 18 сможешь оценить динамику ? Только если умный то возьмёшь в учёт состояние экономики Украины на 14 год и войну которая как известно денег тянет не мало . Да и вообще посмотри на армию 13 года и 18 самый простой пример глянь ИРП старого и нового образцов . Да и уж совсем для общего кругозора посмотри состояние наших олигархов в Форбс Украины на 14 год ну и на 18 естественно учитывая войну и через пару месяцев глянь опять как у них дела обстоят на конец 19 года .
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Що потрібно знати і марно не чекати на гарні зміни.
Оборонно-промышленный комплекс ожидают "непопулярные решения", - замминистра экономики Панаиотиди - Цензор.НЕТ 4688
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А у него и стояла задача накрыть ВПК знаешь чем. Поэтому он пока справляется успешно, благодаря дебилам 73%
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если что-то нужно медленно убить, начни это реформировать, и дай возглавить реформы некомпетентным и амбициозным дуракам..
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ВПК и так скорее мёртв, чем жив. Ни одного нового танка, самолёта, корабля (не катера) в войска за 5 лет.
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Це тобі Вофка хто таку маячню на вушко нашепотів . Часом не ***** ?😕
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Олег!..я читал ваши комменты по поводу запуска украинско-американской ракеты..
вас контекст, я не поддерживаю..
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Я и сам не поддерживаю свой контекст, но факт есть факт...
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Хреново когда человека в Гугле забанили. А если серьезно то Украине не по карману покупать новые танки и тд. Но это не значить что наша ВПК не сделала ничего нового. Просто это новое идёт к тем у кого есть деньги на это.
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Никому это уже не идёт. Последними по танкам были тайцы. Всё.
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Шо опять Гладковского -Свинарчука назначат?
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а вот и "эффективные менеджеры" подоспели.
теперь все угробят.
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" проблематика каскадом " у всей страны на подходе .
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Для кого - для Свинарчуков? Тогда надо. А то во время президентства Пеци Укроборонпром был черной дырой, где исчезали немыслимые в нормальное время суммы, а потом всплывали в карманах всяких гладковских, пашинских и так далее.
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Але дурачек Пети нет уже давным давно вы его пабедили ,зелёная шмара сдаёт Украину шо с этим делать собираешься?
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а Петя молодец, такой способный: уже почти пол года как не у власти, а срет зебобикам в штаны знатно, и манишку наднесь им обрыгал
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Александр, не вступайте в полемику с отсталыми в умственном развитии людьми. Их у нас, от общего числа избирателей, пришедших на выборы в 2019 году, аж 73%. Да Марк Твен был прав.
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а сейчас у тебя в глазах все это немыслимое в виде зе-мочи всплывет
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ну і прізвище..... Панаідіотіді.....звідки воно виповзло?
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Фамилия греческая. На Сечи греков не было. Так, что выводы делайте сами.
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Чому ж .Корчмарі і торгаші-греки,вірмени і жиди.
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Это заезжие. Впрочем Рабинович Вадик и Юрчик Бойко себя позиционируют потомственными "запорожскими козаками". И вы знаете, находятся таки те кто им за то верит. Вот выборы % дегенератов проголосовавших за них точно показывают.
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а Слуг ждёт дальняя дорога.. точно-точно, карты не врут (топографические)
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Все, до чого торкаються брудні лапи "слуг урода", перетворюється на ніщо...
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ПРОТЕСТУЮ!
Как это в ни что? В ЗЕлёное дерьмо превращается.
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Я більше скажу.Утримувати армію -неефективно.На ці гроші можна збудувати купу доріг,вилікувати тисячі хворих,надофіга підвищити пенсії,вобщє купу корисного зробити.
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Утримувати армію - неефективно. На ці гроші можна збудувати купу нових маєтків для Дерипаски, побудувати цілий фліт яхт для Абрамовича, надофіга підвищити прибутки депутатів держдурепи РФ... вобщє купу корисного зробити.

fixed
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"непопулярные решения" - це про інтеграцію ОПК Малоросійського АО до оборонпрому РФ?
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Зрозуміло. Накриється статевим органом Моніки Зєлєнскі.
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"Вари срако борщ, а я піду на солдатів дивиться"©
А этой чорноротой случайно в фамили буквы «Пана» на «Ид» поменять не надо?
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Лозунг Зедебилов: "Розвалим а затем что не развалили и не спиз...ли вывезем в парашостан"
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главное шоб после ваших непопулярных решений, хоть чтото от оборонпрома осталось, война всетаки
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Апариш потирає руки . Після ліквідації ОПК там стільки всього лишнього , починаючи з земельних ділянок .
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