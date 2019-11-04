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 Политика Украины
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Все про:УБД (62) Василевская-Смаглюк (8)

 В Раде зарегистрирован законопроект о предоставлении статуса участника боевых действий медицинским работникам

В Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно предоставления статуса участника боевых действий медицинским работникам (№2341).

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала автор законопроекта, нардеп от СН Ольга Василевская-Смаглюк, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине тысячи медицинских работников, которые спасали и продолжают спасать жизни нашим защитникам на линии разграничения. Но, несмотря на свой огромный вклад в обороноспособность государства, эти люди почему-то не получают статус участника боевых действий. В то же время, должностные лица органов государственной власти, например, прокуратуры, иногда получают данный статус всего за несколько часов пребывания в зоне ООС. Идею исправить это неравенство мне подал председатель Бородянской ЦРБ Игорь Чебышев. Понимая важность работы медицинских работников на фронте, я зарегистрировала соответствующий законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно предоставления статуса участника боевых действий медицинским работникам", который призван решить данную проблему", - заявила она.

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В Раде зарегистрирован законопроект о предоставлении статуса участника боевых действий медицинским работникам 01
В Раде зарегистрирован законопроект о предоставлении статуса участника боевых действий медицинским работникам 02

Источник: https://censor.net.ua/n3157698
 
   
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Зелебобики продолжают сливать Украину... Хотим как при мародёре!!! Верните нам мародёра, плиз, а то жратки уж больно сильно хочется... Ну пожалуйста.
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Вот этим и хреновая любая война: в результате нее на десятилетия и десятилетия увеличивается нагрузка на бюджет. Страна от этого аж никак не становится сильнее.
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І нехай якась потвора не проголосує за цей закон!!!!
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