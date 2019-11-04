 В Раде зарегистрирован законопроект о предоставлении статуса участника боевых действий медицинским работникам

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала автор законопроекта, нардеп от СН Ольга Василевская-Смаглюк, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине тысячи медицинских работников, которые спасали и продолжают спасать жизни нашим защитникам на линии разграничения. Но, несмотря на свой огромный вклад в обороноспособность государства, эти люди почему-то не получают статус участника боевых действий. В то же время, должностные лица органов государственной власти, например, прокуратуры, иногда получают данный статус всего за несколько часов пребывания в зоне ООС. Идею исправить это неравенство мне подал председатель Бородянской ЦРБ Игорь Чебышев. Понимая важность работы медицинских работников на фронте, я зарегистрировала соответствующий законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно предоставления статуса участника боевых действий медицинским работникам", который призван решить данную проблему", - заявила она.

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